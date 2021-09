افتتاح جشنواره بوسان با یک فیلم کمدی

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از خبرگزاری یونهاپ، جشنواره فیلم بوسان ۲۰۲۱ از ۶ اکتبر (۱۴ مهر) با نمایش فیلم بهشت: پیش به سوی سرزمین خوشبختی (Heaven: To the Land of Happiness) به کارگردانی ایم سانگ سو کارگردان مطرح سینمای کره افتتاح می‌شود.

فیلم بهشت که اولین اثر سینمایی ایم در ۶ سال گذشته است، یک فیلم کمدی در ژانر جاده‌ای است درباره دو مردی که در رویای رسیدن به یک زندگی مجلل به طور تصادفی با هم همسفر می‌شوند.

چویی مین سیک بازیگر فیلم معروف پیر پسر یا اولد بوی و پارک هائه ایل بازیگر فیلم میزبان به کارگردانی بونگ جون هو، بازیگران اصلی این فیلم هستند و یون یوجونگ اولین بازیگر کره‌ای که موفق به دریافت جایزه اسکار برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد، نیز در این فیلم نقش کاراکتر افسونگر و منحصربه فرد مادام یون را بازی می‌کند.

متولیان جشنواره بوسان درباره این فیلم می‌گویند: هارمونی میان قدرت کارگردانی ایم سانگ سو و هنر بازیگری چویی مین سیک و پارک هائه ایل این فیلم را به جستاری درباره خوشبختی تبدیل می‌کند که به شکلی بی مثال گرم و زیباست.

فیلم بهشت جزء فهرست فیلم‌های منتخب جشنواره کن ۲۰۲۰ بود اما از آنجایی که این رویداد به دلیل شیوع کرونا لغو شد، حالا برای اولین بار در جشنواره فیلم بوسان به نمایش درخواهد آمد.

بیست و ششمین جشنواره فیلم بوسان از ۶ تا ۱۵ اکتبر (۱۴ تا ۲۳ مهر) در شهری به همین نام در کشور کره جنوبی برگزار می‌شود. دو فیلم کارگردان غایب به کارگردانی آروند دشت آرای و سیارک ساخته مهدی حسینی وند عالی پور به نمایندگی از سینمای ایران در بخش رقابتی این جشنواره به نمایش درمی‌آیند و رضا میرکریمی کارگردان و فیلمنامه‌نویس مطرح ایرانی به ریاست هیات داوران «جایزه کیم جی سئوک» این جشنواره را برعهده خواهد داشت.