گیشه چین در تسخیر ماجراهای کرونا  

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، این فیلم تاثیرگذار که حالا در مسیر تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سیاسی سال در چین قرار دارد، با الهام از تجربیات واقعی کادر درمان ووهان از اولین روزهای شیوع ویروس کرونا ساخته شده است. از ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار فروش فیلم پزشکان چینی، سه میلیون آن مربوط به سالن‌های آیمکس است.

ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر (۲۴ آذر) در شهر ووهان در استان هوبی چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان ذات‌الریه نام برده می‌شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

این بیماری که به تدریج به کشورهای مختلف سرایت و سازمان جهانی بهداشت از آن با واژه همه‌گیری یاد کرد، تا لحظه تنظیم خبر ۱۸۷ میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و از میان بیش از ۴ میلیون نفر را به کام مرگ کشانده است.

پزشکان چینی در سه روز اول اکران بیش از دو برابر فیلم تبلیغاتی ۱۹۲۱ فروش کرد که اول ژوئیه (۱۰ تیر ۱۴۰۰) به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیسم چین روی پرده رفته بود. این فیلم در اولین روز اکران ۱۲ میلیون و ۶۰۰ دلار فروش کرد و میزان فروش آن در چهار روز اول نمایش به ۴۶ میلیون و ۳۲۰ هزار دلار رسید.

فیلم ۱۹۲۱ این آخر هفته نیز ۶ میلیون و ۵۸۰ دلار فروش کرد و پس از پزشکان چینی دومین فیلم پرفروش گیشه چین شد. تنها رقبای این دو فیلم سیاسی، انیمیشن‌های جدیدی بودند که شانس چندانی برای منحرف کردن روند فروش در گیشه نداشتند اما همچنان خوش درخشیدند؛ انیمیشن پدر و پسر خوشحال ۴: پدر بی‌نقص (New Happy Dad and Son ۴: Perfect Dad) با ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار دلار فروش، سومین فیلم پرفروش گیشه چین شد. این فیلم که چهارمین قسمت از یک انیمیشن سریالی است، داستان پسری را بازگو می‌کند که با تجسم نسخه بی‌نقص پدرش، وارد یک بعد جدید می‌شود.

پویانمایی قلمرو سفالی (The Realm of Terracotta) و درام تاریخی پیشرو (The Pioneer) نیز به ترتیب با ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۱ میلیون و ۶۷۰ هزار دلار فروش در رتبه چهارم و پنجم فهرست پرفروش‌ترین‌های هفته در چین قرار گرفتند.

با وجود استقبال بی‌نظیر از فیلم‌های سیاسی و تبلیغاتی، فیلم‌های هالیوودی این هفته با اقبال چندانی از سوی سینمادوستان چینی روبه‌رو نشدند؛ فیلم پدر که آنتونی هاپکینز برای بازی در آن جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد، این آخر هفته در سینماهای چین تنها ۲۳۴ هزار دلار فروش کرد و مجموع فروش آن به ۴ میلیون و ۱۴۰ هزار دلار رسید. انیمیشن وولف واکرز هم تنها ۱۹۵ هزار دلار فروخت. این انیمیشن از شنبه گذشته که اکران شد، تاکنون در مجموع تنها ۱ میلیون و ۶۷۰ هزار دلار در سرزمین اژدهای سرخ فروش کرده است.