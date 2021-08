به گزارش شنبه ایرنا از رسانه های پورتوپرنس؛ خبرهای اولیه از به بار آمدن خسارت های قبال توجه در این کشور حکایت می کند.

زمین لرزه ۷ ریشتری سال ۲۰۱۰ در همین کشور، بیش از ۲۲۰ هزار قربانی گرفت.

UPDATE - Initial reports of significant damage following the powerful ۷.۲ earthquake in Haiti. This quake was measured to be larger than

the magnitude ۷.۰ in ۲۰۱۰, over ۲۲۰,۰۰۰ died.