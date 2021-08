به گزارش روز شنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از ساینس، ۶۰۰ میلیون نفر در سراسر دنیا در معرض سطوح خطرناک نویز (noise) ناشی از شغل قرار دارند. نویز در لغت به معنای آلودگی صوتی است که ماهیت تصادفی یا اتفاقی دارد. مطالعات مختلف تاثیر نامطلوب آلودگی صوتی را بر سلامت تایید کرده‌اند. کم شنوایی و نا شنوایی یکی از شایع‌ترین وضعیت‌های ناشی از آلودگی صوتی شغلی است. آلودگی صوتی بر سلامت قلب و عروق و سیستم گوارشی نیز اثرات نامطلوب دارد.

به گفته محققان آلودگی صوتی قطعا به عنوان یک عامل استرس‌زا موجب واکنش در بدن می‌شود و مستندات علمی قابل توجهی نیز وجود دارد که نشان دهنده ارتباط بین استرس و بیماری‌های قلبی است. اما با توجه به این که عواملی مانند جنسیت، سن و جایگاه اجتماعی نیز با بیماری‌های قلبی و نشانگرهای زیستی آن ارتباط دارند، حذف تاثیر این عوامل از نتیجه تحقیقات عامل دستیابی به نتایج متناقض شده است.

در نهایت محققان با تجزیه و تحلیل تمام اطلاعات موجود به این جمع‌بندی رسیدند که ارتباط بین آلودگی‌های صوتی محل کار و برخی از نشانگرهای زیستی بیماری‌های قلبی به اندازی قوی نیست که بتوان بر اساس آن به نتایج علمی دقیق رسید. با وجود این برخی از محققان نیز معتقدند نتایج این تحقیقات وجود رابطه علی بین آلودگی صوتی در محل کار و بیماری‌های قلبی را اثبات می‌کند.

آلودگی صوتی فشار خون را افزایش می‌دهد

محققان چینی به منظور تاثیر آلودگی صوتی شغلی بر فشار خون مطالعات جدیدی را آغاز کردند. در این مطالعه شاخصی به نام BHFHL مورد بررسی قرار گرفت که مربوط به ناشنوایی ناشی از آلودگی صوتی است. این مطالعه بر مبنای بررسی اطلاعات مربوط به ۲۱ هزار و ۴۰۳ کارگر چینی بود که در محل کار در معرض صدای شدید قرار داشتند. نتایج نشان می‌دهد قرار گرفتن در معرض آلودگی صوتی در محل کار منجر به افزایش فشار خون می‌شود که می‌تواند احتمال بروز بیماری‌های قلبی را افزایش دهد.

آلودگی صوتی دومین عامل مخرب زیست محیطی تاثیرگذار بر سلامت است. جایگاه اول به آلودگی هوا اختصاص دارد و سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۴ میلادی از آلودگی هوا به عنوان مهمترین عامل بروز سرطان نام برد. آلودگی صوتی یکی از معضلات غیر قابل اجتناب زندگی مدرن و صنعتی امروز است. آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و خطوط ریلی و هوایی باعث شده است حوزه جدیدی به مطالعه در زمینه تاثیر مخرب آلودگی صوتی بر سلامت اختصاص یابد.

برخی از اثرات آلودگی صوتی بر سلامتی عبارتند از :

-آلودگی صوتی احتمال ابتلا به افسردگی را ۲۵ درصد افزایش می دهد.

مطالعات محققان آلمانی بر روی بیش از سه هزار داوطلب ۴۵ تا ۷۵ ساله به مدت پنج سال، نشان می دهد زندگی در اماکن شلوغ و پر سر و صدا، احتمال ابتلا به افسردگی را ۲۵ درصد افزایش می دهد. محققان احتمال می دهند استرس ناشی از آلودگی صوتی و اختلال خواب، از مهمترین عوامل بروز افسردگی است. مطالعات قبلی نشان می دهد فرکانس های صوتی بالا در افراد زیر پنجاه سال اثر مخرب تری دارد. تاثیر آلودگی صوتی بر سیستم قلبی عروقی، از طریق فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک و محور هیپوتالاموس، هیپوفیز، آدرنال است.

سازمان جهانی بهداشت تخمین می زند که در بخش غربی اروپا حداقل یک میلیون سال عمر شهروندان برای مقابله با پیامدهای بیماری های ناشی از آلودگی صوتی ترافیک تلف می شود.

-زندگی در مکان های پرسر و صدا سبب چاقی می‌شود.

مطالعات محققان موسسه تحقیقاتی کارولینسکا در سوئد نشان می دهد زندگی در مکان های شلوغ و پر سر و صدا از قبیل نزدیک فرودگاه، ریل راه آهن، بزرگراه و جاده، سبب افزایش شاخص توده بدنی و چاقی می شود. محققان احتمال می دهند که ارتباط بین چاقی و زندگی در جاهایی که آلودگی صوتی دارد، به دلیل افزایش میزان هورمون استرس، کورتیزول، و اختلال خواب است.

-آلودگی صوتی یکی از مهمترین دلایل اختلال خواب است.

اختلال خواب نیز یکی از مهمترین دلایل دیابت، بیماری های قلبی و چاقی است.

-آلودگی صوتی یکی از مهمترین دلایل افزایش فشار خون است.

-آلودگی صوتی سبب کاهش شنوایی می شود.

-آلودگی صوتی یکی از مهمترین دلایل استرس است.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه The Journal of the Acoustical Society of America منتشر شده است.