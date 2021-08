بازیگر سریال «بریکینگ بد» درگذشت

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، ساجیناو گرنت (Saginaw Grant) هنرپیشه سرخ‌پوستی که به بازی در فیلم رنجر تنها (۲۰۱۳)، سریال بریکینگ بد و چند فیلم و سریال معروف دیگر شناخته می‌شد، در سن ۸۵ سالگی به مرگ طبیعی درگذشت.

گرنت در سال ۱۹۳۶ در ایالت اُکلاهما متولد شد و در جریان جنگ کُره در نیروی دریایی آمریکا خدمت کرد. حرفه بازیگری گرنت با تبلیغ خودروی کرایسلر آغاز شد و در اواخر دهه ۸۰ میلادی به عنوان هنرپیشه جلوی دوربین ظاهر شد. از جمله اولین نقش‌آفرینی‌های این بازیگر آمریکایی می‌توان به فیلم مهمانی جنگ (۱۹۸۸) و سریال تلویزیونی شرح حال ایندیانا جونز جوان (۱۹۹۳- ۱۹۹۲) اشاره کرد.

این بازیگر سرخ‌پوست علاوه بر رنجر تنها و بریکینگ بد، بازی در سریال‌هایی چون نام من ارل است (My Name Is Earl)، داستان ترسناک آمریکایی (American Horror Story) ، نجات گریس (Saving Grace)، بی‌شرم (Shameless)، اجتماع (Community)، معتادان به کار (Workaholics) و معاون رئیس‌جمهور (Veep) را نیز در کارنامه هنری خود داشت.