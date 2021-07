کسب بالاترین ضریب اثربخشی توسط نشریه JNSC در بین نشریات ایرانی

به گزارش روز پنجشنبه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، براساس گزارش استنادی نشریات (Journal Citation Reports) که در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ توسط پایگاه اطلاعاتی علمی WOS منتشر شد، ۴۰ نشریه از ایران دارای ضریب اثربخشی هستند که نشریه JNSC موفق به کسب بالاترین ضریب اثربخشی در بین مجلات ایرانی شده است.

امید مرادی مدیر مسئول مجله JNSC گفت: این مجله از سال ۲۰۱۰ شروع به فعالیت کرده و از سال ۲۰۱۲ توسط ناشر بین‌المللی Springer به صورت فصلنامه منتشر شده است، محققان مطرحی از ایران، آمریکا، ایتالیا، چین، استرالیا، فنلاند، اسپانیا، هند، برزیل، مکزیک و کره جنوبی عضو هیئت تحریریه مجله هستند.

وی انتخاب هیئت تحریریه با توانمندی بالا را یکی از دلایل موفق این نشریه دانست و افزود: ما با اعضای توانمندی در داخل و خارج از کشور تعامل داریم که این موضوع رو بهبود کیفیت این مجله تاثیر گذاشته به‌طوری که در حال حاضر افرادی با اچ‌ایندکس بالا مقاله برای انتشار به مجله JNSC ارسال می‌کنند، همچنین داوران را براساس رزومه و توانمندی انتخاب می‌کنیم و همین موضوع نیز روی ارتقاء کیفیت مقالات پذیرش شده تاثیرگذار بوده است.

پس از نشریه JNSC که مورد حمایت ستاد ویژه توسعه فناوی نانو است ، نشریه International Journal of Health Policy and Management وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان با ضریب اثربخشی ۵٫۰۰۷، نشریه BioImpacts وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ضریب اثربخشی ۳٫۸۳۱ و نشریه DARU Journal of Pharmaceutical Sciences وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران با ضریب اثربخشی ۳٫۱۱۷ به ترتیب رتبه های دوم تا چهارم را دارا هستند.

براساس آیین‌نامه حمایت تشویقی ستاد فناوری نانو، به نویسندگان مقالات فناوری نانوی چاپ شده در مجله JNSC در صورت تایید در کمیته علمی ستاد نانو، مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حمایت تشویقی تعلق می‌گیرد.