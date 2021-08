به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، به دنبال استقبال گرم سینمادوستان از فیلم‌های جدیدی که در ماه ژوئن (خرداد- تیر ۱۴۰۰) روی پرده رفت، اهالی هالیوود کم کم نسبت به احیای گیشه امیدوار شدند و استودیوهای بزرگ فیلمسازی که یک بار بهار و یک بار زمستان گذشته به دلیل تداوم شیوع کرونا مجبور به تغییر جدول اکران فیلم های خود شده بودند، این دفعه برای اولین بار نسبت به اکران های پاییزی خود مطمئن بودند. هرچند این خوش‌بینی‌ها و امیدواری‌ها چندان دوام نداشت و با ظهور سویه دلتای ویروس کرونا و بالا رفتن آمار مبتلایان به این ویروس، مردم ظرف تنها چند هفته دوباره نسبت به بازگشت به سالن‌های سینما احساس خطر کردند و دچار تردید شدند.

نتایج افکارسنجی شرکت نشنال ریسرچ گروپ نشان می‌دهد تمایل مردم به بازگشت به سینماها در اوایل ماه ژوئیه (تیر- مرداد) به رکورد ۸۱ درصد در دوران کرونا رسیده بود اما این آمار دچار کاهشی روزافزون شد تا این که در تاریخ ۱۶ اوت (۲۵ مرداد) به نرخ نگران کننده ۶۴ درصد رسید؛ غول‌های صنعت سینما که احساس خطر کرده بودند فورا دست به کار شدند و یک بار دیگر سراغ جداول اکران رفتند؛ شرکت سونی اکران فیلم ونوم: بگذار قتل عام شود (Venom: Let There Be Carnage) با بازی تام هاردی را از ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) به ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) موکول کرد و انیمیشن هتل ترانسیلوانیا ۴: ترانسفورمانیا را که قرار بود در تاریخ اول اکتبر (۹ مهر) روی پرده سینماها برود با قراردادی ۱۰۰ میلیون دلاری برای اکران آنلاین به آمازون فروخت.

ویروس کرونا در ۱۸ ماه گذشته ثابت کرد قدرت برهم زدن هرگونه زمان‌بندی و برنامه‌ای را دارد اما به هر روی استودیوهای معروف فیلمسازی همچنان با خوشبینی و امیدواری برای اکران تولیدات جدید خود تاریخ اعلام می‌کنند با این امید که تا آن زمان بحران کرونا تحت کنترل درآمده باشد.

پیش‌تر در مطلبی به تاریخ و جزئیات اکران برخی از فیلم‌های گیشه‌پسند در نیمه اول سال ۲۰۲۱ اشاره کردیم. در ادامه جدول اکران آن دسته از فیلم‌های داغ هالیوودی فهرست شده است که در نیمه دوم سال جاری میلادی روی پرده سینماها یا سرویس‌های پخش اینترنتی به نمایش درخواهند آمد:

گریه کن ماچو (Cry Macho)

فیلم وسترن گریه کن ماچو به کارگردانی و تهیه‌کنندگی کلینت ایستوود و بازی ایستوود، ادوارد مینت، دوایت بوآکم، ناتالیا تراون، هوراسیو گارسیا روخاس و فرناندا اورجولا درباره یک پرورش دهنده اسب است که از روزهای اوجش فاصله گرفته و قبول می‌کند در ازای دریافت پول پسر رئیس سابقش را از مادرش در مکزیک بدزدد. اما در راه مکزیک تا تگزاس، رابطه‌ای پیچیده بین مرد سوارکار و پسری که ربوده شکل می‌گیرد، رابطه‌ای که دیدگاه نقش اصلی فیلم را به زندگی تغییر خواهد داد. گریه کن ماچو ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور۱۴۰۰ ) اکران می‌شود.

