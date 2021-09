به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، جومپا لاهیری نویسنده معروف هندی-آمریکایی که جایزه پولیتزر را در کارنامه دارد، در کتاب جدیدش به حرفه خود به عنوان یک مترجم می‌پردازد.

دانشگاه پرینستون دیروز (دوشنبه، ۲۲ شهریور) اعلام کرد این کتاب که ترجمه خودم و دیگران (Translating Myself and Others) نام دارد، بهار آینده منتشر می‌شود. این اثر جدید شامل مقالاتی در باب معنای ترجمه، ترجمه نوشته‌های خودش و رویای او برای ترجمه اثر کلاسیک افسانه‌های دگردیسی (Metamorphoses) اثر آوید از دوران رم باستان خواهد بود.

لاهیری در بخشی از کتاب ترجمه خودم و دیگران می‌نویسد: نویسنده-مترجم بودن یعنی ارزش گذاشتن به بودن و شدن. چیزی که یک نفر به یک زبان خاص می‌نویسد معمولا همانطور که هست باقی می‌ماند؛ اما ترجمه به آن امکان می‌دهد به چیز دیگری تبدیل شود. به لطف ترجمه- عمل تبدیل یک متن به متن دیگر- گفت‌وگویی که بیشتر عمرم می‌خواستم با ادبیات داشته باشم حالا کامل‌تر و خوش‌آهنگ‌تر شده است و آبستن احتمالات بیشتر.

به گزارش ایرنا، جومپا لاهیری یک نویسنده اصالتا بنگالی است که در لندن متولد شد و سال‌ها در ایتالیا زندگی کرد. این نویسنده ۵۴ ساله با انتشار مجموعه‌داستان کوتاه مترجم دردها (۱۹۹۹) برنده جایزه بوکر و جایزه قلم همینگوی شد. اولین رمان وی هم‌نام بود که در سال ۲۰۰۳ به بازار کتاب آمد و بعدها از روی آن فیلمی به همین نام ساخته شد.

دومین مجموعه‌داستان کوتاه او هم با عنوان زمین ناآشنا در سال ۲۰۰۸ چاپ و روانه بازار شد. این نویسنده با گذشت ۵ سال دومین رمانش را با نام زمین پست منتشر کرد که به فهرست نامزدهای کوتاه جایزه ادبی من بوکر و جایزه کتاب ملی آمریکا در بخش ادبیات داستانی راه یافت.

لاهیری در این کتاب‌ها تجربه یک مهاجر هندی را در آمریکا کنکاش کرد. وی در سال ۲۰۱۸ به رم نقل مکان کرد و در آنجا اولین رمان خود به زبان ایتالیایی با عنوان Dove mi trovo یا جایی که هستم را منتشر و یک مجموعه‌داستان کوتاه نوشته ۴۰ نویسنده ایتالیایی را گردآوری، ویراستاری و ترجمه کرد. وی همچنین برخی نوشته های خود و دیگر نویسندگان ایتالیایی را نیز به انگلیسی ترجمه کرده است.

لاهیری در سال ۲۰۱۴ نشان ملی علوم انسانی را دریافت کرد و از سال ۲۰۱۵ تاکنون استاد نویسندگی خلاق در دانشگاه پرینستون بوده است. این نویسنده هندی‌تبار یکی از نویسندگان محبوب بین مخاطبان ایرانی است و تقریبا همه آثار او به فارسی ترجمه شده‌اند.