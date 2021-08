به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، هفدهمین جشنواره فیلم زوریخ ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) با نمایش فیلم و فردا کشته خواهیم شد ساخته مایکل استاینر با موضوع به گروگان گرفته شدن یک زوج جوان سوئیسی به دست نیروهای طالبان در پاکستان افتتاح می‌شود و در روز ۳ اکتبر (۱۱ مهر) با نمایش گزارش فرانسوی ساخته وز اندرسون به کار خود خاتمه می‌دهد.

این جشنواره معتبر سینمایی امسال میزبان میهمانی از سینمای ایران نیز هست. درام قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی در کنار کمدی این فقط یک دوره است، عزیزم (It’s Just a Phase, Honey) به کارگردانی فلورین کالن برکر کارگردان و فیلمنامه نویس مطرح آلمانی، فیلم زندگینامه آندریاس اشمیت شناگر و قهرمان سابق المپیک با عنوان «دنبال کردن خط» (Chasing the Line)، آن فرانک کجاست؟ (Where Is Anne Frank) ساخته آری فولمن، بدترین آدم دنیا (The Worst Person in the World) به کارگردانی یواخیم تریر و مستند ولوت آندرگراوند (Velvet Underground) ساخته تاد هینز به نمایش درخواهد آمد. برنامه کامل جشنواره زوریخ نهم سپتامبر (۱۸ شهریور ۱۴۰۰) منتشر خواهد شد.

فیلم قهرمان که در هفتادوچهارمین جشنواره فیلم کن برای اولین بار اکران شد و جایزه بزرگ هیات داوران را از آن خود کرد، داستان مردی به نام رحیم را روایت می‌کند که از همسر اولش جدا شده و یک پسربچه مبتلا به لکنت زبان دارد. رحیم که سه سال به دلیل بدهی در زندان بوده، در یک مرخصی دوروزه سعی می‌کند سرنوشت خود را تغییر دهد اما به زودی در تاری تنیده شده از دروغ‌های مصلحتی گرفتار می‌شود. مجله ورایتی چندی پیش نیز در مطلبی از این فیلم به عنوان یکی از شانس‌های کسب جایزه بهترین فیلم در اسکار ۲۰۲۲ یاد کرده بود.

فیلم فرهادی علاوه بر جشنواره زوریخ در ویترین پاییزه جشنواره بین‌المللی فیلم میامی از بهترین‌های سینمای جهان نیز به نمایش گذاشته می‌شود.