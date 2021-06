هفته پر خبر برای رامبرانت؛ کشف نقاشی گمشده تا بازسازی با هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، رامبرانت هارمنزون فان راین (Rembrandt Harmenszoon van Rijn) که به نام کوچکش شناخته می‌شود، از نقاشان معروف عصر طلایی هلند بود که در سال ۱۶۰۶ به دنیا آمد و در سال ۱۶۶۹ از دنیا رفت.

رامبرانت نماینده مکتب و سبک نقاشی هلندی و نخستین هنرمندی بود که اهمیت پرداختن به رنگ، نور و اسلوب رنگ‌آمیزی را با اهمیت انتخاب موضوع برابر می‌دانست. تضاد شدید میان نور و سایه از مهمترین ویژگی‌های آثار این نقاش است. رامبرانت هرگز به خارج از هلند سفر نکرد، اما آثارش الهام بخش آثار هنرمندان ایتالیایی و هلندی‌ بود که در ایتالیا تحصیل می‌کردند.

تکنیک‌های رامبرانت و نقاشی‌های او در سراسر زندگی‌اش از محبوبیت خاصی برخوردار بود و شهرت وی به عنوان یک هنرمند، در سطح بالایی حفظ شد. وی همچنین به مدت ۲۰ سال به بسیاری از نقاشان مهم هلندی آموزش می‌داد.

این نقاش سرشناس در هفته‌ای که گذشت، از چهره‌های خبرساز رسانه‌های هنری جهان شد؛ خبرگزاری رسمی ایتالیا (آنسا) ۲۲ ژوئن (اول تیر ۱۴۰۰) در گزارشی از کشف یک نقاشی گمشده از او خبر داد. این تابلو که نیایش مُغان (The Adoration of the Magi) نام دارد، صحنه تولد عیسی مسیح را تصویر می‌کند که در آن سه مُغ به این نوزاد خوش‌آمد می‌گویند و او را تحسین می‌کنند.

این تابلو که برای مدتها گم شده بود، در سال ۲۰۱۶ کشف شد. ماجرا از این قرار بود که یک خانواده اهل رم پس از آن که این تابلو از دیوار افتاد و آسیب جزئی دید، آن را برای بازسازی فرستادند. این خانواده تصور می‌کرد تابلویی که در اختیارشان است، نسخه کپی شاهکار اصلی است اما نتایج بررسی‌های یک مرمتکار به نام آنتونلا دی فرانچسکا (Antonella Di Francesco) نشان داد این نقاشی کار خود رامبرانت است.

آکادمی فرانسه در رُم اول تیر امسال در سمپوزیوم رامبرانت: شناسایی نمونه اصلی، رویت نامرئی (Rembrandt: Identifying the Prototype, Seeing the Invisible) پس از پنج سال اصل بودن این تابلو را تایید کرد.

ارزش تخمینی این تابلو چیزی بین ۸۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۲۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار برآورد شده است اما صاحبان آن در گفت‌وگو با شبکه سی ان ان مدعی شدند قصد فروشش ندارند و می‌خواهند آن را به موزه‌ها و نگارخانه‌ها قرض دهند تا برای عموم مردم به نمایش گذاشته شود.

بسیاری از نقاشی‌های رامبرانت در گذر زمان ناپدید شده‌اند که هرازگاهی یکی از آنها پیدا می‌شود. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۸ یک دلال هلندی به نام یان سیکس (Jan Six) مدعی شد یکی از نقاشی‌های ناشناخته رامبرانت با نام پرتره یک مرد جوان (۱۶۳۵) را کشف کرده است. در سال ۲۰۲۰ نیز اصالت تابلوی سر یک مرد ریشو (۱۶۳۰) که برای مدتها تصور می‌شد تقلبی باشد، تایید شد. این تابلو در یک انباری نگهداری می‌شد اما پس از آن که مشخص شد قاب آن از جنس درختی از دوران رسم تابلوی رامبرانت است، به این نقاش هلندی منسوب شد.

بازسازی «نگهبان شب» با هوش مصنوعی

موزه ملی آمستردام روز چهارشنبه (۲ تیر) از بازسازی تابلوی مشهور نگهبان شب (Night Watch) اثر رامبرانت و کنار هم چیدن قطعات گمشده آن به کمک هوش مصنوعی خبر داد.

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این تابلو از همان سال ۱۶۴۲ که روی بوم ترسیم شد یکی از نمادهای ملی هلند بود اما حتی این عنوان هم نتوانست از آن حفاظت کند. این تابلو در قرن هجدهم میلادی از هر چهار طرف بریده شد تا روی یکی از دیوارهای تالار شهر آمستردام جا شود. قطعات بریده شده از این تابلو گم شدند و تابلوی ویرایش شده از قرن نوزدهم به گنجینه موزه ملی آمستردام منتقل شد. حالا برای اولین بار در سه قرن گذشته بازدیدکنندگان علاقه‌مند می‌توانند این تابلو را همانطوری که رامبرانت کشیده بود، ببینند.

متولیان موزه ملی آمستردام با استفاده از روش‌های پیشرفته از جمله فناوری اسکن و هوش مصنوعی تعدادی از قطعات بریده شده تابلو را بازسازی کردند و آنها را در کنار تابلوی اصلی آویختند تا تصویری کامل از شاهکار اولیه رامبرانت به مخاطب ارائه دهند.