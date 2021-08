به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از وبسایت رسمی موزه اسکات و زلدا فیتزجرالد، جایزه ادبی فیتزجرالد برای قلم ممتاز به ریک براگ (Rick Bragg) نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی اهل آلاباما اهدا می‌شود. این ششمین جایزه ادبی فیتزجرالد است که ۲۴ سپتامبر (۲ مهر ۱۴۰۰) همزمان با یکصدوبیست‌وپنجمین سالروز تولد اف. اسکات فیتزجرالد در موزه‌ای که خانه سابق اسکات، زلدا و دخترشان بود، به براگ تقدیم خواهد شد.

ریک براگ روزنامه‌نگار نیویورک تایمز و نویسنده برنده جایزه پولیتزر است که ۱۰ کتاب از جمله کتاب‌های پرفروش مرد حوا (Ava’s Man) و همه چیز تمام شد جز فریاد (All Over but the Shoutin’) را در کارنامه خود دارد. کتاب جدید براگ با عنوان زیبایی خالدار: یک سگ و اطرافیانش سه روز پیش از مراسم اهدای جایزه یعنی در تاریخ ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) چاپ و روانه بازار کتاب خواهد شد.

از برندگان پیشین جایزه ادبی فیتزجرالد می‌توان به برایان استیونسن (۲۰۲۰)، فرای گایلارد (۲۰۱۹) و واین فلینت (۲۰۱۸) اشاره کرد.