چشمان تامی فی (The Eyes of Tammy Faye)

درام اجتماعی چشمان تامی فی با بازی اندرو گارفیلد و جسیکا چستین، داستان زوجی را روایت می‌کند که در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی، بزرگ‌ترین شبکه مذهبی جهان را تاسیس و اداره کردند. این فیلم که براساس یک داستان واقعی و به کارگردانی مایکل شوالتر ساخته شده، نشان می‌دهد که جیم و تامی فی باکر با وجود امپراطوری رسانه‌ای که تشکیل داده بودند چطور همه چیز را از دست دادند. این فیلم نیز همزمان با فیلم جدید کلینت ایستوود یعنی در روز ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) روی پرده سینماها خواهد رفت.

تیتان (Titane)

فیلم ترسناک تیتان ساخته جولیا دوکرنا که جایزه اصلی جشنواره کن ۲۰۲۱ را از آن خود کرد، پاییز امسال در سینماهای آمریکا به نمایش درخواهد آمد. دوکرنا خالق فیلم مهیج خام (۲۰۱۷) در فیلم جدیدش باورهای سنتی درباره جنسیت و قدرت را به چالش می‌کشد. این فیلم داستان زنی ۳۲ ساله به نام الکسیا را روایت می‌کند که در اثر یک تصادف از دوران کودکی تا با حال با یک صفحه تیتانیومی در سرش زندگی می‌کند و این شیوه زندگی از او یک قاتل زنجیره‌ای ساخته است. تیتان اول اکتبر (۹ مهر) اکران خواهد شد.

آخرین دوئل (The Last Duel)

درام تاریخی آخرین دوئل که به کارگردانی ریدلی اسکات و براساس کتابی به همین نام نوشته اریک جاگر ساخته شده، داستان دو مرد از قرن چهاردهم میلادی را روایت می‌کند که دستور دارند تا پای مرگ با هم دوئل کنند. مت دیمون، آدام درایور و جودی کومر از ستارگان این فیلم هستند که ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) روی پرده سینماها خواهد رفت.

شب گذشته در سوهو (Last Night in Soho)

پروژه سینمایی جدید ادگار رایت کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده مطرح انگلیسی، فیلمی مهیج روانشناختی است درباره یک دختر علاقه‌مند به دنیای مد و طراحی لباس که در زمان سفر کرده و در دهه ۱۹۶۰ با خواننده محبوب خود ملاقات می‌کند. این فیلم شب گذشته در سوهو نام دارد و از بازیگران آن می‌توان به آنیا تیلور جوی، توماسین مک کنزی و مت اسمیت اشاره کرد. شب گذشته در سوهو ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) اکران خواهد شد.

جاودانه‌ها (Eternals)

فیلم ابرقهرمانی جاودانه‌ها به کارگردانی کلویی ژائو که بیست و پنجمین فیلم از دنیای سینمایی مارول است، داستان یک نژاد نامیرا از بیگانگان به نام جاودانه‌ها را روایت می‌کند که به مدت هزاران سال به طور مخفیانه در زمین زندگی کرده‌اند و از قدرت‌ها و قابلیت‌های مختلفی از جمله نیروی فوق بشری و قدرت پرواز کردن برخوردارند. از جمله ستارگان حاضر در این فیلم می‌توان به آنجلینا جولی، کیت هرینگتون ، ریچارد مدن و سلما هایک اشاره کرد؛ موسیقی این فیلم نیز کاری از رامین جوادی آهنگساز سرشناس ایرانی- آلمانی است. فیلم جاودانه‌ها پنجم نوامبر ۲۰۲۱ (۱۴ آبان) اکران خواهد شد.

ساگی باتم (Soggy Bottom)

از فیلم جدید پل توماس اندرسن که ساگی باتم نام دارد، جزئیات چندانی در دست نیست جز آن که ماجراهای این فیلم در دهه ۱۹۷۰ میلادی و در دره سن فرناندو در جنوی کالیفرنیا اتفاق می‌افتد. در این فیلم بردلی کوپر با بازیگرانی چون جوزف کراس و بنی سفدی همبازی می‌شود. ساگی باتم در حال حاضر در مرحله پس از تولید است و ۲۶ نوامبر (۵ آذر) روی پرده سینماها خواهد رفت.

