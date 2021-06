جایزه «جورج اورول ۲۰۲۱» به کتابی درباره کرونا رسید

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، برندگان جایزه جورج اورول در سال ۲۰۲۱ دیروز ۲۵ ژوئن (۴ تیر ۱۴۰۰) همزمان با سالروز تولد این نویسنده نامدار انگلیسی اعلام شدند و جایزه بهترین اثر سیاسی سال در بخش داستانی به رمان تابستان از الی اسمیت رسید.

الی اسمیت (Ali Smith) نویسنده، نمایشنامه‌نویس و روزنامه‌نگار سرشناس اسکاتلندی در سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفت چهار رمان سیاسی درباره مسائل روز بنویسد و این پروژه را با رمان پاییز آغاز کرد. کار نگارش تابستان که آخرین جلد از این چهارگانه سیاسی بود، ژانویه ۲۰۲۰ (دی- بهمن ۹۸) کلید خورد و این کتاب در ماه اوت (مرداد- شهریور ۹۹) چاپ و روانه بازار شد. اسمیت در رمان تابستان به موضوعات داغی چون شیوع کرونا، آتش‌سوزی جنگل‌های استرالیا، برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) و قتل جورج فلوید به دست پلیس آمریکا پرداخته است.

جایزه سه هزار پوندی جورج اورول هرساله به نویسندگانی اهدا می‌شود که در آثار خود آرمان اورول را برای تبدیل نثر سیاسی به یک اثر هنری مدنظر قرار داده باشند و حقایق سیاسی و اجتماعی را به شیوه‌ای هنرمندانه به مخاطب منتقل کنند. اسمیت برای رسیدن به این جایزه از سد دیگر نامزدهای نهایی چون زندگی پس از مرگ (Afterlives) از عبدالرزاق گورنا رمان نویس اهل تانزانیا، اپیروگون (Apeirogon) نوشته کالم مک کالن نویسنده ایرلندی، مرگ ویوک اوجی (The Death of Vivek Oji) اثر اکواک امزی نویسنده و هنرمند اهل نیجریه، جهان را پشت سر بگذار (Leave the World Behind) نوشته رومان عالم نویسنده آمریکایی بنگلادشی تبار و نیمه در حال محو شدن (The Vanishing Half) نوشته بریت بنت نویسنده رنگین پوست آمریکایی گذشت.

هیات داوران جایزه جورج اورول رمان تابستان را به مثابه یک کپسول زمان توصیف کردند که لازمه درک حس و حال حاکم بر انگلیس در این دوران پرالتهاب است.

الی اسمیت متولد ۱۹۶۲ برنده جوایز ادبی مهمی ‌چون جایزه‌ ادبی کاستا بوک، جایزه ادبی گلداسمیت، هم‌چنین فینالیست جایزه‌ ادبی فولیو و جایزه جرج اورول بوده‌ است. اسمیت در سال ۲۰۰۷ به عضویت انجمن سلطنتی ادبیات درآمد و در سال ۲۰۱۴ برای خدماتش به ادبیات، نشان امپراتوری را دریافت کرد. وی تنها نویسنده‌ای است که تاکنون توانسته چهار بار فینالیست جایزه ادبی من بوکر شود.



وی دانش‌آموخته ممتاز در میان رده دانشجویان هم‌دوره خود در دو رشته زبان و ادبیات انگلیسی (۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵) از دانشگاه دولتی ابردین اسکاتلند در مقطع کارشناسی ارشد است. وی سپس برای تحصیل در مقطع دکتری (۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰) رشته مدرنیسم آمریکا و ایرلند به کالج نیوهم دانشگاه کمبریج رفت و همزمان نویسندگی را با نمایشنامه‌نویسی آغاز کرد؛ اما تحصیلات خود را نیمه‌تمام گذاشت.

این نویسنده شناخته‌شده غیر از نویسندگی و روزنامه‌نگاری سابقه کارهای مختلفی؛ از جمله پیش‌خدمت رستوران و راهنمای گردشگری همچنین تدریس در رشته های ادبیات امریکا، انگلیس و ایرلند را نیز در دانشگاه استرثکلاید شهر گلاسکو نیز دارد. وی از سال ۱۹۹۵ و تقریبا ۱۰ سال بعد از اینکه نویسندگی را شروع کرده بود، با انتشار اولین کتابش که مجموعه‌داستانی بود به نام عشق آزاد و دیگر داستان‌ها به نویسنده‌ای تمام‌وقت تبدیل شد.

اعضای هیات داوران جایزه جرج اورول با بیان آن که رمان تابستان بر این حقیقت که اسمیت بزرگترین رویدادنگار عصر ماست صحه گذاشت، تصریح کردند: اسمیت با ثبت یک تصویر لحظه‌ای از زندگی در بریتانیای امروز، احساس ملتی که با شیوع یک همه‎‌گیری، عملی شدن برگزیت، وضع نابسامان پناهجویان و معضلات دیگر دست به گریبانند را به تصویر می‌کشد.

جایزه جورج اورول برای بهترین اثر سیاسی در بخش غیرداستانی سال ۲۰۲۱ نیز برای کتاب بین دو آتش: حقیقت، جاه طلبی و مماشات در روسیه‌ی پوتین (Between Two Fires: Truth, Ambition and Compromise in Putin's Russia) به جاشوا یافا خبرنگار اعزامی روزنامه نیویورکر به مسکو اهدا شد. یافا در این کتاب مماشات، فرصت طلبی و انتخاب‌های اخلاقی افراد در روسیه تحت حکمرانی ولادیمیر پوتین را از زاویه‌ای جدید مورد مطالعه و بررسی می‌کند. بین دو آتش ۱۴ ژانویه سال ۲۰۲۰ (۲۴ دی ۹۸) در ۳۶۸ صفحه به زبان انگلیسی چاپ و روانه بازار شد.