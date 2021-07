به گزارش روز جمعه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از ساینس، سیگنال‌دهی این مولکول‌ها که با عنوان ایندل شناخته می‌شوند، یک عامل تنظیم‌کننده کلیدی برای تشکیل ‌نورون‌های جدید در بخش هیپوکامپ مغز بزرگسالان است. این بخش از مغز در حافظه و یادگیری نقش مهمی دارد.

در واقع نقش تریپتوفان در اکثر عملکردهای کلیدی مغز موثر است و می تواند راهکاری برای پیشگیری از بیماری های عصبی باشد.

به اعتقاد محققان، یافته‌های این تحقیقات راه را برای توسعه روش‌های درمانی جدید به‌منظور کاهش سرعت از دست دادن حافظه هموار می‌کند. از دست دادن حافظه یک مشکل متداول در پیری و بیماری‌های انحطاط عصبی است. درون روده تریلیون‌ها میکروارگانیسم زندگی می‌کنند که بر تمام جنبه‌های سلامتی تاثیرگذارند.

رژیم غذایی یک عامل موثر بر تعادل میکروبی روده هستند. عملکرد سیستم ایمنی و اعصاب،‌ روند پیری و اضطراب و افسردگی تنها بخشی از تاثیرات میکروبیوم روده بر بدن هستند.

گزارش کامل این تحقیقات درنشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.