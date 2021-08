به گزارش اداره‌کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدعلی زلفی‌گل متولد سال ۱۳۴۵ در روستای صالح آباد از حومه شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی است.

وی مدرک کارشناسی‌اش را از دانشگاه اراک در بهمن‌ماه ۱۳۶۹، مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه صنعتی اصفهان در شهریور ۱۳۷۲، مدرک دکترای خود را از دانشگاه شیراز در مرداد ۱۳۷۶، کسب کرد. همچنین در مرداد ماه ۱۳۸۰ موفق به کسب عنوان دانشیاری و در مرداد ماه ۱۳۸۴ موفق به کسب رتبه استادی در دانشگاه بوعلی سینا همدان شد.

دکتر زلفی‌گل سوابق جبهه نیز دارد؛ وی در لشکر ۱۷ علی ابن ابیطالب (ع) در سال ۱۳۶۱، در گردان خط شکن سید الشهدا والفجر مقدماتی، در لشکر ۱۷ علی ابن ابیطالب (ع) سال ۱۳۶۴ و لشکر ۱۷ علی ابن ابیطالب (ع) در سال ۱۳۶۵ حضور داشته است.

رتبه‌های علمی کسب شده در دوران تحصیل

- کسب رتبه اول در نهمین گردهمایی دانشجویان ارشد و دکتری داخل و خارج از کشور ۱۳۷۱ و دریافت لوح از معاونت آموزشی

- دانشجوی نمونه دکتری دانشگاه شیراز سال ۱۳۷۳

- کسب رتبه دانشجوی ممتاز در چهارمین، پنجمین و ششمین مجمع دانشجویان ممتاز بسیجی و ایثارگر کشور

رتبه‌های علمی کسب شده پس از فارغ التحصیلی

- پژوهشگر برتر کشوری در سال ۱۳۹۷

- انتخاب به عنوان یکی از هفت دانش آموخته برجسته دانشگاه صنعتی اصفهان در جشن چهل سالگی این دانشگاه در سال ۱۳۹۶

- کسب جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۴

- انتخاب به عنوان محقق سرآمد توسط ستاد نانوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

- دریافت نشان درجه ۲ پژوهش بر اساس اصل ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی از ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۰

- دریافت لوح تقدیر از وزیر علوم تحقیقات و فناوری به خاطر انتخاب توسط مرکز اطلاعات و آمار علمی ISI به عنوان دانشمند برگزیده در لیست یک درصد دانشمندان پر استناد جهان، در رشته شیمی و انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر کشوری در سال ۱۳۸۳

- انتخاب به عنوان استاد نمونه کشوری در سال ۱۳۹۴ و دریافت لوح تقدیر از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

- کسب رتبه اول پژوهش‌های بنیادی در بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی ۱۳۸۶.۱۱.۱۶ و دریافت لوح تقدیر از معاون اول ریاست جمهوری

- کسب رتبه اول پژوهش‌های بنیادی توسط دانش‌آموخته دکترای تحت راهنمایی او دکتر وحید خاکیزاده در شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی ۱۳۹۳.۹.۱۵ و دریافت لوح تقدیر از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

- کسب رتبه سوم پژوهش‌های بنیادی توسط دانش‌آموخته دکترای تحت راهنمایی او، دکتر سعید باقری در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی ۱۳۹۵.۹.۷ و دریافت لوح تقدیر از وزیر علوم تحقیقات و فناوری

- اخذ جایزه رتبه اول پژوهش‌های بنیادی از COMSTEC در بیست و یکمین جشنواره بین امللی خوارزمی ۱۳۸۶.۱۱.۱۶ و دریافت لوح تقدیر

- انتخاب به عنوان استاد نمونه بسیجی کشور در سال ۱۳۸۸ و دریافت لوح تقدیر مشترک وزیر علوم تحقیقات و فناوری و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

- کسب رتبه شیمیدان برجسته آلی زیر ۴۰ سال کشور و دریافت جایزه ویژه دکتری ارشیا آزاد

- انتخاب شیمیدان برجسته آلی جوان کشور در گرایش شیمی آلی توسط انجمن شیمی کشور و اهدای لوح تقدیر ریاست انجمن شیمی در شانزدهمین کنگره شیمی ایران در ۱۳۹۲.۶.۱۶.

- انتخاب به عنوان دانشمند برگزیده کشورهای جهان اسلام OIC در سال ۱۳۸۸

- پژوهشگر نمونه استان همدان در سال‌های متمادی

- کسب رتبه اول از نظر آموزشی در کل دانشکده شیمی بر اساس نظر سنجی از دانشجویان این گروه در سال‌های متعدد و دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه بوعلی سینا

- کسب رتبه اول از نظر آموزشی در گروه شیمی آلی از بدو تأسیس در سال‌های ۱۳۸۷-۱۴۰۰ و دریافت لوح تقدیر از معاونت آموزشی دانشگاه

- پژوهشگر نمونه دانشگاه بوعلی سینا در سال‌های متمادی

- چاپ بیشترین تعداد مقالات علمی (در مجلات ISI ) در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

- مشارکت در چاپ بیش از ۵۶۰ مقاله ISI، بیش از ۱۷۰۰۰ ارجاع به مقالات، و همچنین ارائه بیش از ۳۵۶ مقاله در سمینارهای ملی و بین‌المللی تا کنون

- مشارکت در ۵ ثبت اختراع ملی

- تألیف دو کتاب تخصصی که کتاب «مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین» توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان تنها منبع فارسی درسی مقطع کارشناسی رشته شیمی انتخاب شده است.

