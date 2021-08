نگاهی به مشهورترین قهرمانان زن در ادبیات نسل هزاره

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، اگرچه تجربیات زنان در اعصار مختلف اشتراکات فراوانی دارد اما قهرمانان زنی که در داستان های هر عصر خلق می‌شوند، ویژگی‌های آن عصر خاص را با خود یدک می‌کشند. به عنوان مثال، استر در رمان حباب شیشه اثر سیلویا پلات محصول نسل خاموش است، نسلی که در سال های ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۲ در آمریکا متولد شدند و رویدادهایی چون رکود بزرگ (۳۹-۱۹۲۹) و جنگ جهانی دوم (۴۵-۱۹۳۹) را تجربه کردند بنابراین طبیعتا کشمکش‌ها و درگیری‌های این شخصیت از تصور افرادی که به نسل دیگری تعلق دارند، خارج است. این انحصاری بودن برخی از ویژگی‌ها و تجربیات قهرمانان ادبی تنها به نسل خاموش محدود نیست و به همه نسل‌های مختلف قابل تعمیم است، از جمله نسل هزاره که در ایران متولدین دهه شصت تا اوایل دهه هشتاد را در برمی‌گیرد. قهرمانان زن داستان‌های نسل هزاره هم پژواکی از استر و دیگر کاراکترهایی که قبل از آنها متولد شدند هستند و هم تجربیات خاص و منحصربه‌فرد خودشان را دارند.

امیلی آر. آستین نویسنده شناخته شده کانادایی برای خلق قهرمان زن رمان جدیدش، تمام حاضران در این اتاق روزی خواهند مرد (Everyone in This Room Will Someday Be Dead)، درباره ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری نسل هزاره مطالعه کرد و نتیجه این مطالعه فهرستی شد از برترین قهرمانان زن ادبیات این نسل که در ادامه مشاهده می‌کنید:

ریس از رمان تغییر جنسیت معکوس (Detransition) نوشته توری پیترز

رمان تغییر جنسیت معکوس که ژانویه ۲۰۲۱ منتشر شد و به فهرست نامزدهای اولیه جایزه ادبیات داستانی زنان راه یافت، درباره یک زن به نام ریس است که سالها با حسرت مادر شدن زندگی می‌کند تا این که روزی شانس در خانه‌اش را می‌زند و به چیزی که همیشه می‌خواست می‌رسد. ریس در این رمان هوشمندانه و تاثیرگذار نقش یک قهرمان زن باهوش و پیچیده برای نسل هزاره را ایفا می‌کند.

پیک پیتزا (Pizza Girl) از جین کیونگ فریزیر

رمان پیک پیتزا که در سال ۲۰۲۰ چاپ و روانه بازار کتاب شد، داستانی تلخ و شیرین درباره چالش‌های یک دختر جوان و تنهاست که برای بقا در حومه بی رحم لس آنجلس تلاش می کند. قهرمان زن این داستان یک دختر ۱۸ ساله باردار است که یکی از مشتریانش تمام فکر و ذهنش را به خود مشغول می‌کند. پیک پیتزا داستانی از رسیدن به بلوغ است که بر رنج و آسیب روانی تمرکز دارد. این کتاب را می‌توان مطالعه شخصیت یک راوی نگران و شوخ دانست که می‌توان با او ارتباط برقرار کرد.

کویینی (Queenie) نوشته کندیس کارتی ویلیامز

کویینی یک زن ۲۵ ساله جاماییکایی-انگلیسی است که همزمان با آن که بین دو فرهنگ آواره است، با مشکلات کاری دست و پنجه نرم می‌کند و سعی می‌کند بر آسیب روانی که به او وارد شده غلبه کند. این قهرمان زن در یک دفتر روزنامه کار می‌کند و تفاوت فرهنگی او با دیگران دائما به وی یادآوری می‌شود. کویینی همزمان هم از مشکلات سلامت روان رنج می‌برد هم از یک جدایی زجرآور. داستان این شخصیت گاه خنده دار است و گاه غم انگیز.

کورید از رمان خواهر من قاتل زنجیره ای (My Sister, the Serial Killer) نوشته اوینکان بریثویت

رمان خواهر من قاتل زنجیره‌ای یک رمان مهیج و هوشمندانه است با چاشنی طنز تلخ درباره دو خواهر. خواهر کورید یک قاتل زیبا و جامعه ستیز است که تاکنون سه مرد را به قتل رسانده است. کورید همیشه در پاک کردن رد خواهرش در این جنایات به او کمک می کند تا این که این زیبای جانی دست روی مردی می‌گذارد که کورید عشقش را در سینه دارد. کورید یک خواهر فداکار است و قهرمانی با تمام مشکلات و کاستی‌هایش.