خاندان گوچی (House of Gucci)

فیلم خاندان گوچی به کارگردانی ریدلی اسکات، جزئیات قتل مائوریتزیو گوچی (با بازی آدام درایور) و سقوط سلسله مُد گوچی را جلوی دوربین می‌برد. در این فیلم پاتریشیا رجیانی (با بازی لیدی گاگا) پس از آن که ۱۸ سال را به جرم اقدام به قتل همسر سابقش، مائوریتزیو، در زندان گذرانده سرانجام در سال ۲۰۱۶ آزاد شده و با اسم مستعار بیوه سیاه به امپراطوری گوچی برمی‌گردد و هرآنچه در توان دارد را برای محافظت از ثروت، شکوه و آبروی خاندانش به کار می‌گیرد. این فیلم که بسیاری انتظارش را می‌کشند در تاریخ ۲۶ نوامبر (۵ آذر) روی پرده سینماها به نمایش درخواهد آمد.

کوچه کابوس (Nightmare Alley)

فیلم کوچه کابوس به کارگردانی گی‌یرمو دل تورو یک فیلم مهیج روانشناختی با اقتباس از رمانی به همین نام اثر ویلیام لینزی گرشام است. بردلی کوپر و کیت بلانشت نقش‌های اصلی این فیلم را بازی می‌کنند؛ یک مرد کلاهبردار که با یک روانپزشک دست به یکی می‌کند تا در کنار هم با فریب دادن مردم آنها را تلکه کنند. این فیلم سوم دسامبر (۱۲ آذر) اکران خواهد شد.

داستان وست ساید (West Side Story)

فیلم داستان وست ساید به کارگردانی استیون اسپیلبرگ که با اقتباس از یک تئاتر موزیکال متعلق به سال ۱۹۵۷ ساخته شده، یک درام عاشقانه است که داستان رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر را در پس زمینه فرهنگ دارودسته‌های خیابانی در دهه ۱۹۵۰ نیویورک به تصویر می‌کشد. انسل الگورت، ریتا مورنو و کوری استول از بازیگران این فیلم موردانتظار هستند که دهم دسامبر (۱۹ آذر) اکران خواهد شد.

آواز ۲ (Sing)

آواز ۲ که دنباله انیمیشن موزیکال آواز محصول سال ۲۰۱۶ است، بازیگران محبوب هالیوودی را در قالب حیوانات آوازه خوان گرد هم جمع کرده است.این انیمیشن که در تاریخ ۲۲ دسامبر (۱ دی) روی پرده سینماها خواهد رفت، با صداپیشگی اسکارلت جوهانسون، متیو مک کانهی، ریس ویترسپون، تارون اگرتون، نیک کرول، ست مک فارلن، توری کلی، جان سی. ریلی، نیک آفرمن و جنیفر هادسون، در واقع هدیه کریسمس هالیوود به خانواده‌ها در آمریکا خواهد بود.

به بالا نگاه نکن (Don't Look Up)

به بالا نگاه نکن یک فیلم کمدی محصول نتفلیکس است درباره دو ستاره شناس رده پایین که راهی یک تور رسانه‌ای می‌شوند تا در مورد احتمال نابودی زمین توسط یک ستاره دنباله‌دار به مردم هشدار دهند. این فیلم به کارگردانی و نویسندگی آدام مک کی و با حضور ستارگانی چون لئوناردو دیکاپریو، جنیفر لورنس، کیت بلانشت، تیموتی شالامه، مریل استریپ، آریانا گرنده، رون پرلمن و تایلر پری ساخته شده و تاریخ اکران آن به زودی اعلام خواهد شد.

تراژدی مکبث (The Tragedy of Macbeth)

فیلم تراژدی مکبث به کارگردانی جوئل کوئن یکی دیگر از فیلم‌های داغ و موردانتظار هالیوودی است که هنوز تاریخ دقیق اکران آن اعلام نشده است. این فیلم براساس نمایشنامه مکبث نوشته ویلیام شکسپیر ساخته شده و دنزل واشنگتن و فرانسیس مک دورمند در آن به ترتیب نقش مکبث و لیدی مکبث را بازی خواهند کرد. برندن گلیسون و کوری هاوکینز از دیگر بازیگران تراژدی مکبث هستند.