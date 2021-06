«سریع و خشن» خیلی سریع در گیشه آمریکا رکورد زد

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، فیلم سریع و خشن ۹ که در یک سال و نیم گذشته چند مرتبه از جدول اکران خارج شده بود، سرانجام ۲۵ ژوئن (جمعه، ۴ تیر) در آمریکا اکران شد. این اکشن پرطرفدار که پیش‌تر در گیشه پساکرونایی جهانی نیز شگفتی‌ساز شده بود، با ۷۰ میلیون دلار فروش در هفته اول اکران، رکورد بیشترین فروش افتتاحیه در گیشه پساکرونایی آمریکا را نیز شکست و ثابت کرد سینما هنوز نمرده است.

نهمین قسمت از مجموعه سینمایی سریع و خشن برخلاف بسیاری از فیلم‌های بزرگ سال، فقط در سینماها اکران شد. این فیلم گسترده‌ترین اکران سینمایی دوران کرونا را داشت و در بیش از ۴ هزار سالن نمایش داده شد.

رکورد بیشترین فروش افتتاحیه در گیشه کرونازده آمریکا، پیش‌ از این در اختیار بخش دوم از فیلم یک مکان ساکت به کارگردانی جان کرازینسکی بود که چهار هفته پیش ثبت شد. این فیلم در اولین هفته اکران، ۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار فروش کرد و از زمان اکران جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر(Star Wars: the rise of skywalker‎) در دسامبر سال ۲۰۱۹ (آذر- دی ۹۸)، پرفروش‌ترین افتتاحیه را داشت.

پس از سریع و خشن، یک مکان ساکت ۲ با ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار فروش در رتبه دوم پرفروش‌ترین‌های این هفته‌ی گیشه آمریکا قرار گرفت و مجموع فروش آن به ۱۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار رسید. فیلم بادیگارد همسر هیتمن با ۴ میلیون و ۸۸۰ هزار دلار فروش سوم شد و انیمیشن پیتر خرگوشه ۲: فراری و لایواکشن کروئلا به ترتیب با ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار در رتبه چهارم و پنجم پرفروش‌ترین فیلم‌های هفته در سینماهای این کشور قرار گرفتند.

سریع و خشن ۹ ماجراهای شخصیت اصلی دومینیک تورتو با بازی وین دیزل را دنبال می‌کند که با همسر و فرزندش زندگی آرامی دارد تا این که مجبور می‌شود برای نجات دادن افرادی که بیش از هر چیزی دوستشان دارد، با گناهان گذشته خود روبه‌رو شود. شخصیت اصلی داستان با گروهش برای مقابله با یکی از بااستعدادترین آدمکش‌ها و ماهرترین رانندگان جهان متحد می‌شود که از قضا جیکوب (جان سینا) برادر طرد شده خود اوست. در این قسمت همچنین شاهد بازگشت شخصیت محبوب هان لو خواهیم بود که طرفداران تصور می‌کردند مدت‌ها پیش جان خود را از دست داده است. این فیلم ابتدا قرار بود اوایل سال جاری میلادی در سینماها نمایش داده شود اما با شیوع ویروس کرونا، استودیو یونیورسال اکران آن را به سال ۲۰۲۱ موکول کرد.

اولین قسمت از فیلم‌های سریع و خشن با نام The Fast and the Furious در سال ۲۰۰۱ اکران شد. این فیلم محصول مشترک آمریکا و آلمان بود و ۲۰۷ میلیون دلار فروش کرد. چندی پیش خبر رسید که این مجموعه اکشن به ایستگاه پایانی نزدیک می‌شود و با ساخت قسمت دهم و یازدهم پس از بیش از دو دهه به پایان خواهد رسید. جاستین لین که کارگردانی قسمت‌های سوم، چهارم، پنجم، ششم و نهم این مجموعه را برعهده داشت، دو قسمت پایانی آن را کارگردانی خواهد کرد.