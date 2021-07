بهترین فیلم ترسناک قرن ۲۱ از دید کارگردان معروف ژانر ابرقهرمانی

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، تنها چند روز به اکران دنباله مستقل فیلم جوخه انتحار (۲۰۱۶) زمان باقیست. جوخه انتحار جدید که به کارگردانی جیمز گان و با بازی چهره‌هایی چون ادریس البا، مارگو رابی، وایولا دیویس و جان سینا ساخته شده، ۶ اوت ۲۰۲۱ ( ۱۵ مرداد) اکران خواهد شد و هرچه به تاریخ انتشار این فیلم ابرقهرمانی نزدیک می‌شویم، تب آن در بین طرفدران ژانر قهرمانی و مجلات سینمایی بیشتر و بیشتر می‌شود.

جالب است بدانید جیمز گان، کارگردان این فیلم که بسیاری انتظارش را می کشند، طرفدار پروپاقرص سینمای وحشت است. این فیلمساز و فیلمنامه‌نویس آمریکایی حرفه کارگردانی خود را در سال ۲۰۰۶ و با یک کمدی ترسناک به نام خزیدن (Slither) آغاز کرد و اگرچه این فیلم چندان موفق نبود؛ فضای کمدی مخلوط با وحشت را در فیلم‌های معروف خود چون نگهبانان کهکشان هم حفظ کرد. گان همچنین فیلمنامه چند اثر سینمایی در ژانر وحشت را نوشته که از آن جمله می‌توان به روز مردگان و آزمایش بلکو اشاره کرد. این کارگردان ۵۴ ساله آنقدر به فیلم‌های ترسناک علاقه دارد که احتمالا هر فیلمی که در این ژانر اکران می‌شود را با اشتیاق می‌بیند.

گان هر از گاهی در حساب توییتری خود فهرستی از فیلم‌های مورد علاقه‌اش در ژانرهای مختلف را به اشتراک می‌گذارد و این بار به سراغ آثار محبوب خود در ژانر وحشت رفته است. این فهرست شامل ۵۰ فیلم ترسناک از دهه‌های مختلف است با صدرنشینی فیلم آرواره‌ها ساخته استیون اسپیلبرگ. تعدادی از فیلم‌های این فهرست هم از تولیدات قرن بیست و یک است که بهترین‌های ژانر وحشت را در دو دهه‌ای که گذشت، نشان می‌دهد.

میزبان ساخته بونگ جون هو چهارمین فیلم این فهرست و اولین فیلم قرن بیست و یکمی در آن است، بنابراین می‌توان آن را به عنوان بهترین فیلم ترسناک قرن حاضر از دید جیمز گان دنیای ابرقهرمانی معرفی کرد. بونگ جون هو یکی از سرشناس‌ترین کارگردانان سینمای کره است که با فیلم انگل خوش درخشید و باعث شد برای اولین بار در تاریخ، اسکار بهترین فیلم به یک اثر غیرانگلیسی زبان اهدا شود. این فیلمساز مطرح قبل از آن که به چنین شهرتی در سطح جهان برسد، در سال ۲۰۰۶ فیلم ترسناک میزبان را کارگردانی کرده بود. این فیلم در کارنامه فیلمسازی وی خاص و منحصربه‌فرد است چون یک فیلم هیولایی است اما همچنان رگه‌هایی از نقد و طنز اجتماعی که بونگ جون هو به آن شناخته می‌شود را می‌توان در آن دید.

این فیلم که درون‌مایه‌های سیاسی هم دارد، درباره هیولایی است که در اثر بی‌توجهی‌ها به مسائل زیست محیطی متولد می‌شود. با توجه به موفقیتی که بونگ‌جون هو سه سال قبل با فیلم خاطرات قتل به دست آورده بود، سینمادوستان مشتاقانه در انتظار اکران فیلم میزبان بودند. این فیلم اولین بار درست ۱۵ سال قبل در چنین روزی در سینماهای کره اکران شد و در مجموع با فروش ۱۳ میلیون بلیت به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ کره در زمان خودش تبدیل شد.

فهرست بهترین فیلم‌های ترسناک قرن ۲۱ از نگاه جیمز گان به ترتیب به شرح زیر است:

میزبان (Host) ۲۰۰۶

مه (The Mist) ۲۰۰۷

نزول (The Descent) ۲۰۰۵

داستان دو خواهر (The Tale of Two Sisters) ۲۰۰۳

۲۸ روز بعد (۲۸Days Later) ۲۰۰۳

قطار بوسان (Train to Busan) ۲۰۱۶

اره (Saw) ۲۰۰۴

زامبی لند (Zombie land) ۲۰۰۹

برو بیرون (Get out) ۲۰۱۷