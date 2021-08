افتتاح جشنواره فیلم زوریخ با فیلمی درباره طالبان

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ورایتی، دوره آتی از جشنواره فیلم زوریخ ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) با نمایش درام «و فردا کشته خواهیم شد» (And Tomorrow We Will Be Dead) ساخته مایکل استاینر، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ۵۱ ساله سوئیسی، افتتاح خواهد شد.

این فیلم ماجراهای یک زوج سوئیسی به نام‌ دانیلا ویدمر و دیوید آک را دنبال می‌کند که در سال ۲۰۱۱ در سفری که به پاکستان داشتند ربوده شده و به نیروهای طالبان تحویل داده شدند، ماجرایی که اسباب اضطراب و نگرانی مستمر مقامات سوئیس را فراهم کرد. این زوج به مدت هشت ماه گروگان طالبان بودند تا این که سرانجام موفق به فرار شدند.

استاینر درباره این فیلم می‌گوید: من یک قصه‌گو هستم و در این فیلم می‌خواستم دیدگاه شخصی خود را درباره سرنوشت دو گروگان معروف طالبان یعنی دانیلا ویدمر و دیوید آک ارائه دهم تا مخاطب بتواند این موقعیت را درک کند.

فیلم «و فردا کشته خواهیم شد»، اولین بار در افتتاحیه جشنواره زوریخ و در حضور گی پارملین رئیس‌جمهور سوئیس و کورین مخ شهردار زوریخ به نمایش درخواهد آمد و از ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) در سینماهای سوئیس روی پرده می‌رود.

هفدهمین دوره از جشنواره فیلم زوریخ از ۲۳ سپتامبر تا ۳ اکتبر (۱ تا ۱۱ مهر) در شهری به همین نام در کشور سوئیس برگزار خواهد شد.

به گزارش ایرنا، گروه طالبان طی هفته گذشته با پیشروی‌های چشمگیر خود در افغانستان جهان را متحیر کرد چون تقریباً تمام افغانستان را از کنترل نیروهای امنیتی دفاعی ملی افغانستان خارج کرد، تا جایی که مراکز ولایات این کشور یکی پس از دیگری به راحتی سقوط کرد و حتی محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری نیز مجبور شد از کشور فرار کند.