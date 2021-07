به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی بیزینس اینسایدر، مایکل بندر خبرنگار وال استریت ژورنال، کتاب افشاگرانه جدیدی تحت عنوان ما پیروز انتخابات شدیم: پشت پرده باخت ترامپ (Frankly We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost) درباره دولت دونالد ترامپ نوشته است که به زودی منتشر خواهد شد. وی در این کتاب می‌نویسد مایک پمپئو وزیر خارجه سابق واشنگتن پس از شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ابراز نگرانی کرده بود که او برای ماندن در قدرت یک جنگ خارجی راه بیندازد.

هم این کتاب و هم کتاب‌های دیگری که با سوژه ریاست جمهوری ترامپ زیر چاپ هستند از نگرانی‌های مشابه در بین رهبران نظامی و مقامات امنیت ملی دولت وی از این احتمال خبر می‌دهند که مبادا ترامپ از تهدید جنگ یا ناآرامی داخلی برای ابطال انتخاباتی که در آن شکست خورده بود، استفاده کند.

ترامپ، پس از اعلام نتابج انتخابات، مارک اسپر وزیر دفاع دولت خود را اخراج کرد و مشاورش دیوید اربن را از خود راند آن هم صرفا به این دلیل که به جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد وی، گفته بود واکنش ترامپ به انتخابات اشتباهی بود که او را لجام گسیخته و خارج از کنترل نشان داد.

در بخش دیگری از کتاب بندر آمده است هم پمپئو و هم مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نگران بودند مقامات جدیدی که ترامپ به وزارت دفاع و کاخ سفید اضافه می‌کند، به توهم توطئه دچار بوده و حتی با گروه‌های نئونازی در ارتباط باشند.

به استناد کتاب ما پیروز انتخابات شدیم، پمپئو دستکم یک بار به دیگر مقامات وزارت خارجه آمریکا گفته بود: دیوانه‌ها کنترل کاخ سفید را به دست گرفته‌اند. وی همچنین هر روز با میلی و مارک مدوز، رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید، درباره نقاط حساس خارجی صحبت می‌کرد تا جلوی بالا گرفتن عمدی درگیری‌ها برای فرار از شکست در انتخابات را بگیرند.

با این وجود پمپئو تمام وقت با لحن و موضع کاملا متفاوتی در انظار عمومی ظاهر می‌شد؛ در تاریخ ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) یعنی سه روز پس از آن که تمام رسانه‌های خبری و شبکه های تلویزیونی جو بایدن دمکرات را به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی کردند، پمپئو در جریان یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا گفت ما دوباره تمام آرا را خواهیم شمرد و قول انتقالی بی دردسر به دور دوم ریاست جمهوری ترامپ را داد.

بخشی از کتاب در دست چاپ سوزان گلسر از روزنامه نیویورکر و پیتر بیکر از نیویورک تایمز افشا کرده است مشاوران ترامپ پس از شکست در انتخابات تحرکات نظامی در ایران را افزایش دادند و این مسئله میلی را درباره چشم‌انداز یک درگیری نظامی عمدی با ایران نگران کرده بود.

آن طور که در کتاب به تنهایی می‌توانم درستش کنم: سال پایانی فاجعه بار ریاست جمهوری دونالد ترامپ نوشته فیلیپ راکر و کارل لئونینگ از خبرنگاران واشنگتن پست آمده است، میلی و دیگر ژنرال‌های ارشد آمریکایی همچنین نگران بودند ترامپ برای ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری و چنگ زدن به قدرت تا مرحله کودتا هم پیش برود. برخی از مقامات ارشد دولت حتی خود را آماده کرده بودند تا در صورت لزوم دست جمعی استعفا کنند.

ترامپ هفته گذشته یک بیانیه بلند بالا منتشر کرد و در آن گفت به کودتا علاقه‌ای ندارد و حتی اگر هم داشت با کسی مثل میلی که به گفته او هیچ شجاعت و مهارتی ندارد، این کار را انجام نمی‌داد.

به گزارش ایرنا، انتخاب ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا روز ۱۳ آبان سال ۱۳۹۹ برگزار و جو بایدن موفق شد با کسب ۲۹۰ رای الکترال در برابر تنها ۲۱۴ رای دونالد ترامپ، عنوان چهل‌وششمین رئیس‌جمهوری آمریکا را به دست آورد.