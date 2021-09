سمنان- ایرنا- رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان گفت: کارگاه مشترک این دانشگاه، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علم و فناوری کشور چین (University of Science and Technology of China) با محوریت کاربردهای انرژی خورشیدی روز چهارشنبه بیست و چهارم شهریور به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، محمد صادق ولی‌پور روز شنبه به رسانه‌ها ابراز داشت: این کارگاه یک روزه با عنوان "Solar Energy: PV/T, Power, Heating and Cooling Application" به همت دانشکده مهندسی مکانیک در حوزه کاربرد انرژی خورشیدی در تولید برق ، حرارت ، گرمایش و سرمایش و در راستای افزایش تعاملات بین‌المللی برگزار می شود. وی با اشاره به برگزاری این نشست مجازی روز پانزدهم سپتامبر ۲۰۲۱ مصادف با بیست و چهارم شهریور ۱۴۰۰ افزود: برگزاری این کارگاه از سری برنامه های صندوق علمی مشترک راه ابریشم (SRSF) با همکاری آکادمی علوم چین (CAS) و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) است. رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان گفت: این صندوق از رویدادهای مشترک بین کشورهای ایران و چین با برگزاری کارگاه‌های مشترک و طرح‌های پژوهشی حمایت می کند و ۲ تیم از ایران و چین در این کارگاه سخنرانی می‌کنند. ولی‌پور ابراز داشت: پنج نفر از محققان دانشگاه علم و فناوری چین به سرپرستی پروفسور جای جی(Jie Ji) و سه نفر از محققان دانشگاه سمنان و دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی اینجانب آخرین یافته های علمی خود را در این زمینه به اشتراک علاقه‌مندان می‌گذارند. رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان، افزایش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه سمنان در راستای رویکردهای وزارت علوم را از جمله اهداف برگزاری این کارگاه عنوان کرد و گفت : انجام طرحهای پژوهشی مشترک ، تبادل استاد و دانشجو و انجام پایان نامه و رساله های مشترک بین دو کشور از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه است که درباره آنها بحث و تبادل نظر خواهد شد. دانشگاه سمنان ۱۴ هزار دانشجو و ۸۰۰ عضو هیات علمی دارد و سه نفر از استادان این دانشگاه جزو یک درصد دانشمندان پراستناد جهان محسوب می شوند. جایگاه این دانشگاه در سال‌های اخیر در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی شانگهای، لایدن و تایمز به صورت قابل توجهی ارتقا یافت.