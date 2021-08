به گزارش گروه فرهنگی ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، برنامه‌ عصرگاهی عطسه پس از چند روز وقفه در پخش، از روز جمعه پنجم شهریور ماه به کنداکتور شبکه سوم سیما برمی‌گردد.

پخش فصل دوم عطسه که از تیرماه سال جاری آغاز شده بود، به احترام روزهای عزاداری سالار شهیدان متوقف شد. پس از این وقفه‌ی کوتاه، حالا تیم سازنده‌ی عطسه بخش‌های جدید این برنامه را برای آنتن زنده‌ی شبکه سه آماده می‌کند.

برنامه عطسه به تهیه کنندگی آرامه اعتمادی و با اجرای حمید ترابیان، پرویز نشاط و مژده خنجری از روز جمعه پنجم شهریور حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح پخش دوباره خود را آغاز می‌کند.

همچنین این برنامه روزهای شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت ۱۸ به روی آنتن شبکه سه می‌رود.

سری جدید مسابقه «ایران»

سری جدید مسابقه ایران از هفته آینده روی شبکه یک سیما می‌رود.

پخش فصل سوم مسابقه بزرگ ایران به کارگردانی سعید رضایت و با اجرای سعید شیخ‌زاده از هفته آینده و به صورت سه روز در هفته (روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) ساعت ۲۰ از شبکه اول سیما آغاز خواهد شد.

هاشم رضایت، تهیه‌کننده ایران درباره تغییرات لحاظ شده در سری جدید این مسابقه گفت: دکور مسابقه به طور کامل تغییر یافته و ساخت آن نیز چندی پیش به پایان رسید. ضبط قسمت‌های ابتدایی نیز با حال و هوایی جدید و اضافه شدن آیتم‌های متنوع به تازگی آغاز شده است. بر خلاف سری‌های گذشته که دو گروه پنج نفره در استودیو حضور می‌یافتند، در سری جدید تنها چهار نفر در مسابقه شرکت می‌کنند و در قالب یک گروه برای به دست آوردن جایزه بزرگ مسابقه تلاش خواهند کرد.

وی افزود: در سری جدید همچنین ۳۰ تماشاگر در استودیو و با رعایت فاصله‌گذاری مناسب حاضر هستند و در پاسخگویی به سوال‌ها نیز مشارکت خواهند داشت. از میان این ۳۰ نفر در نهایت به پنج نفر که به سوال‌های بیشتری پاسخ درست داده باشند جوایز ویژه‌ای اهدا خواهد شد. علاقه‌مندان برای حضور در مسابقه چه به عنوان شرکت‌کننده و چه به عنوان تماشاگر می‌توانند به اپلیکیشن برنامه مراجعه کنند و با پاسخگویی به سوال‌ها امتیاز لازم را به دست آورند.

این تهیه‌کننده با اشاره به ساختار کاملا ایرانی مسابقه ایران خاطرنشان کرد: بر خلاف برخی از مسابقه‌های در حال پخش تلویزیون که چه در بخش محتوا و دکور تشابهاتی آشکار با نمونه‌های خارجی دارند، تمامی آیتم‌ها و همچنین دکور سری جدید «ایران» کاملا ایرانی بوده و برای طراحی آن زمان زیادی صرف شده است.

رضایت در پایان گفت: فصل سوم مسابقه ایران در ۱۵۶ قسمت و در گروه اجتماعی شبکه یک سیما تهیه و تولید خواهد شد.

آغاز فصل جدید برنامه‌ی‌ علمی شبکه‌ی چهار

فصل جدید مجله‌ علم‌ و فناوری چرخ همراه با تغییراتی در فرم، محتوا و دکور از یکشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ روی آنتن شبکه‌ی چهار سیما می‌رود.

