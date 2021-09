ساخت پانکراس زیستی مصنوعی برای درمان دیابت نوع یک

به گزارش روز جمعه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از پایگاه خبری ساینس، بیش از چهل میلیون نفر در سراسر جهان به دیابت نوع یک (T۱D) مبتلا هستند. در این بیماری خودایمنی، سلول‌های بتای تولیدکننده انسولین توسط سیستم ایمنی از بین می‌روند.

امروزه چندین روش درمانی جدید و نوظهور برای درمان دیابت نوع یک وجود دارد که یکی از آنها ماکروکپسول‌ها (MEDs) هستند که از سلول‌های ترشح‌کننده انسولین محافظت می‌کنند. این روش چالش هایی را به همراه دارد.

محققان بیمارستان زنان بریگهام در آمریکا برای حل محدودیت‌های MED راه حلی اندیشیده‌اند و با تقویت آن، موفق به تولید ماکروکپسول‌هایی شده‌اند که به طور مستمر مواد مورد نیاز سلول را در اختیار آن قرار می‌دهد، ظرفیت سلول‌ها را بهبود می دهد؛ ‌ باعث افزایش بقای سلول می‌شود، حساسیت به گلوکز را افزایش می‌دهد و انسولین را به موقع ترشح می‌شود. این دستگاه ceMED نام دارد و در عرض دو روز پس از کاشت در بدن، به سرعت سطح قند خون را بهبود بخشیده است.

این دستگاه مزایای قابل توجهی نسبت به پمپ‌های عادی انسولین دارد و به سلول‌ها اجازه می‌دهد که در صورت نیاز انسولین ترشح کنند و با کاهش سطح گلوکز خون، ترشح انسولین را متوقف کنند.

این دستگاه در آزمایش‌های بالینی در جوندگان موفقیت آمیز گزارش شده است.

نتایج این مطالعه در The Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.