دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رتبه اول کشور در پژوهش کووید ۱۹ را کسب کرد

به گزارش ایرنا، دکتر رضا خدارحمی روز شنبه افزود: مقاله چاپ شده توسط محققین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با عنوان

Prevalence of stress, anxiety, depression among the general population during the COVID-۱۹ pandemic: a systematic review and meta-analysis به نویسندگی دکتر نادر سالاری (نویسنده اول) مسعود محمدی (نویسنده مسوول)، شبنم رسول پور(نوسینده مسوول) دکتر علی اکبر ویسی رایگان و دکتر رستم جلالی توانست بالاترین امتیاز در حوزه مقالات مروری چاپ شده در سطح کشور در حوزه کووید۱۹ را به خود اختصاص دهد.

در این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز مطالعات انجام شده در خصوص شیوع استرس، اضطراب و در بین جمعیت عمومی در طول همه گیری کووید۱۹ در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر تا مه ۲۰۲۰ صورت گرفته است.

نتایج این مطالعه نشان داده که در بیماران مبتلا به کرونا، شیوع استرس ۲۹/۶ درصد، اضطراب ۳۱/۹ درصد و افسردگی ۳۳/۷ درصد است.

تعداد ارجاعات بالای این مقاله به همراه امتیاز کاربردی بودن بالای آن سبب شده است تا در جایگاه رتبه اول مقالات مروری قرار گیرد.

همچنین این مقاله پراستنادترین مقاله مرور نظام مند کووید۱۹ ارسال شده به برنامه انتخاب بهترین‌های پژوهش حوزه کووید۱۹ از سراسر کشور است.

به گزارش ایرنا، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هشت دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی، بهداشت، تغذیه، پیراپزشکی و دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی را در زیر مجموعه خود دارد.

۸۵ رشته تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مقاطع مختلف دایر است که از این تعداد ۱۴ رشته در مقطع PHD (دکترای تخصصی) است و ۲۰ رشته در دستیاری تخصصی، سه رشته دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)، ۲۵ رشته کارشناسی ارشد، ۲۲ رشته کارشناسی و ۲ رشته کاردانی است.

این دانشگاه همچنین ۴۵۳ عضو هیأت علمی دارد.

۱۱۶ دانشجوی خارجی نیز در رشته‌های دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

براساس آمارها سالانه بیش از ۸۰۰ مقاله در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تولید و منتشر می‌شود.