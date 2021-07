اعلام نامزدهای «امی ۲۰۲۱»؛ درخشش سریال‌ «ماندالورین» و «تاج»

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ورایتی، جوایز امی که هر ساله به برترین تولیدات تلویزیونی در شاخه‌های مختلف اهدا می‌شود، برای اهالی تلویزیون همان حکم اسکار برای سینما و گرمی برای موسیقی را دارد. دیروز (سه‌شنبه، ۲۲ تیر ۱۴۰۰) اسامی نامزدهای هفتادوسومین دوره این جوایز توسط رون و جازمین سفیس جونز، پدر و دختر بازیگر، اعلام شد.

شبکه اچ بی او و سرویس اچ بی او مکس در مجموع ۱۳۰ نامزدی به دست آوردند و نتفلیکس با ۱۲۹ نامزدی در شاخه‌های مختلف پشت آنها قرار گرفت. سرویس دیزنی پلاس در دومین سال حضور خود در این جوایز، با پیشرفتی قابل توجه نسبت به سال گذشته ۷۱ نامزدی به دست آورد.

سریال تاج محصول نتفلیکس و ماندالورین از دیزنی پلاس هر دو با ۲۴ نامزدی، به طور مشترک بیشترین تعداد نامزدی‌ها را از آن خود کردند و مینی سریال وانداویژن و سریال سرگذشت ندیمه به ترتیب با ۲۳ و ۲۱ نامزدی، در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

در ادامه نامزدهای مهمترین شاخه‌های این دوره از جوایز امی را مشاهده می‌کنید:

نامزدهای بهترین سریال درام

پسران / The Boys (آمازون پرایم ویدئو)

بریجرتون / Bridgerton (نتفلیکس)

تاج / The Crown (نتفلیکس)

سرگذشت ندیمه / The Handmaid’s Tale (هولو)

لاوکرفت کانتری / Lovecraft Country (اچ.بی.او)

ماندالورین / The Mandalorian (دیزنی پلاس)

ژست / Pose (اف‌.ایکس)

این ما هستیم / This Is Us (ان.بی.سی)

نامزدهای بهترین سریال کمدی

سیاه و سفید / Black-ish (ای.بی.سی)

کبرا کای / Cobra Kai (نتفلیکس)

امیلی در پاریس / Emily in Paris (نتفلیکس)

هکس / Hacks (اچ.بی.او مکس)

مهماندار هواپیما / The Flight Attendant (اچ.بی.او مکس)

روش کامینسکی / The Kominsky Method (نتفلیکس)

پن‌۱۵ /· Pen۱۵ (هولو)

تد لاسو / Ted Lasso (اپل تی وی پلاس)

نامزدهای بهترین سریال محدود

ممکن است نابودت کنم / I May Destroy You (اچ.بی.او)

مر از ایست تاون / Mare of Easttown (اچ.بی.او)

گامبی وزیر / The Queen’s Gambit (نتفلیکس)

راه‌آهن زیرزمینی / The Underground Railroad (آمازون پرایم ویدئو)

واندا ویژن / Wanda Vision (دیزنی پلاس)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک سریال درام

استرلینگ کی. براون (این ما هستیم)

جاناتان ماجورز (لاوکرفت کانتری)

جاش اُکانر (تاج)

رگه جین پیج (بریجرتون)

بیلی پورتر (ژست)

متیو ریس (پری میسون)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن در یک سریال درام

اوزو ادوبا (تحت درمان)

اولیویا کلمن (تاج)

اما کورین (تاج)

الیزابت ماس (سرگذشت ندیمه)

ام.جی. رودریگز (ژست)

جورنی اسمولت (لاوکرفت کانتری)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک سریال کمدی

آنتونی اندرسون (سیاه و سفید)

مایکل داگلاس (روش کامینسکی)

ویلیام اچ. میسی (بی‌شرم)

جیسون سودایکیس (تد لاسو)

کنان تامپسون (کنان)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن در یک سریال کمدی

آیدی براینت (شریل)

کیلی کوئوکو (مهماندار هواپیما)

الیسون جنی (مامان)

تریسی الیس راس (سیاه و سفید)

جین اسمارت (هکس)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک سریال محدود یا فیلم تلویزیونی

پُل بتانی (واندا ویژن)

هیو گرنت (فروپاشی)

ایوان مک گرگور (هالستون)

لین مانوئل میراندا (همیلتون)

لزلی اودوم جونیور (همیلتون)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن در یک سریال محدود یا فیلم تلویزیونی

میشلا کوئل (ممکن است نابودت کنم)

سینتیا اریوو (فصل سوم سریال نابغه)

الیزابت اولسن (واندا ویژن)

آنیا تیلور جوی (گامبی وزیر)

کیت وینسلت (مر از ایست تاون)

هفتادوسومین دوره اهدای جوایز تلویزیونی امی، ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور ۱۴۰۰) با اجرای سدریک اینترتینر بازیگر و صداپیشه آمریکایی برگزار می‌شود.