به گزارش روز پنجشنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از پایگاه خبری ساینس، پروتئین آمیلویید بتا یک اسید آمینه پپتیدی است که موجب شکل‌گیری پلاک‌های آمیلویید در مغز افراد مبتلا به آلزایمر می‌شود. بر اساس نتایج این تحقیقات، کلسترول عملکردی مانند یک سیگنال عصبی دارد که میزان تولید آمیلیویید بتا را تنظیم می‌کند.

همچنین مشخص شد پروتئین دیگری موسوم به آپولی‌پروتئین (apoE) که حامل کلسترول به درون سلول‌های عصبی است، در میزان خطر ابتلا به آلزایمر اثرگذار است. این نتیجه با نتایج تحقیقات ژنتیکی قبلی که نشان می‌دهد بین aopE و آلزایمر ارتباط وجود دارد، سازگار است. این مطالعه می‌تواند در تشخیص زودهنگام آلزایم و بیماری‌های شناختی موثر باشد.

با وجود این که برای آلزایمر هیچ درمان تایید شده‌ای وجود ندارد، بر اساس تحقیقات انجام گرفته، مدیریت سبک زندگی و کاهش فاکتورهای خطر می‌تواند مانع ابتلا به این بیماری شود. در ادامه ۹ راهکار موثر در پیشگیری از ابتلا به این بیماری را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- مکالمه به یک زبان دیگر را بیاموزید

به گزارش نشریه Neurology، دوزبانه بودن می‌تواند مهارت‌های شناختی را به طور کلی تقویت کند و به طور میانگین پیشرفت این بیماری را به میزان چهار سال به تاخیر بیاندازد.



۲- توان مغزی خود را تقویت کنید

به گفته محققان مرکز آلزایمر راش در آمریکا، افراد سالمندی که به طور مستمر به مطالعه کتاب و روزنامه می‌پردازند، جدول و معما حل می‌کنند یا بازی‌های فکری انجام می‌دهند، ریسک ابتلا به آلزایمر را به میزان ۴۷ درصد کاهش می‌دهند.



۳- از رژیم غذایی مدیترانه‌ای استفاده کنید

بر اساس تحقیقات دانشگاه کلمبیا، رژیم غذایی غنی از سبزیجات، میوه‌ها، ماهی و چربی‌های غیراشباع با کاهش ۴۸ درصدی ریسک ابتلا به بیماری‌های شناختی ارتباط دارد.

رژیم مدیترانه‌ای به طور معمول شامل چربی‌های اشباع نشده مانند روغن زیتون، آجیل و آووکادو، همراه با سبزیجاتی مانند کرفس، اسفناج و هویج است. این سبزیجات غنی از نیتریت و نیترات هستند و ترکیب این دو گروه غذایی باعث تشکیل اسیدهای چرب نیترو می شود. در رژیم غذایی مدیترانه‌ای جایی برای گوشت قرمز، غذاهای فرآوری شده و قندهای مصنوعی وجود ندارد. استفاده از مقادیر زیاد میوه، سبزیجات، روغن زیتون، لوبیا و غلات و محصولات لبنی کم چرب در این رژیم غذایی توصیه شده است.

۴- قهوه بنوشید

به گزارش نشریه Alzheimer Disease افرادی که روزانه ۳ تا ۵ فنجان قهوه مصرف می‌کنند، ریسک ابتلا به زوال عقل و آلزایمر را به میزان ۶۵ درصد کاهش می‌دهند.



۵- فشار خون خود را کاهش دهید

بر اساس گزارش نشریه American Medical Association Neurology کنترل فشار خون قبل یا در مراحل اولیه ابتلا به آلزایمر می‌تواند عوارض این بیماری را به تاخیر انداخته و کاهش دهد.



- اسیدهای چرب مصرف کنید

اسیدهای چرب امگا ۳ که در ماهی سالمون، کولی، مغز گردو و سایر مواد غذایی یافت می‌شود، با کاهش ریسک ابتلا به آلزایمر و کند شدن اختلال‌های شناختی ارتباط دارد.



۷- سیگار نکشید

به گزارش نشریه Archives of Internal Medicine ریسک ابتلای افرادی که در میانسالی سیگار می‌کشند، به بیماری آلزایمر ۱۵۷ درصد بیش از افراد غیرسیگاری است. همچنین ترک سیگار در سنین پایین‌تر، به طور کلی موجب کاهش ریسک ابتلا به زوال عقل می شود.



۸- تحرک داشته باشد

به گفته محققان دانشگاه ایلینوی تمرینات هوازی متوسط مانند پیاده‌روی می‌تواند اتصالات موجود در مدارهای مغزی را تقویت کرده و قابلیت‌های شناختی از جمله برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی، انجام همزمان امور و تدوین استراتژی را بهبود بخشد.



۹- استرس خود را کاهش دهید

به گزارش نشریه Neuroscience تجربیات استرس زا در زندگی با تشدید بیماری آلزایمر در ارتباط هستند. با وجود این فعالیت‌های کاهش دهنده استرس مانند یوگا و مدیتیشن می‌تواند منجر به بهبود کارکردهای شناختی و کاهش شدت بیماری آلزایمر شود.



گزارش کامل این تحیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) منتشر شده است.