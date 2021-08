تاخیر مجدد در اکران «ونوم ۲»

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، شیوع سویه دلتای کرونا هرچه را صنعت هالیوود در این چند ماه رشته کرده بود، پنبه کرد و کمپانی سونی پیکچرز با توجه به چشم‌انداز تاریک صنعت سینمای آمریکا و جهان، از تصمیم خود برای تاخیر دوباره تاریخ اکران قسمت دوم فیلم ابرقهرمانی ونوم خبر داد.

ونوم: بگذار قتل عام شود (Venom: Let There Be Carnage) به کارگردانی اندی سرکیس، پس از چند بار تاخیر به دلیل شیوع کرونا، سرانجام قرار بود ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) روی پرده سینماها برود اما اکران آن با سه هفته تاخیر به ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) موکول شد.

خبر تاخیر دوباره در اکران فیلم موردانتظار ونوم در حالی اعلام می شود که نرخ ابتلا به کرونا به دلیل بالا بودن شدت سرایت سویه دلتا در آمریکا به اوج خود رسیده است و این امر روند بازگشت سینمادوستان به سالن‌های سینما را تحت الشعاع قرار داده است. نتایج پژوهش جدیدی که توسط گروه تحقیقاتی ملی در آمریکا انجام شد، نشان داد تنها ۶۷ درصد از مردم حاضر به تماشای فیلم در سینماها هستند که این میزان ۳ درصد کمتر از هفته قبل و ۱۴ درصد کمتر از ماه گذشته است.

علاوه بر تداوم بحران سینمایی در گیشه آمریکای شمالی، گیشه بین‌المللی که وجودش برای موفقیت هر فیلم پرهزینه‌ای ضروری است، به دلیل شدت گرفتن شیوع کرونا در نقاط مختلف جهان به مشکل برخورده است.

ونوم ۲ اقتباسی از یک داستان مصور ماجراجویانه است. از بازیگران این فیلم می‌توان به تام هاردی، وودی هارلسون ، میشل ویلیامز ، رید اسکات و نائومی هریس اشاره کرد. هاردی در این فیلم به نقش شخصیت منفی کلاسیک فیلم‌های مرد عنکبوتی برگشته و این بار برای رویارویی با یک قاتل زنجیره‌ای صاحب قدرت‌های ویژه به نام کارنِج (با بازی وودی هارلسون) آماده می‌شود.

قسمت اول ونوم که در سال ۲۰۱۸ روی پرده سینماها رفت، موفقیت بزرگی به دست آورد و ۸۵۵ میلیون دلار در گیشه جهانی فروش کرد.