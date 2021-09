به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی گیم اسپات، جهان در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا از حرکت ایستاد و صنعت گیمینگ از این قاعده مستثنی نبود. اگرچه سال گذشته هم شاهد تعویق در انتشار برخی از بازی‌های رده بالای ویدئویی بودیم اما تاثیر واقعی کرونا بر این بازار حالا بیشتر روی بازی‌هایی که قرار بود در سال ۲۰۲۱ منتشر شوند، احساس می‌شود چون تیم‌های سازنده در یک سال گذشته مجبور به تطبیق خود با فرآیندهای جدید برای دورکاری شدند که کار را به تعویق انداخته و در نهایت منجر به کاهش سرعت توسعه بازی‌ها شد. تاکنون تاریخ انتشار بسیاری از بازی‌های موردانتظار به همین سبب تغییر کرده است که در ادامه فهرستی از آنها را مشاهده می‌کنید:

صندوقچه گمشده (Lost Ark)

نسخه بتای محدود بازی صندوقچه گمشده در سبک نقش‌آفرینی برخط و چندنفره (MMORPG ) نوامبر امسال منتشر می‌شود اما آمازون گیمز ترجیح داد با هدف ارتقای کیفیت بازی به نسبت استانداردهای تیم سازنده و افزودن محتوا از نسخه کره‌ای، انتشار نسخه نهایی آن را تا سال ۲۰۲۲ به تاخیر بیندازد.

هورایزن: غرب ممنوعه (Horizon: Forbidden West)

شرکت سونی پس از شایعاتی که برای هفته‌ها به گوش می‌رسید، سرانجام در افتتاحیه رویداد مجازی گیمز کام که از ۳ تا ۵ شهریور برگزار شد، خبر تعویق در انتشار بازی موردانتظار هورایزن: غرب ممنوعه را تایید کرد. این بازی که دنباله بازی هورایزن: زیرو داون است و قرار بود اواخر سال جاری میلادی منتشر شود، حالا در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۲۲ (۲۹ بهمن ۱۴۰۰) به بازار عرضه خواهد شد.

پژواک تنها ۲ (Lone Echo II)

استودیو آکیولوس به طور انحصاری در حوزه بازی‌های واقعیت مجازی فعالیت می‌کند، بازی پژواک تنها ۲ یکی از این نوع بازی‌هاست که قرار بود از بزرگترین بازی‌های در دسترس روی دستگاه‌های آکیولوس باشد اما پس از آن که انتشار آن یک بار از سال ۲۰۱۹ به ۲۰۲۰ و یک بار از سال ۲۰۲۰ به ۲۰۲۱ موکول شد، حالا تاریخ عرضه آن یک بار دیگر به تاخیر افتاده و قرار است کمی دیرتر از موعد مقرر اما نهایتا تا پایان سال جاری میلادی در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

زندگی عجیب است: مجموعه بازسازی شده (Life is Strange: Remastered Collection)

به منظور کاهش فشار روی تیم سازنده که همزمان روی بازی زندگی عجیب است: رنگهای واقعی کار می‌کنند، عرضه نسخه بازسازی شده زندگی عجیب است ۱ و ۲ به سال ۲۰۲۲ موکول شد. همچنین نسخه سوییچ بازی زندگی عجیب است: رنگهای واقعی نیز دیرتر از آنچه انتظار می‌رفت به بازار عرضه خواهد شد هرچند انتظار برای این نسخه تا قبل از پایان سال جاری میلادی بیشتر طول نمی‌کشد.

شیطان مرده (Evil Dead)

بازی ترسناک و چند نفره شیطان مرده که براساس یک مجموعه سینمایی به همین نام ساخته شده، قرار بود اواخر سال ۲۰۲۱ یا ابتدای سال ۲۰۲۲ به بازار عرضه شود. حالا تیم سازنده برای افزودن قابلیت بازی تک نفره با زمان اضافی، انتشار این بازی را به فوریه سال ۲۰۲۲ (بهمن- اسفند ۱۴۰۰) موکول کرده است.

ایکاروس (Icarus )

بازی علمی- تخیلی ایکاروس در سبک بقا که بازیکن را به تلاش برای بقا در یک سیاره ناشناخته وامی‌دارد، قرار بود ۱۲ اوت (۲۱ مرداد ۱۴۰۰) منتشر شود اما تاریخ انتشارآن حالا به ماه نوامبر (آبان- آذر ۱۴۰۰) موکول شده است تا تیم سازنده زمان بیشتری را صرف تضمین آن کند که بازی در بهترین حالت به دست بازیکنان می‌رسد. البته از ۲۸ اوت تا ۷ نوامبر (۶ شهریور تا ۱۶ آبان) نسخه بتای این بازی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

جدا افتاده (Stray)

بازی جداافتاده درباره گربه‌ای که سعی می‌کند در جهانی که به دست ربات ها افتاده زنده بماند، قرار بود امسال منتشر شود اما تیم توسعه دهنده تاریخ عرضه آن را به سال ۲۰۲۲ موکول کرد تا در کیفیت آن کم کاری و اهمال نشود.

