بهمن محصص، سوار قطار «از تهران تا رم» شد

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا از سفارت ایتالیا در ایران، مجموعه ویدئویی هفت‌قسمتی تک‌نگاری از تهران تا رم؛ سفری از دریچه هنر From Tehran to Rome. A Journey through Art برای تاکید بر پیوندهای فرهنگی و هنری دو ملت ایران و ایتالیا و در مورد هفت هنرمند ایرانی و ایتالیایی که در هر دو کشور کار و تحصیل کرده‌اند، ساخته شده و تاکنون سه قسمت از آن در مورد بیژن بصیری (متولد ۱۳۳۳)، محسن وزیری‌مقدم (۱۳۰۳ تا ۱۳۹۷) و خسرو خورشیدی (۱۳۱۱) منتشر شده است.

جدیدترین قسمت از این مجموعه به نام بهمن محصص در رم؛ پیکاسوی ایرانی شامگاه پنجشنبه (۳۱ تیر) در محل اقامت سفیر ایتالیا در تهران با حضور جوزپه پرونه، سفیر رم در تهران و تعدادی از اساتید هنرهای تجسمی و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رونمایی شد. این قسمت با نقل قولی از وی شروع می شود؛ «هنر ویرانگر است. در پی برانگیختن انسان و خلاص کردنش از روزمرگی است. خواه با ستایش زیبایی یا با نشان دادن خدایان هولناک، هدف یکی است».

همین نقل قول که شعار زندگی کاری وی نیز بود، رمز خلاقیت او نیز به شمار می‌رود. هنرمندی که می‌ساخت و خراب می‌کرد و بسیاری از شاهکارهایش در همین روند تولید شده‌اند. آثاری که امروزه در مهم‌ترین و گران‌ترین حراج‌های هنری دنیا عرضه شده و به فروش می‌رسند.

بهمن محصص (متولد ۱۳۰۹) در سن ۲۳ سالگی به ایتالیا مهاجرت کرد و در آکادمی هنرهای زیبای شهر رم نقاشی آموخت و خیلی زود در رم به یکی از چهره‌های هنر معاصر ایتالیا در زمینه نقاشی، مجسمه‌سازی، طراحی صحنه و کارگردانی تئاتر و دیگر شاخه‌های هنر تبدیل شد؛ البته که دستی هم در ترجمه داشت.

وی در دوران طولانی کاری اش، روند روبه‌رشدی را طی کرد که در بسیاری مجموعه‌های هنری به جا مانده از وی دیده می‌شود؛ به ویژه در مجموعه مینوتور که برگرفته از شخصیت‌های اسطوره‌ای است و هیولاهایی با سر گاو و بدن انسان را نمایش می‌دهد.

محصص در سال ۱۳۸۹ و در سن هفتادونه‌ سالگی در رم درگذشت؛ در حالی که میراث هنری ارزشمندی از خود بر جای گذاشته بود. هر چند شمار دقیق آثار وی مشخص نیست و خود او بخشی از آنها را یا به دلیل خشم یا جلوگیری از تبدیل شدن به کالایی برای احتکار و مطامع انسانی از بین برد.

این مستند با نام بهمن محصص؛ پیکاسوی ایرانی با همکاری هنرمندان حوزه تجسمی ایران از جمله میترا فراهانی (مستندساز و سازنده مستند فی فی زوزه می‌کشد) و بنیاد بهمن محصص توسط سفارت ایتالیا در ایران تولید شده است.

پیر پائولو پتی Pier Paulo Patti، اکبر میخک و وینچنسو بیانگینی Vincenzo Bianchini دیگر هنرمندانی هستند که این مجموعه نگاهی به آثار و زندگی هنری آنها دارد.

تیزر این مجموعه و اولین قسمت آن در حساب‌های کاربری سفارت ایتالیا در ایران در شبکه های اجتماعی توییتر، یوتیوب و اینستاگرام در دسترس است.