افشای رسوایی «برج گرنفل» روی صحنه تئاتر

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه انگلیسی گاردین، برج ۲۴ طبقه گرنفل چهار سال پیش طعمه حریق شد و ۷۲ نفر به موجب این آتش‌سوزی جان خود از دست دادند؛ تراژدی گرنفل پس از خسارات ناشی از عملیات بمباران هوایی انگلیس توسط آلمان در جنگ جهانی دوم (مشهور به بمباران‌های بلیتس/ blitz طی سال‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۴۱)، مرگبارترین آتش‌سوزی یک بنای مسکونی در این کشور بود.

نیکولاس کنت کارگردان تئاتر و ریچارد نورتون-تایلر روزنامه‌نگار که تاکنون در همکاری با یکدیگر ماجرای یکشنبه خونین که در آن سربازان انگلیسی در یک راهپیمایی اعتراضی به روی ۲۶ شهروند غیر مسلح آتش گشودند و داستان قتل استفان لورنس نوجوان سیاه‌پوست انگلیسی را روی صحنه تئاتر برده‌اند، در پروژه بعدی به تحقیقات درباره آتش‌سوزی برج گرنفل خواهند پرداخت.

نورتون-تایلر، دبیر سابق بخش اخبار امنیتی روزنامه گاردین، برای نوشتن سناریوی این تئاتر که گرنفل: مهندسی ارزش- صحنه‌هایی از تحقیقات (Grenfell: Value Engineering – Scenes from the Inquiry) نام دارد، مدارک و شواهدی که طی بیش از سه سال گذشته در این باره جمع‌آوری شده‌اند را بررسی و ویرایش کرد. به گفته او تحقیقاتی که در این باره انجام شده بسیار گسترده‌تر از چیزی است که در شب آتش‌سوزی اتفاق افتاد.

وی می‌گوید: تحقیقات درباره حادثه گرنفل مشکلات و معضلاتی را عیان کرده که نمادی از جامعه معاصر انگلیس است. این تحقیقات نشان داد چگونه کمپانی‌ها و مسئولان محلی توپ را به زمین یکدیگر می‌انداختند و از بی کفایتی، مخفی کاری، کاهش هزینه‌ها، عواقب سیاست‌های ریاضتی دولت، مقررات زدایی و شبکه افرادی پرده برداشت که در بروز این تراژدی مقصر بودند، همدیگر را می‌شناختند و پاسخگو نبودند.

به گفته این روزنامه‌نگار، در این تحقیقات حجم غافلگیرکننده‌ای از مدارک به دست آمد که قرار نبود پیدا شود از جمله درباره افرادی که به تقلب و تبانی در آزمایش‌های مربوط به امنیت در برابر آتش افتخار می‌کردند.

بررسی اسناد و مدارک این حادثه بارها نورتون- تایلر را غافلگیر کرد. وی در این باره می‌گوید: وقتی متن شهادت ساکنان ساختمان را می‌خوانید و می‌بینید چقدر روشن و گویا درباره آتش سوزی صحبت می‌کنند، می‌بینید که همه چیز (قبل از حادثه) عیان بود. ساکنان بارها و بارها درباره امنیت برج در برابر آتش هشدار داده بودند اما کسی به آنها توجه نکرده بود. این یک شکایت الکی نبود.

به گفته او، اعترافات شگفت انگیزی که در مدارک مربوط به این پرونده به اشتباهات، قصور، بی‌توجهی‌ها، بی‌کفایتی‌ها و لاپوشانی‌ها شده بود از یک رسوایی منحصربه‌فرد خبر می‌دهد.

نورتون- تایلر در توضیح پروژه جدیدش می‌گوید تئاتر را به عنوان شاخه‌ای از روزنامه نگاری می‌بیند: یک فرد معمولی هرازگاهی اخبار درباره یک سوژه را می‌خواند اما تحقیقات درباره آن تا سالها ادامه پیدا می‌کند. به عنوان نمونه، تحقیقاتی که درباره یکشنبه خونین انجام شد، ۱۲ سال ادامه داشت.

گاهی اوقات توجه نکردن به جزئیات کار را خراب می‌کند. از این که شنیدم مردم مجبور به پذیرش اشتباهات پیش آمده شدند، آن هم بدون این که همه چیز را بدانند و گزارشات مربوط به امنیت ساختمان در برابر حریق را خوانده باشند، مات و مبهوت شدم.

این روزنامه‌نگار باتجربه می‌گوید، استفاده از روکش‌های ارزان‌تر در پروژه نوسازی برج گرنفل که ۱۰ میلیون پوند هزینه داشت، کمتر از ۳۰۰ هزار پوند در مجموع هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد و این کار به قیمت جان ۷۲ نفر و داغدار کردن صدها نفر از دوستان و آشنایان آنها منجر شد.

تئاتر گرنفل: مهندسی ارزش- صحنه‌هایی از تحقیقات از ۱۳ اکتبر تا ۱۳ نوامبر (۲۱ مهر تا ۲۲ آبان ۱۴۰۰) در ناتینگ هیل اجرا می‌شود و از ۱۶ تا ۲۰ نوامبر (۲۵ تا ۲۹ آبان) در تئاتر رپرتوری بیرمنگام.