در فصل هشتم چرخ شاهد تغییراتی در بخش‌ها و آیتم‌های برنامه خواهیم بود؛ در بخش «تازه‌ها» هر روز با حضور کارشناسان و روزنامه‌نگاران مهم‌ترین اتفاقات حوزه‌های مختلف علم و فناوری بررسی می‌شود. در فصل جدید برنامه، یکشنبه‌ها به «چرخ امروز» و به پرونده‌ها و گفت‌وگوهای مرتبط با موضوعات روز علم و فناوری، دوشنبه‌ها به «چرخ دیروز» و موضوعات گذشته‌محور و سه‌شنبه‌ها به «چرخ آینده» و موضوعات آینده‌محور اختصاص خواهد داشت. چهارشنبه‌ها هم در «چرخ زندگی» موضوعات علم و ‌فناوری مرتبط با زندگی روزمره با حضور کارشناسان و استادان دانشگاه بررسی خواهد شد و کارشناسانی از حوزه‌های مختلف برای تعطیلات آخر هفته‌ کتاب، فیلم، مستند، اپلیکیشن و ... در حوزه‌های علم و فناوری معرفی خواهند کرد.

مجله‌ تصویری چرخ مهم‌ترین رویدادهای علم و فناوری و مسائل روزمره‌ی زندگی را با نگاهی تخصصی و به‌زبانی ساده و با حضور مسئولان، کارشناسان، اساتید دانشگاه و نخبگان بررسی و واکاوی می‌کند.

چرخ چهار روز در هفته، از یکشنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۱۹ به‌صورت زنده و به مدت ۴۵ دقیقه از شبکه‌ی چهار سیما پخش می‌شود. مجری چرخ محمدرضا مقدسیان است و محمد جباری سردبیری برنامه و الهه بهبودی تهیه‌کنندگی «چرخ» را بر عهده دارند.

تله فیلم «رگبرگ» در انتهای راه

تدوین تله فیلم رگبرگ به کارگردانی سجاد امیر یزدانی به پایان رسید.

تله فیلم رگبرگ به کارگردانی سجاد امیر یزدانی و تهیه کنندگی فاطمه باقری با محور دغدغه نوجوانان این روزها در مراحل پایانی پس از تولید قرار دارد و تدوین آن به اتمام رسیده است.

سجاد امیریزدانی کارگردان فیلم رگبرگ درباره مراحل پایانی ساخت این تله فیلم عنوان کرد: فیلمبرداری رگبرگ به تهیه کنندگی فاطمه باقری در خرداد ماه و در فاصله زمانی ۲۰ جلسه انجام شد و این روزها در مراحل پایانی پس از تولید و صداگذاری قرار دارد.

وی با اشاره به دغدغه فیلم در حوزه نوجوان اظهار کرد: داستان فیلم به ارتباط و اختلافات سه نسل یک خانواده با یکدیگر می پردازد و باغستان سنتی قزوین بستری برای شکل گیری این داستان است.

کارگردان سریال در میان خاکستر درباره مکان فیلمبرداری نیز عنوان کرد: این فیلم در قزوین فیلمبرداری شده است و سعی کردیم از استانداردهای تله فیلم بالاتر باشد که برای همین منظور علی رنجبر فیلمبردار فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع فیلمبرداری این فیلم را بر عهده داشت.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سالها بعد، زمانی که بخشی از خاک سرزمینت شده ای، باران که ببارد، از خاکت بویی برخواهد خواست، باشد که بوی شجاعت و ایثار باشد نه ترس و ذلت؛ این درسی است که بابا صالح به نوه اش یزدان می دهد.

حمیدرضا محمدی که این روزها مشغول ایفای نقش در سریال سرجوخه است به همراه حسین معلومی، مهدی خدایی، آزاده کرمبخش، امیر ورسه ای، محمد شاه محمدپور، رامین قربانی و بازیگران بومی استان قزوین در این فیلم حضور دارند.

