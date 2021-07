آثار مینی مالیستی عکاس گیلانی در اروپا کتاب شد

به گزارش خبرنگار ایرنا ،مصطفی نوده، پیش تر نیز موفق به کسب نشان افتخار جشنواره معتبر جهانی ND AWARDS 2020 لندن برای دو عکس "فکر پریشان" و "مسیر" در دو بخش خیابانی و مفهومی شده بود.

ویژگی اصلی آثار نوده، سادگی و روانی تصاویر است و کتاب ما هیچ، ما نگاه (Us nil, Us a look) آثار برگزیده نوده را شامل می شود که در قطع خشتی (۲۲ در ۲۲ سانتی متری) در ۸۸ صفحه توسط انتشارات almalusa کشور پرتغال چاپ و منتشر شده است.

نوده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه این تصویر ،عکس یک کشاورز گیلانی است که در عمارلو رودبار ثبت شده افزود: همین عکس در مسابقه لنزکالچر آمریکا نیز به فینال رسید و در نمایشگاه گروهی نیز به یاد عباس کیارستمی در تورنتو کانادا به نمایش درآمد.

وی یادآور شد: همچنین، عکس وی با عنوان " مسیر" ، بر روی جلد کتاب جشنواره بین المللی 35 Awards در روسیه نیز قرار گرفته بود.

مصطفی نوده متولد سال ۱۳۵۹ است . وی عکاسی حرفه ای را از سال ۱۳۹۰ آغاز و از سال ۹۵ در جشنواره های خارجی شرکت کرد و تاکنون موفق به دریافت چندین جایزه و موفقیت بین المللی شده است. نوده عضو انجمن عکاسان ایران ، عضو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی FIAP و عضو باشگاه عکاسان جوان نیز هست.

از جمله افتخارات وی می‌توان به کسب مدال طلای جشنواره‌های Doboj Salon و Nordic سوئد و دانمارک، روبان افتخار psa جشنواره پرسپکتیو امریکا، دیپلم افتخار تصویر سال ایران و نامزد دریافت دیپلم افتخار و جایزه جشنواره‌های ۳۵Awards روسیه و Lensculture آمریکا اشاره کرد.

تقدیر اثر در نمایشگاه گروهی در کشور یونان، چاپ اثر بر روی لباس و موسسه Klloab کشور بلژیک، برپایی نمایشگاه انفرادی در تهران، انتشار بیش از چهل اثر در گالری عکاسی جهانی وانیکس1 و چندین اثر در نشریه‌های معتبر بین‌المللی از جمله National Geography ، مجلات Minimalism و Insomnia انگلستان و نشریه‌های ZH کالیفرنیا و Procrastinate نیز در رزومه این هنرمند گیلانی وجود دارد.

عکاسی مینیمالیستی به معنی خالی کردن صحنه از عناصر غیرضروری است. در این نوع تصاویر فقط باید مهم‌ترین عناصر را در عکس داشته باشید. کلید تهیه تصاویر مینیمالیستی، سادگی می‌باشد. در این نوع عکاسی هرچه عناصر صحنه کمتر باشند، بهتر است. استفاده از تصاویر آرام، متمرکز ساختن کادر در عناصر اصلی برای ایجاد ترکیبی بی نقص از ویژگی های این سبک از عکاسی است.