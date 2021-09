آنجلینا جولی دست به قلم شد

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از خبرگزاری رویترز، این کتاب که حقوقتان را بدانید و آنها را طلب کنید (Know Your Rights and Claim Them) نام دارد و جولی آن را به طور مشترک با جرالدین ون بورن (Geraldine Van Bueren) وکیل حقوق بشر و از نویسندگان اصلی پیمان‌نامه حقوق کوتاه سازمان ملل متحد، نوشته شده ماموریت دارد دانش لازم برای به چالش کشیدن بی‌عدالتی‌ها را در اختیار کودکان قرار دهد.

آنجلینا جولی در گفت‌وگو با رویترز گفت: بسیاری کودکان در سراسر جهان در معرض آسیب قرار دارند و ما در این باره کاری نمی‌کنیم. اینها همه حق کودکان هستند که سال‌ها پیش براساس آنچه می‌تواند آنها را به بزرگسالانی سالم، متعادل، امن و باثبات تبدیل کند، تدوین و تصویب شده‌اند.

این بازیگر و فیلمساز ۴۶ ساله آمریکایی که نماینده ویژه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز هست، گفت امیدوار است کتابش علاوه بر آگاهی بخشی به کودکان، تعهد دولت‌ها به پیمان نامه جهانی رعایت حقوق مدنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنان را یادآوری کند.

وی خاطرنشان کرد: زمان زیادی را صرف پایمال کردن این حقوق می‌کنیم بنابراین هدف از نوشتن این کتاب آن است کودکان یک کتابچه راهنما داشته باشند که به آنها نشان دهد چه حق و حقوقی دارند، براساس کشور و شرایطی که در آن زندگی می‌کنند چقدر تا دستیابی به این حقوق فاصله دارند و چه موانعی برسرراهشان است، چه کسانی قبل از آنها برای حق و حقوقشان جنگیدند و چه راه‌هایی برای جنگیدن وجود دارد.

جولی که خود مادر ۶ کودک است، می‌گوید پیمان نامه سازمان ملل را در خانه در معرض دید فرزندانش قرار داده است و از این که فهمیده آمریکا این پیمان نامه را تصویب نکرده حسابی غافلگیر شده است.

فهمیدن این مساله مرا حسابی عصبانی کرد و به این فکر فرو برد که تصویب این پیمان نامه به چه معناست؟ اگر کودکان حق تحصیل دارند پس چرا این همه کودک مدرسه نمی‌روند و چرا دختران در افغانستان برای مدرسه رفتن مورد حمله و تهدید قرار می‌گیرند؟

کتاب جولی به مساله هویت، عدالت، تحصیلات و حفاظت دربرابر آسیب و مسائلی از این قبیل می‌پردازد. به گفته خانم نویسنده، در این کتاب مسیری شفاف برای کودکان تصویر شده چون آن چه اهمیت دارد تامین امنیت آنهاست و هدف این نبوده که کودکان این طرف و آن طرف بروند، حقشان را فریاد بزنند و جانشان را به خطر بیندازند.

در این کتاب همچنین به صداهای جوان موفق در جهان از جمله ملاله یوسف زای، برنده جایزه نوبل صلح، گرتا تونبرگ، فعال جوان زیست محیطی، و جانا جهاد، روزنامه نگار ۱۵ ساله فلسطینی، نیز اشاره شده است.

کتاب حقوقتان را بدانید و آنها را طلب کنید به قلم آنجلینا جولی روز پنجشنبه (۱۱ شهریور ۱۴۰۰) در انگلیس به بازار کتاب آمد و قرار است در سراسر جهان منتشر شود.