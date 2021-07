نخستین‌ المپیک بدون تماشاگر گشایش یافت/ ادای احترام به قربانیان کرونا

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، سی و دومین بازی‌های المپیک توکیو پس از یک سال تعویق به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان جمعه شب با حضور امپراطور ژاپن، مسوولان برخی کشورها و رییسان کمیته‌های المپیک ٢٠٦ کشور در ورزشگاه المپیک توکیو گشایش یافت.

در این مراسم سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته المپیک و مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان، مهین فرهادی‌زاد معاون وزیر ورزش و طاهره طاهریان نائب رییس کمیته المپیک و سرپرست کاروان ایران حضور دارند.

چندی پیش رسانه‌های ژاپنی اعلام کردند که در این آیین ٩٥٠ نفر شامل ورزشکار و مربی و نمایندگان کاروان‌های ورزشی و مقامات و سران برخی کشورها حضور دارند.

اما در این دوره از آیین افتتاحیه چند اتفاق رخ داد:

نخست: در ادوارهای گذشته همواره در کنار حضور رییس کمیته المپیک، اعضای هیات اجرائی نیز حضور داشتند که این دوره از آیین به حضور تنها رئیسان کمیته‌های ملی المپیک هر کشور محدود شد.

دوم: کارگردانان هنری افتتاحیه بازی‌ها همواره در گذشته جزییات آیین را در قالب کتابچه روی صندلی‌های ورزشگاه محل افتتاحیه در دسترس قرار می‌دادند که در این دوره اطلاعی جامعی تا کنون ارائه نکردند.

سوم: همواره در آیین افتتاحیه بازی‌ها ورزشکاران زیادی حضور داشتند اما در این دوره حضور ورزشکاران محدود شد.

چهارم: در مراسم رژه سرپرست کاروان و مربی و ورزشکار حضور یافتند و برای نخستین بار رئیسان فدراسیون‌ها حضور ندارند.

پنجم: برخی ورزشکاران در این دوره به دلیل ابتلا به کرونا در المپیک حضور ندارند.

این بازی‌ها به دلیل شیوع کرونا با یک سال تاخیر اول مردادماه ۱۴۰۰ - ۲۳ جولای ۲۰۲۱ در ۳۳ رشته و ۳۹۹ ماده از امروز جمعه اول مرداد ماه به طور رسمی به میزبانی ژاپن آغاز شد.

ژاپن پیش از این میزبان المپیک ۱۹۶۴ بوده است.

همچنین این رویداد با بیش از ١١ هزار ورزشکار تا ١٧ مردادماه ادامه دارد. در این دوره یک‌هزار و ٥٨ مدال توزیع می‌شود.

ایران در سی و دومین دوره بازی‌ها المپیک ۶۸ سهمیه (۱۱ زن و ۵۷ مرد ) در ۱۶ رشته ورزشی کسب کرده است که از بین همین ۶۸ سهمیه ۴۴ سهمیه در بخش انفرادی و در ۱۴ رشته تصاحب شده است. حال از ۴۴ سهمیه انفرادی ۳۴ نماینده ( ۹ زن و ۲۵ مرد) برای نخستین بار به المپیک می‌روند. با این حال کاروان ستارگان ایران‌زمین به دلیل دوپینگ نماینده کاراته و آسیب دیدگی پریسا جهانفکریان در وزنه برداری دو سهمیه را از دست داده و از این رو، ایران با ۶۶ ورزشکار ( ۱۰ زن و ۵۶) راهی توکیو می شود.

کاربرد ۲ کلمه خارجی ژاپنی ها با حاضران در افتتاحیه

زبان ژاپنی برخلاف زبان‌های اروپایی مانند انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی هیچ ارتباطی با زبان‌های دیگر دنیا ندارد مردمانشان سریع و با زبان رایج سخن گویند و کمتر از زبان خارجی استفاده می کنند این مساله در حاشیه این آیین دیده می‌شد. در واقع مسئولان مدعوین را کلمات ok و thank you به سمت سالن اصلی هدایت می‌کردند.