مستند جدید «ظهور خانواده مرداک» در شبکه چهار

مجموعه مستند جدید سه قسمتی ظهور خانواده مرداک پنج شنبه هر هفته از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

ظهور خانواده مرداک با نام اصلی The Rise of the Murdoch Dynasty به کارگردانی کیت هال و دیوید گلاور گوشه‌ای از امپراتوری رسانه ای روپرت مرداک را معرفی و تاثیر آنها بر پشت صحنه بسیاری از رویدادهای جهان را بررسی می‌کند.

روپرت مرداک در مارس ۱۹۳۱ در ملبورن استرالیا متولد شد. مرداک مالک نشریه های سان دی تایمز، فاکس نیوز... و صدها تشکیلات خبری در سرتاسر جهان بود. وی یک خارجی است که در سیاست های بریتانیا دخالت می کند. این مجموعه به ظهور و سقوط دوباره روپرت مرداک می پردازد.

ظهور خانواده مرداک به همت تامین برنامه شبکه چهار در روزهای پنج شنبه ۴ شهریور و ۱۱ شهریور و ۱۸ شهریور ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

رصد نقل و انتقالات لیگ برتر در «ورزشگاه»

برای اطلاع از دقیق ترین و آخرین اخبار نقل و انتقالات لیگ فوتبال ایران به تماشای ورزشگاه بنشینید.

ورزشگاه امشب ساعت ۲۱:۳۰ ضمن بررسی نقل و انتقالات در لیگ برتر فوتبال ایران، آخرین وضعیت باشگاه های سرخ آبی های پایتخت را نیز زیر ذره بین می برد. این برنامه همچنین به حواشی پیرامون این دو باشگاه پر طرفدار می پردازد و رقم قرارداد های بازیکنان را در فصل جدید واکاوی می کند.

در بخش دیگر ورزشگاه وضعیت آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران با حضور حسن کامرانی فر «دبیر فدراسیون فوتبال» بررسی و تحلیل خواهد شد.

همچنین برگزاری بازیهای دوستانه و لیست دعوت شدگان به تیم ملی برای برگزاری مسابقه های مقدماتی جام جهانی از دیگر موضوعاتی است که به آن پرداخته خواهد شد.

در نهایت ورزشگاه مروری بر اخبار و اتفاقات پارالمپیک ۲۰۲۰ و بررسی عملکرد کاروان کشورمان در این رقابتها خواهد داشت.

برنامه ورزشگاه به تهیه کنندگی پژمان ماندگاری و اجرای حافظ کاظم زاده چهارشنبه ها ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

پخش قسمت چهار مستند تنهایی با عنوان ضامن شکار

این هفته قسمت چهار از مجموعه مستند تنهایی به کارگردانی سعید نبی و مریم خدیوی و تهیه کنندگی سعید نبی از شبکه یک سیما بروی آنتن می رود.

نام این قسمت، ضامن شکار است که به زندگی شکارچیان پارک ملی گلستان می پردازد.

زندگی قوچ و میش و مرال ایرانی در پارک ملی گلستان به همراه رفتار شکارچیان در منطقه در این مستند محض به تصویر کشیده شده است و شاید تصاویری باشد که برای همه سنین مناسب نبوده و دردآور باشد و تماشای این مستند برای افرادی که رفتارهای نامناسب با حیات وحش آزارشان می دهد پیشنهاد نمی شود.

برنامه درنگ تنهایی که بلافاصله بعد از پخش مستند تنهایی پخش می شود و به نقد و بررسی هر قسمت می‌پردازد، این هفته با اجرای عبدالرضا امیراحمدی به تحلیل شکار در ایران ورود کرده و با حضور مجید نوائیان، مدیر موزه دارآباد و مدافع شکار مجاز، افشین علیزاده شعبانی دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه تهران و مخالف شکار و فرزاد علیزاده، فعال محیط زیست بروی آنتن می رود.

تصویربرداری مستند تنهایی از سال ۹۷ آغاز شده و تا سال ۹۹ ادامه داشته است.