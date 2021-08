کاهش کالری مصرفی روزانه و ورزش کلید سلامت قلب بزرگسالان چاق

به گزارش روز چهارشنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از پایگاه خبری هلث، افراد دارای اضافه وزن و چاق بیش از سایرین در معرض سایر بیماری‌های متابولیکی از جمله چاقی ودیابت قرار دارند. معمولا به این افراد توصیه می‌شود فعالیت ورزشی منظم داشته باشند.

نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد ترکیب ورزش‌های هوازی و کاهش کالری، در مقایسه با کاهش کالری یا ورزش به تنهایی، در سلامت قلب این افراد موثرتر است.

رگ‌های خونی به مرور زمان و با افزایش سن انعطاف‌پذیری خود را از دست می‌دهند و سفت می‌شوند؛ با ورزش منظم و کاهش کالری می‌توان تا حدی بر این مشکل غلبه کرد. برای دستیابی به اثرات مثبت ورزش بر سلامت نیازی به ورزش‌ حرفه‌ای و صرف هزینه نیست و با پیاده روی روزانه نیز می‌توان به این هدف دست یافت.

در حال حاضر حدود ۶۱ درصد از بزرگسالان به اضافه وزن یا چاقی مبتلا هستند و شاخص توده بدنی بالایی دارند. شاخص توده بدنی (BMI) مهمترین فاکتور در تعیین وزن نرمال، اضافه وزن و چاقی است. شاخص توده بدنی با تقسیم وزن (به کیلوگرم) بر توان دوم قد (به متر) به دست می‌آید. شاخص توده بدنی کمتر از ۱۸.۵، نشان‌دهنده کم وزنی غیر طبیعی است. اگر عدد بدست آمده بین ۱۸.۵ تا ۲۴.۹ باشد، یعنی وزن فرد طبیعی است. عدد بزرگتر و مساوی ۲۵، نشان دهنده اضافه وزن است. عدد ۳۰ به بالا نشان دهنده چاقی است، که به ترتیب به چاقی درجه یک (بین ۳۰ تا ۳۴.۹)، چاقی درجه دو (بین ۳۵ تا ۳۹.۹) و چاقی درجه سه (۴۰ به بالا) تقسیم بندی می‌شود.

چاقی خطر مرگ زودرس را در زنان سه درصد و در مردان ۱۰ درصد افزایش می‌دهد. محققان بر این باورند که بدن مردان چاق مقاومت بیشتری نسبت به انسولین دارد و میزان چربی کبد و دیابت، چاقی را برای آنان کشنده‌تر می‌کند.

اهمیت ورزش بر سلامت کلی بدن در مطالعات مختلف تایید شده است، برخی از این فواید عبارتند از :



ورزش سبب بهبود عملکرد قلب می‌شود

مطالعات منتشر شده در The New England Journal of Medicine نشان می‌دهد ورزش سبب کاهش کلسترول LDL می‌شود و از انسداد شریان‌ها جلوگیری می‌کند. ورزش با کاهش فشار خون، کاهش استرس، افزایش مقاومت نسبت به انسولین، بهبود عملکرد ماهیچه‌های قلب و گردش خون، یک روش موثر برای سلامت قلب است.



ورزش مانع از پوکی استخوان می‌شود

ورزش به همراه مصرف مقدار کافی کلسیم، سبب استحکام استخوان‌ها می‌شود. فعالیت‌هایی مانند دویدن، پیاده‌روی و انجام تمرینات با وزنه، مهمترین فعالیت‌های ورزشی برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند.



ورزش مهمترین راهکار برای کاهش استرس است

ورزش سبب تغییر در ترشح هورمون‌هایی مانند نوراپی نفرین، دوپامین، سروتونین و اندروفین می‌شود و از این طریق در کاهش استرس و بهبود خلق و خو موثر است.



احتمال سرماخوردگی را کاهش می‌دهد

مطالعات محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد احتمال بروز سرماخوردگی در افرادی که به طور مرتب ورزش می‌کنند، ۲۳ درصد کمتر است.



ورزش سبب سلامت مادر در دوران بارداری و سلامت جنین می‌شود

ورزش‌های مناسب بارداری سبب تقویت عضلات لگن می‌شوند و می‌توانند از بروز کمردرد در زنان باردار جلوگیری کنند. جلوگیری از افزایش وزن و کاهش استرس از مهمترین مزیت‌های ورزش زنان در دوران بارداری است.



ورزش خاصیت ضدپیری دارد

ورزش به بهبود جریان خون کمک می‌کند و سبب افزایش قدرت استدلال و حافظه می‌شود. ورزش از انحطاط سیستم عصبی مرکزی جلوگیری می‌کند. جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های زوال عقل، یکی از مهمترین مزیت‌های ورزش منظم است. ورزش سبب بهبود عضلات و افزایش حجم ریه می‌شود. کاهش وزن و جلوگیری از سلولیت نیز از فواید ورزش منظم است.



ورزش احتمال ابتلا به آسم را کاهش می‌دهد

مطالعات نشان می‌دهد شنا یک فعالیت مناسب برای بیماران مبتلا به آسم است، در مورد ورزش‌های دیگر باید با پزشک مشورت شود.



ورزش بهترین راه مقابله با دیابت است

ورزش با کاهش وزن و فشار خون و افزایش مقاومت نسبت به انسولین، مهمترین روش در کنترل دیابت است.

-احتمال ابتلا به انواع سرطان را کاهش می‌دهد

-سبب بهبود و تقویت عملکرد مغز می‌شود

-الگوی خواب را منظم می‌کند

-از سکته مغزی جلوگیری می‌کند

- سبب بهبود عملکرد مفاصل می‌شود

-بهترین گزینه برای مدیریت آرتروز است

-سبب کاهش فشار خون می‌شود

-سبب کاهش وزن می‌شود

نتایج این مطالعه در نشریه Circulation منتشر شده است.