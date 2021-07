به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، در این روزهایی که جشنواره‌های معتبر دنیا با احتیاط کامل از ویروس کویید ۱۹ برنامه‌های خود را برگزار می‌کنند و در کنار مهمترین رویداد سینمایی دنیا یعنی جشنواره کن، رویدادهای سینمایی دیگری نیز در حال برگزاری است.

سینمای ایران نیز در کنار آثار بلند داستانی در حوزه فیلم کوتاه و انیمیشن نیز این روزهای موفقیت های بین المللی خوبی کسب کرده است.

در حوزه پویانمایی، انیمیشن خورشید آسمان، خورشید کاشی ساخته زیبا ارژنگ به عنوان بهترین انیمیشن دهمین جشنواره Tracce cinematografiche film fest انتخاب شد. این جشنواره از ۱۳ تا ۱۸ ژوئیه (۲۲ تا ۲۷ تیر) در شهر رم برگزار می‌شود.

این انیمیشن داستان مردمی را روایت می‌کند که روی یک دیوار کاشی‌کاری شده زندگی می‌کنند و درگیر جنگی ناخواسته شده‌اند. آن‌ها براثر شدت انفجار و بمباران خورشید آسمانشان را از دست داده‌اند و شهر و روزگارشان تاریک و سیاه شده است. آن‌ها درمی‌یابند با همدلی و همکاری می‌توانند خورشید جدیدی برای آسمان شهرشان بسازند و به خرد جمعی که نور و روشنایی است برسند.

خورشید آسمان، خورشید کاشی اثری بدون دیالوگ است که کارگردانش از نقوش اصیل کاشی‌کاری ایرانی بهره گرفته و این اثر را با تکنیک دوبُعدی و به‌ صورت دستی و سنتی روی کاغذ با ترکیب تکنیک دیجیتال تولید کرده است.

نهنگ سفید در پنج جشنواره خارجی‎

انیمیشن نهنگ سفید به کارگردانی امیر مهران در پنج جشنواره بین‌المللی با دیگر فیلم‌های انیمیشن از کشورهای مختلف رقابت می‌کند.

پانزدهمین جشنواره ریور از ۱۰ تیر تا ۳ مرداد در شهر پادوای ایتالیا، سی و هفتمین دوره کارتون کلاب از ۲۱ تیر تا ۲۷ تیر در شهر ریمینی ایتالیا، نهمین جشنواره جهانی انیمیشن سکه طلایی کنستانتین از ۲۱ تیر تا ۲۵ تیر در شهر نیس صربستان، ششمین دوره جشنواره بین المللی انیمیشن زبات از ۳۱ تیر تا ۳ مرداد در شهر سیسیل ایتالیا و پانزدهمین دوره جشنواره انیمآرت از ۲۹ تیر تا ۳ مرداد در جزیره هایدرا یونان پنج جشنواره‌ای هستند که انیمیشن نهنگ سفید در آن‌ها حضور خواهد داشت.

انیمیشن کوتاه نهنگ سفید که پیش از این جایزه بهترین فیلم انیمیشن را از جشنواره فیلم ورشوی لهستان و جشنواره فیلم فریمز هند کسب کرده، محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

این انیمیشن کوتاه ۱۰ دقیقه‌ای، تمی جهان‌شمول دارد و روایتگر تلاش مردی تنهاست که در پی یافتن دوستانی است که سالیان پیش در یک حمله هوایی از دست داده است. یک نهنگ سفید تنها نشانه‌ای است که او دارد ... .

رخنه در جشنواره فیلم ترسناک پورتلند

جشنواره فیلم ترسناک پورتلند آمریکا Portland Horror Film Festival در ششمین دوره خود فیلم کوتاه رخنه به نویسندگی مسعود هاشمی نژاد و کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور را پذیرفت.

این جشنواره به صورت یک رویداد ۴ روزه سرتاسر رعب و وحشت در تمام ژانرهای وحشت برگزار می‌شود. دبیران این جشنواره قصد دارند در سال ۲۰۲۱ برخلاف سال گذشته که به دلیل درگیری همه‌گیری کرونا جشنواره به صورت مجازی برگزار شد، مراسم و نمایش های خود را به صورت فیزیکی در ایالت اورگان آمریکا برپا کنند.

