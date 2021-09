فهرست نامزدهای نهایی «بوکر ۲۰۲۱» اعلام شد

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی لیترری هاب، مایا جیسونوف (Maya Jasanoff) رئیس هیات داوران جایزه بوکر فهرست ۶ نامزد نهایی این جایزه معتبر ادبی را که هر ساله به بهترین رمان انگلیسی منتشرشده در انگلیس یا ایرلند اهدا می‌شود، اعلام کرد.

مسیری به سمت شمال (A Passage North) نوشته آنوک آرودپراگسام، عهد (The Promise) نوشته دیمون گالگوت، هیچ‌کس در این باره حرف نمی‌زد (No One is Talking About This) نوشته پاتریشیا لاکوود، مردان خوش شانس (, The Fortune Men) نوشته نظیفه محمد، حیرت (Bewilderment) نوشته ریچارد پاورز و دایره بزرگ (Great Circle) نوشته مگی شیپ استد فینالیست‌هایی هستند که امسال برای رسیدن به این جایزه ادبی با هم رقابت می‌کنند.

۱۳ نامزد اولیه جایزه امسال از بین ۱۵۸ رمان منتشرشده از ۱ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ (حدودا ۹ مهر ۱۳۹۹ تا ۸ مهر ۱۴۰۰) انتخاب شده بودند و رمان کلارا و خورشید نوشته کازوئو ایشی‌گورو یکی از این رمان‌ها بود که شانس بالایی برای برد آن پیش‌بینی می‌شد؛ اما از راهیابی به فهرست نامزدهای نهایی جا ماند. همچنین اگرچه این جایزه به بهترین رمان انگلیسی منتشر شده در انگلیس و ایرلند اهدا می‌شود، فهرست نامزدهای نهایی امسال تنها یک نویسنده اهل انگلیس بود: نظیفه محمد که آن هم تبار سومالیایی دارد.

برنده نهایی این جایزه ۵۰ هزار پوندی، ۲ نوامبر ۲۰۲۱ (۱۱ آبان ۱۴۰۰) اعلام خواهد شد.

جایزه ادبی بوکر پیش از این به نام بوکر مک کانل طی سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۱ و طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ به نام جایزه من بوکر شناخته می شد. این جایزه هر سال به بهترین رمان اصلی نوشته شده به زبان انگلیسی و چاپ شده در انگلیس اهدا می شود. نویسندگان شهروند کشورهای همسود (اتحادیه ای متشکل از ۵۳ کشور) به علاوه ایرلند، آفریقای جنوبی و بعدها زیمبابوه در سال های اول تا سال ۲۰۱۴ واجد شرایط دریافت این جایزه بودند، در ادامه به هر رمانی که به زبان انگلیسی نوشته شده باشد، گسترش یافت.

روند انتخاب برنده جایزه با تشکیل یک کمیته مشورتی شامل یک نویسنده، دو ناشر، یک نماینده ادبی، یک کتابفروش، یک کتابدار و یک رئیس منتصب بنیاد جایزه بوکر آغاز می شود. سپس کمیته مشورتی، هیات داوران را که عضویت آن هر ساله تغییر می کند، برمی گزیند. داوران از میان منتقدان برجسته ادبی، نویسندگان، دانشگاهیان و شخصیت های برجسته عمومی انتخاب می شوند. جایزه بوکر سال گذشته برای رمان شاگی بین به داگلاس استوارت نویسنده اسکاتلندی رسید.