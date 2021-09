تشخیص سریع عفونت زخم با حسگرهای ارزان قیمت

به گزارش روز دوشنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از پایگاه خبری ساینس، در آزمایشات اولیه، این حسگرها در مدتی کمتر از نیم ساعت توانستند وجود باکتری‌هایی را که معمولا در زخم‌های باز تولید مثل کرده و موجب عفونت می‌شوند، در نمونه‌های به دست آمده از زخم داوطلبان تشخیص دهند. این در حالی است که فرایند تشخیص عفونت زخم با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی فعلی حداقل ۴۸ ساعت طول می‌کشد و هزینه قابل توجهی دارد.

این حسگر از یک تکنیک الکتروشیمیایی برای تشخیص عفونت استفاده می‌کند. در این شیوه، ابتدا امپدانس الکتریکی نمونه زخم در طیف وسیعی از فرکانس‌های سیگنال الکتریکی اندازه‌گیری می‌شود.

برای این منظور نحوه عبور جریان الکتریکی با هر فرکانس از لایه باکتریایی اندازه‌گیری می‌شود. سپس تغییرات این طیف در طول زمان با استفاده از یک رویکرد محاسباتی منحصر به فرد مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا اطلاعات مربوط به محتوای میکروبیولوژیکی نمونه به دست آید.

محققان امیدوارند با بهبود این فناوری بتوانند ابزارهایی را برای نظارت لحظه‌ای بر وضعیت عفونت زخم‌های باز توسعه دهند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the ۷th World Congress on Electrical Engineering and Computer Systems and Science منتشر شده است.