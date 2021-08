لطف‌الله یارمحمدی متولد اول مرداد ۱۳۱۲ فراهان استاد بازنشسته دانشگاه شیراز و عضو پیوسته فرهنگستان علوم بود که روزهای اخیر در سن ۸۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.

وی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی را در سال ۱۳۳۷ از دانشسرای عالی اخذ کرد و پس از آن در سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۳ کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ایندیانا آمریکا به پایان رساند.

یارمحمدی در سال ۱۳۷۵ به عنوان استاد نمونه کشور تجلیل شد و کتابش با عنوان درآمدی به گفتمان شناسی در سال ۹۲ برگزیده بهترین کتاب فصل بهار این سال در جمهوری اسلامی ایران شد.

این استاد بازنشسته دانشگاه شیراز همچنین در سال ۱۳۹۰ برگزیده جایزه علمی «علامه طباطبایی» بنیاد ملی نخبگان شد.



تدریس در دانشگاه‌های بین‌المللی

زنده یاد یارمحمدی سابقه تدریس در دانشگاه‌های ایندیانا و ایالتی نبراسکا آمریکا، ایلینوی لندن، کشمیر هند و دانشگاه شیراز را داشت.

از وی به عنوان بنیانگذار دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان در ایران یاد شده و طراحی نظام آموزشی زبان انگلیسی برای رشته های مختلف به صورت فشرده و غیر فشرده از وی به یادگار مانده است.

ایجاد برنامه های ویژه در زبان انگلیسی سیستم آموزشی دانشگاه شیراز،‌ راه اندازی برنامه نویسی و برنامه ریزی و ارزشیابی برنامه های دانشگاه های الزهرا، بلوچستان، آزاد سابق، مدرسه عالی پارس، مدرسه عالی ترجمه، دانشگاه مشهد، کرمان (به صورت کارشناس مشاور و ناظر) از دیگر خدمات وی به جامعه دانشگاهی است.

وی همچنین عضو هیأت مؤسسان انجمن استادان زبان و ادبیات انگلیسی و مدتی نیز رئیس هیات مدیره این انجمن بود.

آثار

از استاد یارمحمدی آثار مختلفی برای جامعه دانشگاهی به یادگار مانده است.

«ارتباطات از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی»، «مبانی زبان‌شناسی: درس‌نامه دوره کاردانی و کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی»، Basic Persian for speakers of other languages، «گفتمان‌شناسی رایج و انتقادی»، «تجزیه و تحلیل مقابله‌ای صوتی زبان انگلیسی و فارسی: درسنامه‌ای در بررسی صوت‌شناسی کاربردی»، «فرهنگنامه موضوعی توصیفی علوم انسانی، گفتمان شناسی، جامعه شناسی زبان، روان شناسی و عصب شناسی زبان» از جمله این آثار است.

«بررسی مقابله‌ای ساخت جمله فارسی و انگلیسی (رشته مترجمی زبان انگلیسی)»، آموزش تلفظ انگلیسی در قالب صوت‌شناسی گشتاری (تالیف مشترک لطف‌الله یارمحمدی و غلامرضا پوراعتدال)،‌ «بررسی مقابله‌ای زبان فارسی و انگلیسی: واژگان، آواشناسی و نحو»، « درآمدی به آواشناسی»، فرهنگ بسامدی کامپیوتری زبان فارسی و «بررسی مسائل دستوری و واژگانی زبان فارسی» از دیگر آثار این زبان‌شناس پیشکسوت است.

دین حوزه آموزش زبان به زحمات دکتر یارمحمدی

رئیس دانشگاه شیراز در پی درگذشت استاد دکتر لطف‌الله یارمحمدی استاد بازنشسته این دانشگاه پیام تسلیتی صادر و تصریح کرد:‌ درگذشت وی، جامعه علمی و ادبی کشور را سوگوار کرد. بی‌شک فقدان آن دانشمند فرزانه و زبان‌شناس برجسته ایرانی جبران‌پذیر نخواهد بود.

حمید نادگران در این پیام تسلیت که نسخه‌ای از آن روز سه‌شنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آورده است:‌ شادروان دکتر یارمحمدی، در جایگاه عضو پیوسته فرهنگستان علوم و بنیان‌گذار دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان در ایران، نقش بسزایی در گسترش زبان و تعلیم و تعلم فرزندان این مرزوبوم داشتند و بی‌شک طیف وسیعی از دانشجویان، دانش‌آموختگان و پژوهشگران حوزه‌ی زبان، مرهون اقدامات و خدمات ارزشمند فرهنگی و علمی ایشان هستند.

رئیس دانشگاه شیراز با تجلیل از خدمات دکتر یارمحمدی افزوده است: آن استاد فرزانه، به‌گواه روشن انتشار کتاب‌ها و مقالات متعدد علمی، چهره‌ نام‌آشنای محافل ملی و بین‌المللی زبان‌شناسی است. آثار ارزشمند ایشان، نام او را در عرصه‌ جهان ماندگار کرده و به‌عنوان ذخیره‌ای گرانبها تا ابد به یادگار خواهد ماند و راهنمای پژوهشگران خواهد بود.

زنده یاد یارمحمدی در خدمت به دانشگاه و جامعه صدیق بود

درگذشت زنده یاد یارمحمدی زبان شناس برجسته ایرانی همچنین پیام‌های اندوه و تسلیت دانشگاهیان از جمله استادان دانشگاه شیراز را در پی داشت.

آیت الله رزمجو عضو هیات علمی دانشگاه شیراز که سال‌ها قبل در دوره کارشناسی ارشد دانشجوی استاد یارمحمدی بود نیز در پیامی یاد و خاطره این زبان شناس پیشکسوت را گرامی داشت.

وی در این پیام نوشت: با کمال تاسف استاد عزیز و بزرگوار پرفسور لطف الله یارمحمدی زبان شناس برجسته ایرانی و چهره ماندگار که یکی از بنیانگذاران دانشگاه شیراز ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و نیز بنیانگذار موسسه آموزش عالی زند شیراز بود و در خدمت به دانشگاه و جامعه بسیار صدیق و شریف بود، دارفانی را وداع گفت.