درگذشت یک کارگردان برنده جایزه اسکار بر اثر کرونا

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از خبرگزاری تاس، ولادیمیر منشوف هنرپیشه و کارگردان معروف اهل روسیه روز گذشته (دوشنبه، ۱۴ تیر ۱۴۰۰) در سن ۸۱ سالگی بر اثر ابتلا به کرونا در یکی از بیمارستان‌های مسکو از دنیا رفت.

منشوف سپتامبر سال ۱۹۳۹ در باکو متولد شد. وی پس از فارغ‌التحصیلی از مدرسه هنر تئاتر مسکو، دوره تحصیلات تکمیلی را در دپارتمان کارگردانی موسسه سینمایی گراسیموف گذراند. منشوف در طول فعالیت هنری خود در بیش از صد نقش مختلف ظاهر شد و فیلم‌های مطرحی چون مسکو به اشک‌ها باور ندارد (Moscow Does Not Believe in Tears)، عشق و کبوترها (Love and Doves) و شرلی میرلی (Shirley-Myrli) را کارگردانی کرد.

این کارگردان روس در سال ۱۹۸۱ میلادی با فیلم مسکو به اشک‌ها باور ندارد، برنده جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شد.