به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، دیوید ادوارد ویلیامز با نام هنری دیوید والیامز (David Walliams) یک کمدین و نویسنده انگلیسی است که از سال ۲۰۰۸ وارد عرصه داستان‌نویسی شد. از موش برگر، آقای بوگندو، فرارپدربزرگ و مامان بزرگ گانگستر گرفته تا پسر میلیاردر، کتاب های این نویسنده به ۵۳ زبان ترجمه شده‌اند و تاکنون بیش از ۳۷ میلیون نسخه از آنها در جهان به فروش رسیده‌ است. آثار والیامز به همت مریم رفیعی، نیره سروی و حبیب الله لزگی به فارسی نیز ترجمه شده‌اند.

والیامز بالاترین سرعت پیشرفت در بین نویسندگان کودک و نوجوان انگلیس را دارد و سبک کارهایش با رولد دال، یکی از مشهورترین نویسندگان انگلیسی، مقایسه می‌شود. این نویسنده توانا به تازگی در مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین از نگاه خود به دنیای کتابها گفت. در ادامه متن کامل این مصاحبه را می‌خوانید:

در حال حاضر چه کتابی می‌خوانید؟

همین اواخر کتاب خاطرات پاریس لیز با عنوان یک دختر چه احساسی دارد (What It Feels Like for a Girl) را تمام کردم؛ این اثر تصویرسازی‌های قدرتمند و زنده‌ای دارد و در آن از گویش محلی با هوشمندی تمام استفاده شده است، گویی خواننده تک به تک خطوط داستان را با نویسنده زندگی می‌کند. حالا هم کتاب مردان تقدیر (The Fortune Men) از نظیفه محمد را دست گرفته‌ام درباره داستان واقعی یک مرد سیاهپوست که در دهه ۱۹۵۰ میلادی در ولز به اشتباه به قتل متهم و اعدام شد. هر جمله این کتاب را غرق در شگفتی و احترام می‌خوانم.

کدام کتاب مسیر زندگیتان را تغییر داد؟

اورلاندو از ویرجینیا وولف. اول فیلم معرکه سالی پاتر را دیدم و بعد خواندن کتاب برایم واجب شد. این کتاب از دید من یک کتاب کودک برای بزرگسالان است، داستانی فانتزی درباره شاعری که چند قرن زندگی کرده و جنسیتش را تغییر می‌دهد. این کتاب باعث شد بفهمم برای یک نویسنده تنها پارامتر داستان، تخیل خودش است.

کتابی که دوست داشتید کار شما بود؟

هری پاتر و سنگ جادو از جی. کی. رولینگ. کم پیش می‌آید نویسنده‌ای بتواند چنین جهان کاملی خلق کند. فکر می‌کنم دنیای هری‌پاتر دستکم صد ایده عالی دارد، البته اگر بیشتر نباشد.

کتابی که بیشترین تاثیر را روی سبک کاری شما گذاشت؟

چارلی و کارخانه شکلات سازی نوشته رولد دال. این اولین کتابی بود که خودم در بچگی خواندم و شاید بتوان گفت بهترین کتاب کودک در طول تاریخ است.

از نظر شما کدام کتاب توجه لازم را دریافت نکرده است؟

آثار جان ویندهام. وقتی بچه بودم داستان‌های علمی-تخیلی او به ویژه روز تریفیدها، چاکی و فاخته‌های میدویچ را با علاقه و ولع می‌خواندم. شاید نوجوانان امروزی دیگر مثل قبل کتابهای ویندهام را نخوانند اما او یک نویسنده خیالباف بود که هم بر دیوید میچل نویسنده اطلس ابر تاثیر گذاشت هم بر مارگارت آتوود افسانه‌ای.

کدام کتاب ذهنیت شما را تغییر داد؟

آثار جورج اورول از لحاظ سیاسی تاثیر زیادی بر من گذاشتند. مزرعه حیوانات را در کودکی خواندم و ۱۹۸۴ را در نوجوانی اما آثار غیرداستانی او را هم دوست داشتم. اگرچه اورول در کالج ایتون تحصیل کرده بود اما تصمیم گرفت درباره وحشت حاکم بر زندگی طبقه کارگری اسکله ویگان در دهه ۱۹۳۰ بنویسد. این کتاب هنوز یک اثر قدرتمند است. اورول مرا از خواب کودکی مرفه‌ام به عنوان عضوی از طبقه متوسط جامعه بیدار کرد و از من یک سوسیالیست ساخت.

آخرین کتابی که اشکتان را درآورد؟

کتاب تسلی ناپذیر از کازائو ایشیگورو خیلی تاثیرگذار و تکان دهنده بود. یک بار ۲۵ سال پیش که منتشر شد و یک بار همین اواخر خواندمش. این کتاب یک روایت رویایی درباره پیانیستی به نام رایدر است که می‌کوشد در شهری که قادر به شناختش نیست خود را به کنسرتش برساند. رایدر عاجزانه برای راضی کردن والدینش تلاش می‌کند چیزی که در زندگی خودم عمیقا درکش می‌کردم.

آخرین کتابی که خنده بر لبتان آورد؟

سری کتابهای آدرین مول از سو تاون سند فوق العاده جالب و خنده‌دار است، همینطور کتاب راهنمای مسافران مجانی کهکشان نوشته داگلاس آدامز که به تازگی نسخه جدید آن با تصویرنگاری‌های کریس ریدل منتشر شده است. آن را برای برادرزاده‌هایم خریدم با این امید که آنها هم طرفدارش شوند.

کتابی که نتوانستید تمامش کنید؟

انجیل! یک انجیل خریدم تا بالاخره تمامش را بخوانم همین مشغول خواندن کتاب پیدایش (Genesis بخش اول عهد عتیق) شدم به خودم آمدم و دیدم در کتاب مکاشفه (Revelation بخش آخر عهد جدید) به دنبال یک پایان خوش هستم که متاسفانه پیدا نشد.

کتابی که از نخواندنش شرمنده باشید؟

هیچکدام از کتابهای خودم را نخوانده‌ام اما امیدوارم یک روز این کار را بکنم چون شنیده‌ام فوق‌العاده‌اند! علاوه بر این هنوز اولیس جیمز جویس را هم نخوانده‌ام؛ نویسنده‌ای که معمولا مرا با او مقایسه می‌کنند. می‌دانم این کتاب شاهکار است اما خیلی بلند به نظر می‌رسد.

کتابی که معمولا برای هدیه دادن انتخاب می‌کند؟

صدها نسخه از کتاب آلیس در سرزمین عجایب نوشته لوئیس کارول در بازار موجود است چون تصویرگران تا ابدالدهر جذب آن می‌شوند و برای کار انتخابش می‌کنند. آلیس در سرزمین عجایب کتابی است که باید آن را مثل یک گنج عزیز شمرد.

اولین خاطره تان از کتاب خواندن چیست؟

سرم روی سینه پدرم بود و او برایم تخم‌مرغ‌های سبز و ژامبون دکتر زئوس را می‌خواند. کتابهای دکتر زئوس برای قصه شب فوق‌العاده‌اند چون شکل رویا و گاهی شبیه کابوس هستند.