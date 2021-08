رشید رمضانی روز دوشنبه در حاشیه آغاز بکار اولین مرکز مشاوره هپاتیت کردستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در حال حاضر ایران در تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی از کشورهای با شیوع پایین این بیماری است که یک درصد ( معادل ۲۰۰ هزار نفر ) جمعیت ایران دچار هپاتیت B و سه دهم درصد( حدود ۹۰۰ هزار نفر ) به هپاتیت C مبتلا هستند.

وی با بیان اینکه ایران امسال در اولین سال حذف این بیماری قرار دارد، تاکید کرد: بر اساس برنامه تدوین شده ای که در حال اجراست، پیش بینی می شود تا قبل از سال ۱۴۱۰ این بیماری در کشورمان حذف شود.

رییس اداره کنترل و مبارزه با هپاتیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی با بیان اینکه راه اندازی واحدهای مشاوره هپاتیت در کشور، ساختار مناسبی برای حذف این بیماری را با بکارگیری نیروی علاقمند ایجاد کرده است، ادامه داد: با این روش تک تک استانها از بیماری هپاتیت پاک می شوند.

رشیدی تاکید کرد: با وجود بحران کرونا ، برنامه حذف هپاتیت تعطیل نشد و سال گذشته در اقدامی بی نظیر ۵۰۰ هزار نفر واکسن هپاتیت را دریافت و ۱۴ هزار بیمار هم درمان شدند.

وی با اشاره به اینکه سالانه باید ۲۰ هزار درمان در کشور انجام شود، افزود: در زمینه تزریق واکسن مشکل و محدودیتی وجود ندارد و ایران از معدود کشورهایی است که جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری نوزادان در آن در بدو تولد ۱۰۰ درصد علیه هپاتیت واکسینه می شوند.

رشیدی افزود: ۴۰ مرکز مشاوره هپاتیت در کشور توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی راه اندازی شده است که با شناسایی و درمان به موقع از پیشروی بیماری در کبد که می‌تواند منجر به سیروز کبدی یا سرطان کبد شود، جلوگیری می‌کنیم.

وی در خصوص علایم ابتلا به هپاتیت و راه‌های انتقال آن، گفت: جایگاه ویروس هپاتیت B در کبد است و با ورود ویروس به بدن و گذر از دوره کمون علایم در فاز حاد بیماری با تب پایین، زردی خفیف، تهوع، استفراغ، درد شکم آغاز و بعد از آن وارد فاز مزمن می‌شود و در صورتی که بیماری بیش از۶ ماه در بدن بماند هپاتیت مزمن و کمتر از ۶ ماه هپاتیت حاد است.

رشیدی گفت: هپاتیت C نیز معمولا بی‌علامت است و انتقال هپاتیت آن بیشتر از طریق رفتارهای پرخطر جنسی است، اما سایر راه‌ها مانند استفاده از فرآورده خونی آلوده، سرنگ مشترک، وسایل آرایشی آلوده نیز می‌تواند انتقال دهنده ویروس باشد.

رییس اداره کنترل و مبارزه با هپاتیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی تاکید کرد: بیشترین راه‌ انتقال هپاتیت C نیز تماس با خون فرد آلوده است که از این طریق بیماری هپاتیت C در گروه‌هایی که مبادرت به مصرف مواد تزریقی می‌کنند، شایعتر بوده و نکته مهم آن است که بدانند هپاتیت B با دارو قابل کنترل و هپاتیت C قابل حذف است.

رشیدی آمار هپاتیت در جمعیت‌های خاص همچون معتادان تزریقی را بیشتر از دیگر اقشار اعلام کرد و اظهار داشت: میزان شیوع بیماری هپاتیت در آنها ۳۵ درصد و نشانگر لزوم تمرکز ویژه بر این افراد است که با توجه به جمعیت قابل توجه معتادان در استان باید با برنامه‌ریزی و تحت نظر قرار دادن این افراد که پاشنه آشیل هپاتیت در استان هستند، این بیماری را کنترل کرد.

هپاتیت یک بیماری التهابی کبدی است. این بیماری معمولاً در اثر عفونت ویروسی ایجاد می‌شود، اما علل احتمالی دیگری نیز در ایجاد هپاتیت نقش دارند. این موارد شامل هپاتیت خود ایمنی و انواع دیگر هپاتیت هستند که در نتیجه عوارض ثانویه داروها، سموم و الکل روی می‌دهند. هپاتیت خود ایمنی نوعی بیماری است که در نتیجه تولید پادتن توسط بدن علیه بافت کبد ایجاد می شود.

این بیماری توسط ویروس های هپاتیت A, B, C, D, E ,G ایجاد می شود که نوع B, C هپاتیت مزمن ایجاد می کند و اگر تشخیص داده نشود منجر به ایجاد نارسایی کبدی و در نهایت سرطان کبد خواهد شد.

التهاب در بافت کبد (هپاتیت) می تواند بدون علامت باشد و در صورت پیشرفت درگیری مغزی، کبدی، کلیوی و در نهایت مرگ ایجاد کند و تب، لرز، بدن درد و بی اشتهایی از علائم هپاتیت است.

راه های انتقال هپاتیت A و E مدفوعی و دهانی است، اما هپاتیت B, C, D, G معمولا به صورت تماس های جنسی، انتقال مادر به کودک، تزریق مواد مخدرو تزریق فرآورده های آلوده خونی منتقل می شود.

در مورد هپایتت C با توجه به اینکه در یک سری گروه های پرخطر مثل هموفیلی، تالاسمی، افرادی که همودیالیز می شوند و معتادان تزریقی انتقال پیدا می کند، تشخیص و غربالگری قدری مشکل تر است.