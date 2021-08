«جایزه کتاب آمریکا ۲۰۲۱» برندگانش را شناخت

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، بنیاد بیفور کلمبوس دیروز (سه‌شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰) فهرست برندگان جایزه کتاب آمریکا را اعلام کرد و رمان تحسین شده مرثیه‌های سرزمین مادری (Homeland Elegies) نوشته ایاد اختر رمان‌نویس و فیلمنامه‌نویس آمریکایی-پاکستانی، کتاب زیست محیطی یادداشت های صحرا (Desert Notebooks) به قلم بن ارنریچ رمان‌نویس و روزنامه‌نگار مستقل آمریکایی و نسخه مصور روایت پسامدرن ویلیام ملوین کلی رمان‌نویس فقید آمریکایی با عنوان دانفوردز به همه جا سفر می کند (Dunfords Travels Everywheres) در جمع برندگان این جایزه ادبی قرار گرفتند.

از دیگر برندگان چهل و دومین دوره جایزه کتاب آمریکا که حامی تنوع ادبی در این کشور است، می‌توان به لُردهای جوان: تاریخ افراطی (The Young Lords: A Radical History) از جوآنا فرناندز، احساسات کم اهمیت: یک فرضیه آسیایی-آمریکایی (Minor Feelings: An Asian American Reckoning) نوشته کتی پارک هونگ، میراث برتری سفیدپوستان در مسیحیت آمریکایی (White Too Long: The Legacy of White Supremacy in American Christianity) نوشته رابرت پی. جونز و مجموعه شعر در تاخیر جهان (In the Lateness of the World) نوشته کارولین فورکه اشاره کرد.

جایزه یک عمر دستاورد ادبی نیز به ماریما گراهام نویسنده و اندیشمندی اهدا شد که در سال ۱۹۸۳ پروژه بررسی تاریخ نویسندگی سیاهپوستان را راه‌اندازی کرد.

سپتامبر گذشته کتاب‌های داستانی به قلم اوشن وونگ شاعر آمریکایی ویتنامی‌تبار و یوکو اوگاوا نویسنده ژاپنی، کتابی از خاطرات زندان نوشته آلفرد وودفاکس و یک کتاب گرافیکی از خاطرات دوران کودکی جورج تاکی از یک اردوگاه ویژه آمریکایی‌های ژاپنی تبار در آمریکا، به عنوان برندگان جایزه کتاب آمریکا معرفی شدند؛ وونگ برای رمان ما در زمین برای مدت کوتاهی زیبا هستیم (On Earth We’re Briefly Gorgeous) و اوگاوا برای کتاب خاطرات پلیس (The Memory Police) جایزه گرفتند؛ تاکی نیز بخاطر کتاب آنها ما را دشمن می‌خواندند (They Called Us Enemy) جایزه بُرد که در آن خاطرات روزهایی را بازگو می‌کند که در بحبوحه جنگ جهانی دوم و وقتی تنها چهار سال داشت به اجبار به یک اردوگاه فرستاده شد.

به گزارش ایرنا، جایزه کتاب آمریکا یک جایزه ادبی است که هر ساله به منتخبی از کتاب‌های موفق و نویسندگان صاحب آثار برجسته، اهدا می‌شود. هدف از اهدای این جایزه، معرفی بهترین‌های دنیای ادبیات بدون محدودیت قائل شدن یا تبعیض براساس جنس، قوم یا تابعیت است. از برندگان دوره‌های پیشین جایزه کتاب آمریکا می‌توان به چهره‌های ادبی سرشناسی چون تونی موریسون، ادوارد سعید، ایزابل آلنده، بل هوکس و دان دلیلو، اشاره کرد. از آنجایی که این جایزه هیچ دسته بندی و نامزدی ندارد، بنابراین بازنده ای نیز نخواهد داشت. برندگان این جایزه طیفی از نویسندگان شناخته شده و تازه کار را دربرمی‌گیرند.

جایزه کتاب آمریکا هر ساله توسط بنیاد بیفور کلمبوس اهدا می‌شود که در سال ۱۹۷۶ برای تبلیغ و ترویج ادبیات چندفرهنگی در آمریکای معاصر، تاسیس شد.