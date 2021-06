به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از مجله بوک سلر، نتایج تحقیقات خبرنگاران برنامه آی تی وی نیوز نشان داد کمپانی آمازون هر هفته ده‌ها هزار کالای فروش‌نرفته از جمله کتابها را در انباری واقع در انگلیس از بین می‌برد.

ویدئویی که این تیم خبری از انبار دانفرملین آمازون ثبت کرده نشان می‌دهد کتاب سالهای پارک‌هرست (The Parkhurst Years) نوشته بابی کامینز و فرزندان خون و استخوان (Children of Blood and Bone) از تومی آدیمی در بین کتابهایی هستند که همراه تلویزیون‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها، پهپادها، هدفون‌ها، درایوهای کامپیوتری و سشوارها در جعبه‌هایی با برچسب «معدومی» قرار داده شده‌اند. سرنوشت آن دسته از محصولاتی به این جعبه‌ها ختم می‌شود که یا فروش نرفته‌ یا مرجوع شده باشند.

براساس سندی که از داخل انبار دانفرملین به بیرون درز کرده، تنها در یک هفته از ماه آوریل (فروردین- اردیبهشت ۱۴۰۰)، بیش از ۱۲۴ هزار کالا برای معدوم‌سازی به این انبار فرستاده شدند. این در حالی است که در یک بازه زمانی مشابه تنها ۲۸ هزار کالا از طرف آمازون اهدا شد. یکی از کارکنان سابق آمازون در گفت‌وگو با آی تی وی نیوز گفت: هدف کمپانی بر این بود که در هر هفته ۱۳۰ هزار کالا را از بین ببرد.

الگوی تجاری آمازون متهم ردیف اول این رسوایی است. بسیاری از فروشندگان انتخاب می‌کنند محصولاتشان در انبارهای بزرگ آمازون انبار شود اما اگر این کالاها برای مدت طولانی فروش نروند، هزینه نگهداری از آنها بیشتر می‌شود. بنابراین در نهایت از بین بردن این کالاها از ادامه نگهداری از آنها در انبار ارزان‌تر خواهد بود.

یکی از سخنگویان آمازون در واکنش به جنجال انتشار این ویدئو در گفت‌وگو با بوک سلر گفت: ما هیچ کالایی را به گودال‌های دفن پسماند در انگلیس نمی‌فرستیم و هر ادعایی غیر از این گمراه کننده و نادرست است. اولویت ما فروش دوباره، اهدا یا بازیافت کالاهای فروش نرفته است. اگر هیچ راه دیگری نباشد، آنها را به مراکز بازیابی انرژی می‌فرستیم اما در تلاشیم تعداد دفعاتی که این اتفاق می‌افتد را به صفر برسانیم.

وی افزود: ما (در آمازون) به کاهش ردپای زیست محیطی خود و تدوین یک برنامه اقتصادی چرخشی با هدف کاهش مرجوعات، استفاده و فروش مجدد محصولات و کاهش دورریزها متعهدیم.

سم چتان ولش (Sam Chetan-Welsh) سخنگوی سازمان مدافع محیط زیست "صلح سبز" (گرین پیس) در این باره گفت: حجم ضایعات غیرضروری آمازون خارج از تصور بوده و این که یک کمپانی چند میلیارد پوندی به این شکل کالاها را معدوم می‌کند، شوکه کننده است؛ محصولاتی که حتی یک بار هم مصرف نشده‌اند، مستقیم از خط تولید به زباله‌دانی فرستاده می‌شوند. تا زمانی که الگوی تجاری آمازون مبتنی بر فرهنگ دورریزی باشد، وضع هر روز بدتر خواهد شد.