جشنواره فیلم ترسناک پورتلند برای حمایت از فیلمسازان خاورمیانه و مبارزه با نابرابری های نژادی و قومیتی امکانات شرکت در جشنواره را برای فیلمسازان ایرانی فراهم کرده است و در همین راستا اثر شهاب‌الدین حسین پور را برای شرکت در بخش مسابقه‌ای خود برگزیده است.

جوایز این جشنواره شامل جایزه بهترین کارگردانی، بهترین فیلم به انتخاب هیات داوران، بهترین فیلم از نگاه مخاطبان و جوایز دیگر در دسته های مختلف فیلم ترسناک است.

در فیلم کوتاه رخنه که پیش از این نیز در جشنواره اسپانیایی «دور دنیا با بیست فیلم کوتاه» Around the world in ۲۰ shorts و جشنواره Onyko Film Awards استونی حضور داشته است سارا توکلی، محمد علی‌محمدی، فرشید ناصری، پرستو قائد رحمت، نیلوفر راد، امیرحسین بلوری، حسن بابایی، سبحان سهراب و رزا دانازاده ایفای نقش می‌کنند.

محسن دانایی و میثم طوسی نیز تهیه‌کنندگان فیلم کوتاه رخنه هستند که در ژانر وحشت ساخته شده است.

عبدالله عبدی نسب فیلمبرداری و داریوش پیرو طراحی صحنه و لباس این فیلم کوتاه را برعهده دارند. ‌‎همچنین میثم دانازاده مجری طرح، کمال کچوییان و پرستو قائد رحمت مشاوران فیلمنامه، رضا کریمی و محمد امیر یاراحمدی مشاوران فیلم کوتاه رخنه هستند.

داستان فیلم درباره زوج جوانی است که به خانه‌ای شوم نقل مکان می کنند و دچار اتفاقات عجیب و ماورائی می شوند.

این جشنواره از ۲۸ ژوئیه تا ۵ آگوست (۶ تا ۱۴ مرداد) در پورتلند برگزار می‌شود.

اولین حضور بین‌المللی بچه‌ها در جشنواره ارمنستان

فیلم کوتاه بچه ها به کارگردانی امیر دریانی و تهیه کنندگی نعیم بختیاری در هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فرسکوی ارمنستان حضور پیدا خواهد کرد.

پیمان شاه محمدی مجری طرح و پخش کننده بین المللی فیلم کوتاه بچه ها به کارگردانی امیر دریانی و تهیه کنندگی نعیم بختیاری از اولین حضور این فیلم در هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم «فرسکو» در کشور ارمنستان خبر داد.

جشنواره بین المللی فیلم Fresco که از ۲۰ تا ۲۹ آگوست ۲۰۲۱ (۲۹ مرداد تا ۷ شهریور) در ایروان برگزار می‌شود، متمرکز بر آثاری است که در آن جنگ‌ها، خشونت‌ها، فاجعه‌های اکولوژیکی ناشی از منشأ انسانی مورد توجه است. در آن صلح، همبستگی، انسان گرایی و ارزش‌های جهانی مورد حمایت قرار می‌گیرد و هدف آنها بازگرداندن ارزش های خانوادگی است.

استراتژی توزیع بین المللی فیلم کوتاه بچه ها نیز کاملا همسو و منطبق با چنین رویکردهایی است. بچه‌ها به موضوع طلاق و تاثیر آن روی ضمیر ناخودآگاه فرزندان، فارغ از سن و جنسیت می پردازد.

در خلاصه داستان بچه ها آمده است: سینا و مبینا که برادر و خواهر هستند، دچار اختلافات رفتاری متاثر از فضای مسموم خانه تصمیم به جدایی می گیرند و به دادگاه خانواده مراجعه می کنند. این اولین باری است که یک خواهر و برادر تصمیم می‌گیرند به شکل قانونی از یکدیگر جدا شوند.

در فیلم بچه‌ها نکیسا بختیاری، باربد بختیاری و نعیم بختیاری به ایفای نقش پرداخته‌اند.