ادی از رمان جلوه (Luster) نوشته ریون لیلانی

ادی یک زن سیاه‌پوست ۲۳ ساله است که شغل خود به عنوان دستیار ویراستار را در نیویورک از دست می‌دهد. او که حالا بیکار شده به خانه دوستش نقل مکان کرده و با او، همسر و دختری که به فرزندی گرفته‌اند زندگی می‌کند. در جریان داستان، ادی دست به دست همسر دوستش می‌دهد تا نقش الگو را برای دختر کوچک این خانواده بازی کنند. ادی یک شخصیت تنها، نکته بین و شوخ است و داستان آن داستان یک قهرمان از نسل هزاره است که سعی می‌کند از زندگیش سردرآورد.

روث از رمان خداحافظ ویتامین (Goodbye, Vitamin) نوشته ریچل کانگ

رمان خداحافظ ویتامین که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، داستان روث ۳۰ ساله است که به تازگی از نامزدش جدا شده و کارش را رها می‌کند تا از پدر بیمارش پرستاری کند. روث نیز مثل بسیاری از قهرمانان زن نسل هزاره، زنی است معمولی و بذله گو که باید تصمیمی مهم و سرنوشت ساز برای زندگیش بگیرد. این زن خوش قلب و شیرین را می‌توان یکی از برترین قهرمانان زن در بین قهرمانان ادبی این نسل دانست.

کندس از رمان انفصال (Severance) نوشته لینگ ما

رمان انفصال در جامعه‌ای که یک همه‌گیری به سقوط اجتماعی منجر شده، داستان شخصیتی به نام کندس چن را دنبال می‌کند. کندس به عنوان یک کارمند اداری آنقدر غرق وظایف روتین روزانه خود است که اصلا متوجه همه‌گیری نمی‌شود. این شخصیت نماینده تجربه نسل هزاره تحت نظام سرمایه‌داری است و داستان او به موضوعاتی چون مهاجرت، جنسیت و نژاد اشاره دارد.

هلن از رمان ببخشید که آرامشتان را بهم زدم (Sorry to Disrupt the Peace) نوشته پاتریک کاترل

در رمان ببخشید که آرامشتان را بهم زدم، شخصیت هلن پس از خودکشی برادر ناتنی‌اش، به خانه برمی‌گردد و تصمیم می‌گیرد از ته و توی این که چرا یک نفر خودخواسته مرگ را انتخاب می‌کند، سردرآورد. هلن عصبی، عجیب و غریب و غیر قابل اعتماد است، چه در نقش خودش و چه در نقش راوی داستان، اما همزمان شوخ و مهربان هم هست و مثل بسیاری از فرزندان نسل هزاره سرشار از نگرانی‌های سیاه.

وندی رایمر از رمان ماهی کوچولو (Little Fish) نوشته کیسی پلت

وندی یک زن ۳۰ ساله است که در دوران تاریک زندگیش در دل رکود و نارضایتی دست و پا می‌زند و با مشکلاتی از قبیل اعتیاد به الکل، بیکاری، میل به خودکشی، تبعیض و خشونت دست به گریبان است. وندی در جریان داستان به وجود رازی درباره پدر بزرگش مشکوک می‌شود و تصمیم می‌گیرد از این راز پرده بردارد. این کاراکتر یک قهرمان زن واقع گرا و دلسوز برآمده از نسل هزاره است.

ماریان از رمان آدم‌های معمولی (Normal People) نوشته سالی رونی

فهرست قهرمانان زن نسل هزاره بدون این که نامی از سالی رونی نویسنده معروف ایرلندی برده شود، کامل نخواهد شد. آدم‌های معمولی از رونی داستان ماریان و کانل است که رابطه‌شان را در دل سلسله مراتب متغیر اجتماعی پیش می‌برند. در دوران مدرسه، از آنجایی که ماریان خجالتی بود و ظاهر زیبایی نداشت این دو کاراکتر رابطه خود را مخفی می‌کردند اما ماریان بعدها محبوبیت و موقعیت اجتماعی خوبی برای خود دست و پا می‌کند و کانل به سختی می‌تواند خود را به او برساند. این رمان داستانی هوشمندانه از ارتباطات انسانی و طبقات اجتماعی است و ماریان را می‌توان یک قهرمان زن فوق‌العاده به نمایندگی از هر کسی دانست که نمی‌داند چرا نمی‌تواند مثل مردم معمولی باشد.