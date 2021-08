به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از ستاد خبری سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، احمد الستی پژوهشگر و استاد دانشگاه و دبیر علمی سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران شب گذشته (دوشنبه ۸ شهریور) در جلسه پژوهش برخط سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران با موضوع «چگونه درباره سینما بنویسیم» با رامتین شهبازی دبیر علمی این نشست ها گفت و گو کرد.

الستی در ابتدای این نشست با معرفی سایت های تخصصی درباره فیلم تجربی بیان کرد: نوشتن درباره فیلم تجربی از این جهت که منابع کمی به زبان فارسی درباره آن وجود دارد کار سختی است. از طرف دیگر آثار تجربی به راحتی در اختیار دانشجویان نیست. همچنین در زمینه تولید فیلم تجربی ما چندان فعال نبوده ایم. ضمن این که تعریف فیلم تجربی به خودی خود ابهامات زیادی دارد.

در این همایش انتظار دریافت مقالات علمی پژوهشی از پژوهشگران داریم نه نقد فیلم. سایت های expremental films/ films genres/ research guides و expremental film/Wikipedia اطلاعاتی را درباره فیلم های تجربی شامل می شوند. همچنین سایت expremental cinema websites شامل اطلاعات وسیعی درباره کارگردانان، فیلم ها و جشنواره های فیلم تجربی و... می شود. همچنین سایت experimental film/monoskope فهرستی از مهمترین کتاب ها، مقاله ها و فیلم های تجربی را دربر می گیرد. what are the websites to watch experimental films? نیز عنوان وبگاهی است که مهم ترین فیلم های تجربی را به علاقه مندان معرفی می کند. the masterpieces of experimental cinema نیز سایتی است که مهم ترین فیلم های تجربی را از نگاه یک وبلاگ نویس معرفی می کند.

رامتین شهبازی در ادامه درباره علت خلا پژوهش در سینمای تجربی عنوان کرد: متاسفانه میلی در میان پژوهشگران وجود دارد که می خواهند حرف خود را بزنند. اما در پژوهش و مقاله نویسی باید بدانیم دیگران درباره آن موضوع چه گفته اند. نباید فراموش کنیم که جنس سینمای اروپا و آمریکا زمینه های پژوهشی مختلفی را تاکنون پیش برده است و ما نباید در عرصه پژوهش به تکرار بیافتیم. گاهی حرف های غیر اصولی و خارج از چارچوب ما را از عرصه واقعی پژوهش و تحقیق دور می کند.

برخی از مقالات دوره دوم همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران بر مبنای اصول پژوهشی نگاشته نشده بودند و لازم است در سومین دوره پژوهشگران توجه داشته باشند که حرف های ما باید در خلال مبانی پژوهشی موجود گفته شود.

الستی نیز در ادامه با معرفی سایت های دیگری که دربرگیرنده اطلاعات مفید و موثری درباره آثار تجربی و فیلمسازانشان است، توضیح داد: سایت experimental films women make movies درباره فیلم های زنان آثاری را به مخاطبان فیلم تجربی پیشنهاد می کند. سایت experimental filmakers your need to know about نیز به معرفی فیلمسازانی چون لن لای و استن براکیج می پردازد که هریک از فیلم هایشان قابلیت پرداخت در یک مقاله مجزا را دارد. کنت انگر، لوییس بونوئل و مایا درن هم فیلمسازان مهم دیگری هستند که در این سایت درباره شان اطلاعاتی وجود دارد. و ۳۰ greatest experimental films سایت دیگری است که می تواند راهنمای پژوهشگران در زمینه فیلم تجربی باشد.

