نامزدهای اولیه جایزه بوکر ۲۰۲۱ معرفی شدند

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از ایندیپندنت، متولیان جایزه ادبی بوکر که هر ساله به بهترین رمان انگلیسی منتشر شده در کشورهای انگلیس یا ایرلند اهدا می‌شود، فهرست بلند نامزدهای این جایزه در سال ۲۰۲۱ را اعلام کردند.

امسال از بین ۱۵۸ رمان، ۱۳ اثر برای کسب این جایزه ۵۰ هزار پوندی با هم رقابت می‌کنند؛ کازوئو ایشی‌گورو نویسنده معروف ژاپنی یکی از این نامزدهاست که با هشتمین رمانش، کلارا و خورشید (Klara And The Sun)، به این رقابت راه یافته و شانس بالایی برای برد دومین جایزه بوکر خود دارد.

این نویسنده ۶۶ ساله، سی و یک سال پیش با رمان بازمانده روز (Remains Of The Day) برای اولین بار جایزه بوکر را از آن خود کرد و تاکنون سه بار هم به فهرست نامزدهای نهایی این جایزه بزرگ ادبی راه یافته است؛ یک بار در سال ۲۰۰۵ با رمان‌ علمی-تخیلی هرگز رهایم نکن (Never Let Me Go)، یک بار دیگر در سال ۲۰۰۰ با داستان جنایی وقتی یتیم بودیم (When We Were Orphans) و یک بار هم در سال ۱۹۸۶ با رمان تاریخی هنرمندی از جهان شناور (An Artist Of The Floating World).

رمان کلارا و خورشید، اولین رمان ایشی‌گورو از زمان دریافت نوبل ادبیات، درباره یک هوش مصنوعی است که همدم دختری ۱۴ ساله می‌شود. رووان ویلیامز از اعضای هیات داوران جایزه بوکر درباره کتاب ایشی‌گورو می‌گوید: (کلارا و خورشید) تنها درباره آینده‌ و پیشرفت‌های تکنولوژیکی آن نیست. این رمان به قدرت، ذات شخصیت انسانی، آزادی و عشق می‌پردازد.

کتاب دنیای زیبا، تو کجایی؟ (Beautiful World, Where Are You)، سومین اثر سالی رونی که در سال ۲۰۱۸ با رمان مردم معمولی نامزد دریافت بوکر شد، و رمان کوتاه سکوت (The Silence) نوشته دان دلیلو از جمله مهمترین آثاری بودند که از رقابت برای دریافت جایزه بوکر ۲۰۲۱ بازماندند.

در ادامه فهرست کامل نامزدهای اولیه این جایزه ادبی را مشاهده می‌کنید:

مسیری به سمت شمال (A Passage North) نوشته آنوک آرودپراگسام

رتبه دوم (Second Place) نوشته ریچل کاسک

عهد (The Promise) نوشته دیمون گالگوت

شیرینی آب (The Sweetness Of Water) نوشته نیتان هریس

کلارا و خورشید اثر کازوئو ایشی‌گورو

یک جزیره (An Island) به قلم کارن جنینگز

شهری به نام تسکین (A Town Called Solace) نوشته ماری لاوسون

هیچ‌کس در این باره حرف نمی‌زد (No One is Talking About This) نوشته پاتریشیا لاکوود

مردان خوش شانس (, The Fortune Men) نوشته نظیفه محمد

حیرت (Bewilderment) نوشته ریچارد پاورز

اتاق چینی (China Room) از سانییو ساهوتا

دایره بزرگ (Great Circle) نوشته مگی شیپ استد

روشنایی همیشگی (Light Perpetual) نوشته فرانسیس اسپوفورد

۶ نامزد نهایی جایزه بوکر ۲۰۲۱ روز سه‌شنبه، ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور ۱۴۰۰) اعلام می‌شود و برنده روز چهارشنبه، ۳ نوامبر (۱۲ آبان) معرفی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، جایزه ادبی بوکر پیش از این به نام بوکر مک کانل طی سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۱ و طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ به نام جایزه من بوکر شناخته می شد. این جایزه هر سال به بهترین رمان اصلی نوشته شده به زبان انگلیسی و چاپ شده در انگلیس اهدا می شود. نویسندگان شهروند کشورهای همسود (اتحادیه ای متشکل از ۵۳ کشور) به علاوه ایرلند، آفریقای جنوبی و بعدها زیمبابوه در سال های اول تا سال ۲۰۱۴ واجد شرایط دریافت این جایزه بودند، در ادامه به هر رمانی که به زبان انگلیسی نوشته شده باشد، گسترش یافت.

روند انتخاب برنده جایزه با تشکیل یک کمیته مشورتی شامل یک نویسنده، دو ناشر، یک نماینده ادبی، یک کتابفروش، یک کتابدار و یک رئیس منتصب بنیاد جایزه بوکر آغاز می شود. سپس کمیته مشورتی، هیات داوران را که عضویت آن هر ساله تغییر می کند، برمی گزیند. داوران از میان منتقدان برجسته ادبی، نویسندگان، دانشگاهیان و شخصیت های برجسته عمومی انتخاب می شوند. جایزه بوکر سال گذشته برای رمان شاگی بین به داگلاس استوارت نویسنده اسکاتلندی رسید.