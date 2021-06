کوتاه از هالیوود؛ رکوردشکنی خاطرات ویل اسمیت تا مدرسه بازیگری کلونی

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا، در روزهای گذشته چند خبر کوتاه و جذاب از هالیوود رسید؛ جورج کلونی مدرسه سینمایی تاسیس کرد، استیون اسپیلبرگ که با نتفلیکس سر جنگ داشت با آن قرارداد ساخت فیلم امضا کرد و کتاب خاطرات ویل اسمیت به یکی از پرفروش‌ترین کتابهای آمازون تبدیل شد. در ادامه به مشروح هرکدام از این اخبار می‌پردازیم:

مدرسه بازیگری جورج کلونی برای اقلیت‌ها

به گزارش خبرگزاری رویترز، جورج کلونی ستاره سرشناس هالیوود در همکاری با کری واشینگتن و دان چیدل دیگر بازیگران آمریکایی و مسئولین حوزه آموزش در لس‌آنجلس، برای تعلیم مهارت‌هایی چون فیلمبرداری، نورپردازی، جلوه‌های ویژه و دیگر مشاغل مورد نیاز در هالیوود به نوجوانان علاقه‌مند، یک مدرسه سینمایی تاسیس می‌کند.

این مدرسه که در سال ۲۰۲۲ آغاز به کار می‌کند، ماموریت دارد تا با هموار کردن راه هنرجویان به سمت مشاغل پردرآمد هالیوود که معمولا ورود به آنها کار ساده‌ای نیست، در صنعت سرگرمی آمریکا تنوع ایجاد کند.

کلونی با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفت: هدف ما این است که تنوع موجود در جامعه آمریکا را در هالیوود نیز بازتاب دهیم. این به معنای ایجاد برنامه‌هایی برای آموزش کار با دوربین، تدوین، جلوه‌های ویژه، صدابرداری به جوانان و آگاهی بخشی درباره تمام فرصت‌های شغلی موجود در این صنعت به آنان است.

مدرسه رویبال برای تولیدات سینمایی و تلویزیونی (The Roybal School of Film and Television Production) در مرکز آموزش ادوارد آر. رویبال در بخش لاتین نشین لس‌آنجلس افتتاح خواهد شد. معلمان این مدرسه به حرفه‌ای‌های صنعت سینما دسترسی خواهند داشت و دانش‌آموزان در کنار آموزش‌های آکادمیک و کارآموزی، به صورت عملی هم کار یاد می‌گیرند.

کلونی، واشینگتن، چیدل، میندی کالینگ، اوا لونگوریا و چند تهیه‌کننده هالیوودی اعضای هیات مدیره این مدرسه خواهند بود و حدود ۲۰ درصد از بودجه ۷ میلیون دلاری پیش‌بینی شده برای تاسیس آن را تامین می‌کنند.

هالیوود از سال ۲۰۱۶ همزمان با رسوایی سلطه بازیگران سفیدپوست بر فهرست نامزدهای اسکار، به دنبال افزایش تعداد دست اندرکاران رنگین پوست در پشت و جلوی دوربین بوده است. سال گذشته با به راه افتادن جنبش جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد که معضل نژادپرستی را در آمریکا برجسته کرد، این تلاش‌ها شدت بیشتری گرفتند. اما فقدان گزینه‌های ماهر و کاردان راه استخدام بانوان و رنگین‌پوستان بیشتر را سد کرده است. ظاهرا کلونی و همراهانش به دنبال رفع این مانع هستند.

همکاری اسپیلبرگ با نتفلیکس

به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت فیلمسازی امبلین پارتنرز (Amblin Partners) که به استیون اسپیلبرگ کارگردان سرشناس آمریکایی تعلق دارد، با شرکت نتفلیکس یک قرارداد همکاری امضا کرده تا به مدت چند سال هرساله چند فیلم برای این کمپانی بسازد.

در زمانی که برخی از بزرگترین رقبای نتفلیکس از جمله والت دیزنی و آمازون بر سر جذب مخاطبان با هم در رقابتند، این قرارداد یک نام بزرگ دیگر را به فهرست استعدادهایی که با این کمپانی همکاری می‌کنند، اضافه می‌کند.

اسپیلبرگ که ساخت فیلم‌های کلاسیکی چون ای.تی. موجود فرازمینی، فهرست شیندلر و نجات سرباز رایان را در کارنامه خود دارد، در سالهای اخیر با نتفلیکس سر جنگ داشت و می‌گفت فیلم‌های این کمپانی چون بیشتر در تلویزیون دیده می‌شوند باید فقط برای جوایز امی واجد شرایط شناخته شوند، نه جوایز اسکار. وی سابق بر این همیشه بر تمایل خود به حفظ تجربه تماشای فیلم‌های سینمایی روی پرده سینماها تاکید می‌کرد.

این فیلمساز مطرح سال ۲۰۱۸ در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفته بود: تمام عمرم را به تلاش برای آن گذراندم که کارم را در جمع‌های بزرگ برای مخاطبان به نمایش بگذارم. عاشق تعاملات اجتماعی هستم، این نوع مخاطبان آنهایی هستند که دوست دارم خطابشان قرار دهم.

حالا با گذشت سه سال از آن زمان، اسپیلبرگ در واکنش به خبر همکاری خود با نتفلیکس با انتشار یک بیانیه گفت: گفت‌وگوها با تد ساراندوس مدیرعامل نتفلیکس نشان داد فرصتی استثنایی داریم که در کنار هم داستان‌های جدید روایت کنیم و به روش‌های جدید به مخاطب برسیم.

کمپانی نتفلیکس که در نظر دارد در سال جاری میلادی بیش از ۷۰ فیلم سینمایی عرضه کند، برخی از فیلم‌های خود را برای اکران محدود به سینماها می‌فرستد. این کمپانی با نزدیک به ۲۰۹ میلیون عضو در سراسر جهان بزرگترین سرویس پخش اینترنتی فیلم و سریال است.

رکوردشکنی کتاب خاطرات ویل اسمیت

ویل اسمیت ستاره ۵۲ ساله آمریکایی پس از بیش از سه دهه حضور در دنیای سینما سرانجام داستانش را روایت می‌کند. وی با همکاری مارک منسون، نویسنده کتاب محبوب و پرفروش هنر ظریف بی‌خیالی (The Subtle Art of Not Giving a F*ck)، یک کتاب خاطرات با عنوان ویل (Will) تالیف کرده که نهم نوامبر (۱۸ آبان ۱۴۰۰) توسط انتشارات پنگوئن پرس منتشر می‌شود. این کتاب با اقبال گسترده خوانندگان روبه رو شد و هنوز به بازار نیامده در آخرین روزهای خردادماه به صدر فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های آمازون در بخش زندگی‌نامه بازیگران و اهالی صنعت سرگرمی رسید.

اسمیت که بازی در فیلمهای معروفی چون پسران بد (۱۹۹۵)، غرب وحشی وحشی (۱۹۹۹)، در جست‌وجوی خوشبختی (۲۰۰۶) و علاالدین (۲۰۱۹) را در کارنامه خود دارد، سه روز پیش با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از عنوان و جلد کتاب خاطراتش رونمایی و از طرفدارانش برای پیش سفارش گسترده آن تشکر کرد.

در صفحه معرفی کتاب ویل در سایت آمازون آمده است: این کتاب نشان می‌دهد که چگونه یک نفر بر احساسات خود مسلط شد و به گونه‌ای روایت شده که به دیگران هم کمک می‌کند همین کار را بکنند.