وی با اشاره به یک ضرورت در نگارش مقالات علمی پژوهشی درباره فیلم تجربی در همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران بیان کرد: از پژوهشگران انتظار داریم الگوی استاندارد نگارش مقالات علمی پژوهشی را رعایت کنند. مقالات علمی پژوهشی آن هایی هستند که در مجله های دانشگاهی چاپ می شوند. با فونت های ۱۰ تا ۱۲ منتشر شده و ۱۲ تا ۱۴ صفحه مجلات را به خود اختصاص می دهند. بنابراین نباید کمتر از حد استاندارد یا بیش از آن باشند. البته مقالات سینمایی ممکن است شامل عکس نیز باشند اما نباید تعداد صفحاتشان از حد مجاز فراتر رود. این مقالات از تقسیم بندی درونی هم برخوردارند.

به ترتیب یک صفحه از آن ها به چکیده مقاله، مقدمه که به معرفی موضوع می پردازد و نهایتا دو صفحه دارد، نظریه که می تواند به یک نظریه پرداز، یک کتاب یا مقاله ای دیگر ارجاع داده شود و این شیوه ارجاع خود الگوی استانداردی دارد که باید رعایت شود، اختصاص دارد. همچنین پیشینه تحقیق بخش بعدی این مقاله هاست. در ادامه به زیرفصل ها می پردازند که در اینجا افکت، صدا، شیوه تولید تجربی، ساختار و... می توانند این زیرفصل ها باشند. نتیجه گیری و اشاره به منابع و مآخذ در پایان مقاله نیز ضرورت دارد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: توجه به اصالت تجربه در نگارش مقاله درباره فیلم تجربی اهمیت زیادی دارد. اینکه تجربه چگونه بوده است و باید به دقت تشریح شود که در چه امری بدیع است و اصالت دارد. ممکن است فیلمساز نظیر کیشلوفسکی «رنگ» را تجربه کرده باشد یا تصاویر در فیلم تجربی می توانند محور دیگر باشد که به نظرم مهم ترین تجربه در این جنس فیلم ها بوده اند.

وی در بخش دیگری از این جلسه به سوالات پژوهشگران پاسخ داد. الستی در پاسخ به سوالی درباره میزان کاربردی بودن شیوه تحلیل داده ها در مقالات عنوان کرد: این شیوه ممکن است چندان به کارتان نیاید. اما زمانی که می خواهیم برای مثال ثابت کنیم یک فیلم از تعداد خاصی نما تشکیل شده است، شاید لازم باشد.

الستی در پاسخ به سوال دیگری که آیا استفاده از نظریات منافاتی با تجربی بودن در آثار تجربی ندارد، عنوان کرد: نه اینطور نیست. در هریک از انواع فیلم تجربی می توان نظریه های مختلفی را به کار گرفت. این نه تنها تجربه را محدود نمی کند بلکه آن را گسترش و توسعه می دهد.

ما انتظار دریافت مقالاتی را داریم که نشان دهد نگارنده واقعا تحقیق کرده است. حجم مقاله باید کنترل شده باشد و حتما باید به تقسیمات درونی مقاله در ارتباط با موضوع آن توجه کرد. اینکه چه مسائلی در ارتباط با فیلم یا موضوع در اولویت اشاره کردن قرار دارد و پژوهشگر خود را جای خواننده مقاله بگذارد. نقد فیلم با تحلیل فیلم تفاوت دارد. در نقد خواننده تشویق به تماشای اثر می شود و شاید آن را قبل از تماشای آن فیلم می خواند اما تحلیل فیلم بعد از تماشای فیلم و توسط پژوهشگران نوشته می شود. نقد فیلم نیازی به ذکر منبع ندارد اما تحلیل فیلم باید بر پایه منابع نوشته شود.

سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران به دبیری سعید پوراسماعیلی و دبیری علمی احمد الستی ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ در بخش‌های مقالات پژوهشی، جستارهای آزاد و ترجمه با محوریت سینمای تجربی برگزار می‌شود. آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات به این رویداد ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ است. متن کامل فراخوان در سایت انجمن سینمای جوانان ایران به نشانی www.iycs.ir آمده است.