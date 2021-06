به گزارش عصر چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، کتاب «آیین‌های سنتی برنج در شمال ایران: استان گیلان» - Rice Traditional Ceremonies in North of Iran: Gilan Province - که به قلم سامرا سلیم‌پور آبکنار نوشته و در ۷۶ صفحه از سوی انتشارات لمبرت آلمان (Lambert Academic Publishing or LAP) به زبان انگلیسی به چاپ رسیده، توسط انتشارات دانش ما نیز به ۵ زبان مختلف (آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، فرانسوی و پرتغالی) ترجمه و برای فروش در سایت آمازون نمایه شده است.

این کتاب در دو فصل نگاشته شده که در فصل اول به معرفی استان گیلان پرداخته و بر مباحثی نظیر: موقعیت جغرافیایی، آب و هوا، پوشش‌های گیاهی و جانوری، تاریخچه استان، جمعیت شناسی (گروه‌های قومی، زبان و مذهب)، اقتصاد (صنعت، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری)، فرهنگ ( موزه‌ها، فولکلور، هنر، عادات غذایی و سنت ادبی)، مشاهیر استان، آموزش، بهداشت و امنیت شهری متمرکز شده است.

بر اساس این گزارش و به نقل ازپژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، فصل دوم کتاب نیز به معرفی آیینهای سنتی برنج و موضوعات: آیینهای کاشت و یاوری، آیینهای آفتاب‌خواهی و باران‌خواهی، آیین جوکول، آیین برداشت برنج و جشن گاز افشان (یا دندانی) می‌پردازد.

در یادداشت پشت جلد این کتاب که نام پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و گروه پژوهشی هنر های سنتی روی آن قید شده است می خوانیم: گیلان سرزمینی است که اگر دانه‌ای از دست شما بر روی زمین بیفتد، سبز می‌شود. این سرزمین سخاوتمندانه و بدون هیچ چشم داشتی انواع غذاهای خوشمزه، آب و هوای مطبوع، جنگلهای زیبا، کوه های پوشیده از درخت، دریاچه‌های بی‌نظیر را همراه با سواحل دل پذیر دریای کاسپین به شما هدیه می‌دهد. آیین های سنتی مختلفی توسط مردم مهربان این سرزمین برپا می‌شود که بیشتر آنها ریشه در روحیه شکرگذاری، تقویت همبستگی و ایجاد شادمانی دارد. آیین های سنتی برنج از جشنواره های معروف این استان است که بر اساس مهمترین محصول کشاورزی این منطقه یعنی«برنج» بنا نهاده شده است. این کتاب به معرفی این آیین های سنتی زیبا و دلنشین می‌پردازد که هر ساله گردشگران زیادی را به این استان دعوت می‌کند.