صحرای به رنگ خون (Crimson Desert)

بازی صحرای به رنگ خون که اولین بار در سال ۲۰۲۰ با پخش یک تریلر به عنوان نسخه اقتباسی و جهان باز بازی آنلاین صحرای سیاه (Black Desert) معرفی شد، قرار بود سال ۲۰۲۱ منتشر شود اما تاریخ عرضه آن حالا تا آینده‌ای نامعلوم به تعویق افتاده تا ایده‌های جدید به آن اضافه شود و یک بازی عمیق‌ و پربار از آن درآید.

اقامتگاه شیطان: ریوِرس (Resident Evil Re:Verse)

بازی اقامتگاه شیطان: ریورس که قرار بود همزمان با اقامتگاه شیطان: دهکده به بازار عرضه شود، نسخه چندنفره خود از این بازی کلاسیک را در سال ۲۰۲۲ در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد. در این بازی که یک بازی تیراندازی سوم شخص است، همزمان از کاراکترها و محیط‌های قدیمی از قسمت‌های قبل این مجموعه کلاسیک استفاده خواهد شد.

دنباله بازی خدای جنگ (God of War sequel)

دنباله بازی خدای جنگ (۲۰۱۸) با نام غیررسمی خدای جنگ: راگناروک، ابتدا قرار بود در سال جاری میلادی منتشر شود اما استودیو سانتا مونیکا تصمیم گرفت انتشار این بازی را تا سال ۲۰۲۲ به تاخیر بیندازد تا تضمین کند این بازی با استانداردهای بالای این مجموعه تطبیق دارد.

فار کرای ۶ (Far Cry ۶)

سال گذشته از قسمت ششم مجموعه بازیهای فارکرای به صورت رسمی رونمایی و قرار شد این بازی در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ (۳۰ بهمن ۹۹) منتشر شود. با این وجود چند ماه بعد، تاریخ عرضه این بازی به قبل از ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ (شهریور ۱۴۰۰) موکول شد، ضرب الاجلی که محقق نشد زیرا شرکت یوبی سافت درست در آستانه نمایشگاه سرگرمی‌های الکترونیک (E۳) اعلام کرد این بازی ۷ اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۰) منتشر می‌شود. هرچند انتظارها برای بازی فار کرای ۶ چندان طولانی نشده اما تابه حال پیش نیامده بود که یوبی سافت عرضه یکی از بازی های مجموعه فار کرای را به تاخیر بیندازد آن هم تا ۸ ماه. انتشار فار کرای ۵ نیز به تاخیر افتاد اما فقط برای یک ماه!

ارباب حلقه ها: گالوم (The Lord of the Rings: Gollum)

عرضه بازی جدید ارباب حلقه‌ها که روی شخصیت گالوم تمرکز دارد، تا سال ۲۰۲۲ به تعویق افتاد. این بازی قرار بود در سال ۲۰۲۱ منتشر شود اما به دنبال انعقاد قرارداد همکاری میان استودیوی فرانسوی نیکون و شرکت آلمانی دی‌دالیک اینترتیمنت این تاریخ تغییر کرد.

در بیانیه مطبوعاتی شرکت نیکون در این باره آمده است: دو شرکت تصمیم گرفتند با پیوستن به یکدیگر تضمین کنند این بازی انتظارات طرفداران مجموعه ارباب حلقه ها را برآورده و از قدرت نسل جدید از کنسول‌های بازی نهایت استفاده را خواهد کرد.

شاهزاده ایرانی: شن های زمان (Prince of Persia: The Sands of Time)

انتشار نسخه بازسازی شده بازی شاهزاده ایرانی: شن‌های زمان که قرار بود مارس امسال (اسفند ۹۹- فروردین ۱۴۰۰) به بازار عرضه شود، در ماه فوریه (بهمن- اسفند ۹۹) به آینده‌ای نامعلوم موکول شد. شرکت یوبی‌سافت در شرح دلیل این تاخیر گفت قصد دارد نسخه بازسازی شده این بازی را طوری بسازد که همزمان با حفظ حس و حال نسخه اصلی، فضای تازه‌ای داشته باشد.

میراث هاگوارتز (Hogwarts Legacy)

بازی جهان باز میراث هاگوارتز که ماجراهای آن در دنیای هری پاتر ولی در قرن نوزدهم اتفاق می‌افتد، قرار بود اواخر سال جاری میلادی منتشر شود اما عرضه آن به بازار به سال ۲۰۲۲ موکول شد.

شرکت پورتکی گیمز با انتشار یک توییت این خبر را اعلام کرد و نوشت: خلق بهترین تجربه ممکن برای طرفداران دنیای جادوگری و بازی‌های ویدئویی، برای ما اولویت دارد بنابراین به این بازی زمان بیشتری اختصاص دادیم.

شوالیه‌های گاتهام (Gotham Knights)

بازی شوالیه‌های گاتهام که اقتباسی از مجموعه بتمن است قرار بود قبل از پایان سال جاری میلادی منتشر شود اما استودیو برادران وارنر با انتشار یک توییت این تاریخ را به تاخیر انداخت. به استناد این توییت، انتشار شوالیه‌های گاتهام به این دلیل به تاخیر افتاده که به زمان بیشتری برای توسعه این بازی نیاز بود. این بازی اکشن و مشارکتی به کارگردانی پاتریک ردینگ ساخته شده که ساخت بازیهایی چون اسپلینتر سل و فار کرای را در کارنامه دارد.