- تألیف کتاب «دانش برای دانایی» حاوی مطالبی در خصوص سیاستگذاری علم و فناوری در کشور

- استفاده از محتوای مقالات علمی چاپ شده در چندین کتاب آموزشی و تخصصی بین‌المللی و ارجاع به آنها

- دارای ۸ مقاله پر استناد Paper Cited Highly در مرکز اطلاعات و آمار علمی ISI( جزو ۱ درصد مقالات پر استناد شیمی) و دریافت لوح تقدیر از معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۴

- چاپ ۲۰ مقاله در خصوص الزامات و راهکارهای بسترسازی علمی در کشور

- داور تعداد قابل توجهی از مجلات معتبر بین‌المللی

- عضو هیأت تحریریه ۳ مجله بین الملی (ISI)، ARKIVOK در آمریکا و Chemistry in Indian در هند، Research on Chemical intermediates در ژاپن و Catalysis of Journal Iranian در ایران

- کمک ادیتور Associate editor مجله Journal of the Iranian Chemical Scociety در سال ۲۰۱۸

- عضو هیأت تحریریه فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت مربوط به شورای عالی تحقیقات و فناوری کشور.

- عضو هیأت تحریریه چهار مجله علمی پژوهشی داخلی

- فارغ التحصیلی ۲۵ دانشجوی دکتری و بیش از ۵۰ دانشجوی کارشناسی ارشد

- استاد مشاور ۱۱ دانشجوی دکتری و ۲۱ دانشجوی کارشناسی ارشد فارغ التحصیل

- شانزده نفر از دانش‌آموختگان دوره دکتری اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه‌های کشور هستند.

رتبه اجتماعی کسب شده

- انتخاب شهروند برگزیده سال ۱۳۸۴ از طرف شورای اسلامی شهر همدان

رتبه‌های اجرایی کسب شده

- انتخاب به عنوان رئیس دانشگاه نمونه کشور در سال ۱۳۸۸ و دریافت لوح تقدیر از وزیر علوم تحقیقات و فناوری

- انتخاب به عنوان مدیر نمونه استان در سال ۱۳۸۸ و دریافت لوح تقدیر از استاندار

- انتخاب به عنوان رئیس دانشگاه نمونه در بخش فرهنگی، حمایت از انجمن‌های علمی و دریافت لوح تقدیر از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱

مسؤولیت‌های اجرایی در سطح دانشگاه بوعلی سینا و خارج از دانشگاه در سطح استانی و ملی

- معاون آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا همدان از تاریخ ۷۹.۵.۱۱ لغایت ۸۲.۷.۱۹

- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا همدان از تاریخ ۸۲.۷.۱۹ تا ۸۴.۶.۲۴

- عضو هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا با حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران و تمدید آن

- قائم مقام معاون اول ریاست جمهوری در بنیاد نخبگان از تاریخ ۸۴.۸.۲۴ لغایت ۸۵.۲.۳۰

- عضو کمیسون مشورتی نخبگان و استعدادهای درخشان شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۵

- بازرس بنیاد علمی بوعلی سینا با انتخاب هیأت امنای بنیاد و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تاریخ ۸۵.۸.۱۶ که ادامه دارد

- عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی همدان با حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۵.۲ .۸۶ به مدت ۴ سال

- رئیس مجمع بسیج استان از اسفند ۱۳۹۱ برای دو دوره سه ساله (انتخاب با اکثریت آرا)

- سرپرست دانشگاه بوعلی سینا از تاریخ ۸۷.۵.۱۲ لغایت ۸۹.۱.۲۵

- رئیس دانشگاه بوعلی سینا از تاریخ ۸۹.۱.۲۵ لغایت ۹۳.۳.۱۸

- عضویت در هیأت امنای دانشگاه اراک با حکم وزیر علوم تحقیقات و فناوری از تاریخ ۸۹.۴.۱۳ به مدت ۴ سال

- دبیر و نایب رئیس انجمن شیمی ایران از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ تا کنون شش دوره دو ساله که مجدداً برای دو سال دیگر توسط اعضا، شوای عالی و هیأت مدیره انجمن شیمی ایران تمدید شد.

- عضو هیأت امنای دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان همدان از سال ۱۳۸۹ برای سه دوره متوالی

- عضویت در هیأت امنای دانشگاه اراک با حکم وزیر علوم تحقیقات و فناوری از تاریخ ۹۳.۵.۱۰ به مدت ۴ سال

- عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌های کردستان و تحصیلات تکمیلی زنجان

- عضو هیأت ممیزه‌های دانشگاه‌های بوعلی سینا، کردستان، ایلام، اراک برای دوره‌های متوالی

- عضو گروه تخصصی شیمی شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش با حکم معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به مدت دو سال از ۱۳۹۶.۳.۳