ژاپنی با ماسک تک لایه‌ای؛ ایرانی‌ها با رعایت بیشترین پروتکل

در حاشیه آغار افتتاحیه این بازی‌ها آنچه جالب بود استفاده از ماسک تک لایه ژاپنی‌ها که نشان می‌دهد میزبان کرونا را جدی نگرفته و تنها کاروان‌های اعزامی را وادار به رعایت انواع پروتکل‌ها کرده است. در مقابل کاروان ایران با چند ماسک بر صورت بیشترین رعایت کرده است.

پس از ورود حاضران به محل برگزاری آیین افتتاحیه آنچه در گام نخست حاضران به جلب کرد عکس یادگاری از نماد پنج حلقه در ورزشگاه بود.

ژاپنی ها در آغار مراسم به رسم ادب به تمام قربانیان کرونا در جهان ادای احترام کردند.

همچنین مراسم رژه کشورهای شرکت کننده در المپیک با حضور زنان ژاپنی با لباس پوشیده به رنگ های یاسی زرد و صورتی در کل زمین فوتبال ورزشگاه ملی آذین شده بود که نگاه حاضران را به خود جلب کرد.

در مراسم رژه کمترین حضور ورزشکاران در رژه به عراق با دو ورزشکار اختصاص داشت.

رژه کاروان روسیه زیر پرچم کمیته بین‌المللی المپیک

سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا)، روسیه را به مدت چهار سال از حضور در تمام رقابت‌های مهم ورزشی محروم کرد. به این ترتیب پرچم و سرود ملی روسیه در المپیک ۲۰۲۰ توکیو زیر پرچم کمیته بین‌المللی المپیک رژه رفت.

ترافیک ورزشکاران در محل رژه کاروان

مراسم رژه کاروان‌های ورزشی که از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز شده است همچنان ادامه دارد اما در شرایط کرونایی مسیر رژه با ترافیک ورزشکاران روبروست. در حالی که ژاپن آیین افتتاحیه را بدون تماشاچیان برگزار کرده اما مسیر رژه شلوغ است و برخی به دلیل طولانی شدن در مسیر رژه بر زمین نشستند.

حدود ١٦٠٠٠ رسانه از کشورهای مختلف جهان برای پوشش المپیک به ژاپن سفر کرده‌اند.

حضور حدود ١٠ هزار نفر در آیین افتتاحیه المپیک

در آیین افتتاحیه بازی‌های المپیک ٦ هزار ورزشکار، کادر فنی و ٩٠٠ مقام مسئول و سه هزار ٥٠٠ رسانه حضور داشتند و در مجموع حدود ١٠ نفر در این آیین حضور یافتند.

کاروان ژاپن به عنوان میزبان مسابقات، آخرین کشوری بود که در مراسم رژه شرکت کرد و سپس افراد حاضر در ورزشگاه از جمله سوگا یوشهیده نخست وزیر ژاپن، امپراطور ژاپن و باخ رییس کمیته بین المللی المپیک ایستاده ژاپن را تشویق کردند.

قرائت سوگندنامه ورزشکاران و داوران

قرائت سوگندنامه ورزشکاران و دواران پس از پایان مراسم رژه انجام شد و آن‌ها قسم یاد کردند به روح المپیک احترام بگذارند و بر پایه جوانمردی و بدون دوپینگ و تقلب با یکدیگر رقابت کنند.

حمل لوگوی المپیک

ژاپنی‌ها در ادامه برنامه با استفاده از نسل جوان خود نماد توکیو ۲۰۲۰ را طراحی کردند و سپس شکل لوگو را با نور بالای ورزشگاه به نمایش در آوردند و لوگو در ادامه تبدیل به کره زمین شد. سپس پرچم کمیته بین‌المللی المپیک برافراشته شد.