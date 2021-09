به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، شرکت سونی در اقدامی غافلگیرانه تاریخ اکران قسمت دوم از فیلم ابرقهرمانی ونوم را برای بار پنجم تغییر داد.

فیلم ونوم: بگذار قتل عام شود (Venom: Let There Be Carnage) تا رسیدن به پرده سینما مسیر پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته است. این فیلم اول قرار بود اکتبر سال ۲۰۲۰ (مهر- آبان ۹۹) اکران شود اما به دلیل شیوع کرونا یک بار تا ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد- تیر ۱۴۰۰) به تاخیر افتاد و یک بار تا اواخر ماه سپتامبر (شهریور- مهر ۱۴۰۰). در جدیدترین تغییرات نیز قرار شد این فیلم ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) روی پرده سینماها برود. اما حالا در خبری خوب برای طرفداران مجموعه ونوم، این فیلم ابرقهرمانی زودتر از آنچه اعلام شده بود و در تاریخ اول اکتبر (۹ مهر) اکران خواهد شد.

خبر اکران زودهنگام ونوم ۲ پس از آن اعلام شد که کمپانی دیزنی از استقبال فراتر از انتظار از اکران افتتاحیه شانگ چی و افسانه ده حلقه خبر داد؛ این فیلم جدید از دنیای سینمایی مارول در چهار روز اول اکران در آمریکا ۹۰ میلیون دلار فروش کرد و رکورد میزان فروش در تعطیلات روز کارگر در این کشور را شکست. استقبال چشمگیر از این فیلم در گیشه، استودیوهای فیلمسازی و سینماداران را که از تاثیر شیوع کرونای نوع دلتا بر بلیت فروشی‌ها هراسان بودند، دلگرم کرد. فروش قابل توجه فیلم شانگ چی با بازی سیمو لیو بازیگر کانادایی چینی تبار و آکوافینا که نقدهای خوبی گرفته است، نشان داد یک فیلم خوب با وجود کرونای نوع دلتا هم می‌تواند مخاطب را به سینماها بکشاند.

شرکت سونی در هفته‌های اخیر پس از آن که استودیو پارامونت اکران فیلم موردانتظار تاپ گان: ماوریک را از ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان ۱۴۰۰) به سال ۲۰۲۲ موکول کرد، تغییراتی جزئی در جدول اکران خود ایجاد کرده بود؛ این استودیو قبل از اصلاح تاریخ اکران ونوم ۲ نمایش آن را از ۲۴ سپتامبر به ۱۵ اکتبر (۲ مهر به ۲۳ مهر) موکول کرد و اکران شکارچیان روح: افترلایف را از ۱۱ نوامبر به ۱۹ نوامبر (۲۰ آبان به ۲۸ آبان).

ونوم ۲ به کارگردانی اندی سرکیس اقتباسی از یک داستان مصور ماجراجویانه است. از بازیگران این فیلم می‌توان به تام هاردی، وودی هارلسون ، میشل ویلیامز ، رید اسکات و نائومی هریس اشاره کرد. هاردی در این فیلم به نقش شخصیت منفی کلاسیک فیلم‌های مرد عنکبوتی برگشته و این بار برای رویارویی با یک قاتل زنجیره‌ای صاحب قدرت‌های ویژه به نام کارنِج (با بازی وودی هارلسون) آماده می‌شود.

قسمت اول ونوم که در سال ۲۰۱۸ روی پرده سینماها رفت، موفقیت بزرگی به دست آورد و ۸۵۵ میلیون دلار در گیشه جهانی فروش کرد.