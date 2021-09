به گزارش روز پنجشنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از ساینس، در این تحقیقات که توسط دانشگاه علوم و سلامت اورگان با همکاری محققان بیمارستان زنان بریگهام در آمریکا و کمک ۱۷ داوطلب مبتلا به آسم انجام شد، عملکرد ریه، علایم آسم و میزان استفاده از اسپری برونکودیلاتور توسط داوطلبان با استفاده از دو پروتکل آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در نتیجه این بررسی‌ها مشخص شد افرادی که به طور کلی شدیدترین علایم آسم را دارند، داوطلبانی هستند که در طول شب بیشترین افت عملکرد ریه را در اثر عملکرد ساعت زیستی بدن خود دارند. همچنین این افراد بیشترین تغییرات رفتاری از جمله تغییر در میزان خواب را نشان می‌دهند.

از سال‌ها قبل به طور تجربی مشخص شده که شدت بیماری آسم در طول شب افزایش می‌یابد ولی تا کنون دلیل این پدیده مشخص نشده است. حدود ۷۵ درصد از افراد مبتلا به آسم، تشدید عوارض این بیماری را در طول شب گزارش کرده‌اند.

به گفته محققان این اولین بار است که نقش ساعت زیستی بدن در تشدید یک بیماری به طور مستقل از سایر عوامل رفتاری و محیطی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

حملات آسم به صورت تنگی نفس و خس خس سینه بروز می‌کند. در این بیماری مزمن، پوشش لوله‌های برونش متورم می‌شوند، مجاری تنفسی تنگ شده و جریان هوای داخل و خارج شده از ریه کاهش می‌یابد.

علل آسم به طور کامل شناخته شده نیست؛ ولی عواملی مانند مواد حساسیت زا، دود سیگار و مواد شیمیایی سبب تحریک این عارضه می‌شوند. افزایش آلودگی هوا و آلاینده‌های صنعتی یکی از عوامل تشدیدکننده این عارضه بوده که امروزه گریبانگیر افراد ساکن در شهرهای بزرگ هستند.

برخی از باورهای اشتباه درباره آسم عبارتند از:

- آسم بیماری مختص کودکان است و با افزایش سن، بیماری نیز از بین می‌رود.

- افراد مبتلا به آسم باید از تمرینات فیزیکی اجتناب کنند.

- آسم تنها با داروهای استروییدی کنترل می‌شود.

- آسم واگیردار است و سایرین باید از بیماران مبتلا به آن دوری کنند.

واقعیت‌هایی درباره بیماری آسم

واقعیت این است که ابتلا به آسم در هر سنی امکان‌پذیر است. این بیماری واگیردار نیست؛ اما بیماری‌های تنفسی ویروسی می‌توانند موجب بروز حمله آسم شوند. در کودکان معمولا آسم با آلرژی همراه است، اما در بزرگسالان این بیماری بدون آلرژی ایجاد می‌شود.

هنگامی که بیماری به درستی کنترل شود، مبتلایان به آسم می‌توانند تمرینات فیزیکی انجام دهند و حتی وارد دنیای حرفه‌ای ورزش شوند. معمولا آسم با استفاده از دوزهای پایین استروییدهای تنفسی کنترل می‌شود.

-آسم یک بیماری شایع و غیرمسری است که در آن مجاری تنفسی ملتهب شده و ورود و خروج هوا دشوار می‌شود.

-مرگ های ناشی از آسم بیشتر در کشورهای فقیر و متوسط رخ می‌دهد.

-استنشاق دود سیگار، مواد شیمیایی و تحریک کننده و هوای آلوده، سبب تحریک راه‌های هوایی و واکنش‌های آلرژیک می‌شود.

با افزایش شهر نشینی و آلودگی هوا، ابتلا به آسم و تشدید حملات آن به یک معضل جدی در حوزه بهداشت بدل شده است. روز جهانی آسم فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی و اتخاذ راهکار مناسب برای این بیماران است.

مهمترین عوامل محرک بیماری آسم

-نگهداری حیوانات خانگی و به طور کلی تماس با موی حیوانات

-استفاده از لباس‌های پوست و پشم طبیعی

-گرد و غبار موجود در خانه و مبلمان

-دود ناشی از تنباکو

-آلودگی هوا

-انواع محرک‌های شیمیایی

-لوازم بهداشتی شیمیایی

-انواع آلرژن مانند گرده

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه The Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.