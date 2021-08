به گزارش ایرنا، عبدالمجید مصلح روز یکشنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: این مقاله با عنوان: "Evaluation of health-related quality of life in physically active and physically inactive students during the COVID-19 pandemic in Iran" توسط دکتر حمیدرضا صادقی پور و دکتر عبدالصالح از اعضای هیات علمی گروه علوم ورزشی، دکتر علی پاکیزه عضو هیات علمی گروه روانشناسی "گروه روانشناسی" دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر و با همکاری دکتر Roger Ramsbottom عضو هیات علمی دانشگاه آکسفورد انگلستان در روزنامه Cities منتشر شد.

وی بیان کرد: در این پژوهش به ارزیابی کیفیت زندگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در دوران قرنطینه ناشی از کرونا در ایران و همینطور تاثیر این ویروس در زندگی آنها پرداخته شده است.



مصلح افزود: یافته‌های پژوهش نشان داده است دانشجویان ورزشکار از کیفیت زندگی بالاتری به نسبت دانشجویان غیر ورزشکار برخوردار هستند.

وی گفت: همین طور این موضوع می‌تواند در کیفیت تحصیلی این دانشجویان نیز تاثیر داشته باشد.