پولیتیکو: صنعت نشر آمریکا به ترامپ اعتماد ندارد

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از نشریه پولیتیکو، با گذشت نزدیک به ۵ ماه از پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، گروه‌های انتشاراتی مهم آمریکا همچنان نسبت به چاپ کتاب خاطرات او از دوران سکانداری در کاخ سفید بی‌میل و مردد هستند. این تردید چند عامل مختلف دارد اما مهم‌ترین آن این است که می‌ترسند آنچه ترامپ می‌نویسد صادقانه و درست نباشد.

یکی از مهره‌های مهم صنعت نشر در این باره گفت: خیلی سخت است (از ترامپ) کتابی بگیریم که داده‌ها و اطلاعات طرح شده در آن دقیق و قابل اعتماد باشد. مشکل این است. اگر او حتی نمی‌تواند قبول کند که در انتخابات شکست خورده چگونه می‌توان چنین کتابی را منتشر کرد.

در تاریخ ایالات متحده آمریکا، تاکنون پیش نیامد بود که رئیس‌جمهوری پس از ترک کاخ سفید برای عقد قرارداد چاپ کتاب خاطراتش به مشکل بخورد. به علاوه همین که برخی از معاونان ارشد و اعضای سابق کابینه ترامپ هر کدام کتابهای خود را منتشر کرده و می‌کنند، غیبت کتابی از زبان شخص او را در دنیای ادبی بیش از پیش برجسته کرده است؛ مایک پنس معاون اول سابق دولت آمریکا به تازگی یک قرارداد سه تا چهار میلیون دلاری برای انتشار دو کتاب با انتشارات سایمون اند شوستر امضا کرد، تصمیمی که با مخالفت و اعتراض برخی از کارکنان این انتشارات، نویسندگان و افراد دیگر روبه‌رو شد. مخالفان با امضای یک طومار، سایمون و شوستر را به تبلیغ و ترویج تعصب و کوته فکری متهم کردند. براساس شایعات موجود، ترامپ در خلوت خود حسابی از این که پنس قرارداد چاپ کتاب امضا کرده عصبانی و خشمگین است. اما جیسون میلر، سخنگوی او اصرار دارد که وی با این مسئله مشکلی ندارد.

ترامپ به تازگی مدعی شد که کتاب او هم خواهان فراوان دارد. وی جمعه گذشته با انتشار یک بیانیه گفت تاکنون از دو ناشر بزرگ برای چاپ کتابش پیشنهاداتی دریافت کرده اما هر دو را رد کرده است چون فعلا قصد عقد قرارداد ندارد. ترامپ به نام این دو ناشر اشاره‌ای نکرد اما در بیانیه‌ای که روز دوشنبه خطاب به نشریه پولیتیکو فرستاد، بار دیگر تاکید کرد دو مورد از بزرگترین و معتبرترین گروه‌های انتشاراتی پیشنهادهای قابل توجهی به او کرده‌اند که هردو را رد کرده است.

وی افزود: این به آن معنا نیست که روزی این پیشنهادها را قبول نخواهم کرد چون کار نوشتن کتاب را شروع کرده‌ام. اگر کتاب من از همه ۳۹ کتابی که درباره من نوشته شده یا می‌شود بزرگتر باشد، کسی باور می‌کند اصحاب نشر دغدغه‌ای والاتر از پول اندوزی داشته باشند؟ بعضی از نابکارترین افراد روی زمین، این کمپانی‌ها را اداره می‌کنند.

تمایل ناشران به همکاری با ترامپ: حقیقت یا بازارگرمی؟

پولیتیکو برای راستی‌آزمایی این ادعا، با ناشران و ویراستاران پنج گروه انتشاراتی آمریکا –پنگوئن رندوم هاوس، هچت، هارپر کالینز، مک‌میلان و سایمون اند شوستر- تماس گرفت تا ببیند از پیشنهاداتی که به ترامپ شده اطلاعی دارند یا نه. هیچکدام از این منابع در این باره چیزی نشنیده بودند و بیشترشان گفتند وقتی ترامپ دنبال ناشر بگردد به کتابش دست هم نخواهند زد.

کیت اوربان (Keith Urbahn) مدیرعامل و بنیانگذار آژانس ادبی Javelin در این باره می‌گوید: مهم نیست منافع عقد قرارداد کتاب با ترامپ چه باشد، بهرحال برای ناشران بزرگ کفه ترازو به سمت دردسرهای این پروژه سنگینی خواهد کرد. هر ویراستاری که جرات کند و کتاب خاطرات ترامپ را دست بگیرد، با یک کابوس راستی‌آزمایی روبه‌رو می‌شود و اعتراض کارکنان به عقد قرارداد با ترامپ هم چندان دور از ذهن نخواهد بود.

علاوه بر مسئله صداقت و حقیقت‌گویی، نقش ترامپ در تحریک طرفدارانش به حمله به ساختمان کنگره و اصرارش بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا او را به فردی نامحبوب در بین اهالی نشر و کتاب منهتن تبدیل کرده است؛ یکی از دست اندرکاران صنعت نشر در یک پیامک درباره ادعای اخیر ترامپ به زبان طنز نوشت: ممکن است چند نفری به او مراجعه کرده باشند. مثل یک ناشر در زیمبابوه.

دیگری گفت: من که باور نمی‌کنم. ترامپ قبل از آن که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، آنقدر در حق ناشران اجحاف کرد که ممکن نیست پنج انتشارات بزرگ آمریکا دیگر با او همکاری کنند.

ترامپ پیش از آن که به مقام ریاست جمهوری آمریکا برسد با همکاری ۹ انتشارات مختلف، چند کتاب منتشر کرد که خوب هم فروش کردند. معروفترین کتاب او هنر معامله (The Art of the Deal) از انتشارات رندوم هاوس است که در سال ۱۹۸۷ میلادی به مدت ۱۳ هفته متوالی در فهرست پرفروش‌ترین کتابهای نیویورک تایمز باقی ماند و ترامپ را در دید خوانندگان به یک تاجر موفق تبدیل کرد هرچند تونی شوارتز نویسنده پشت پرده این اثر بعدها به ساختگی و داستانی بودن آن اعتراف کرد. ترامپ همچنین در سال ۲۰۱۶ کتابی با عنوان آمریکای زمین گیر: چگونه عظمت را به آمریکا برگردانیم؟ (Crippled America: How to Make America Great Again) را چاپ و روانه بازار کتاب کرد که شالوده کارزار انتخاباتیش شد. اما رسیدن به مقام ریاست جمهوری ترامپ را به یک شخصیت معروف و در عین حال سمی تبدیل کرد که دیگر هیچ انتشاراتی حاضر به همکاری با او نیست. برخلاف ترامپ، وقتی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به پایان رسید، بین ناشران بزرگ آمریکا برای چاپ کتاب خاطرات او و همسرش، میشل، دعوا بود. دستکم چهار گروه انتشاراتی بزرگ آمریکا در سودای انعقاد قرارداد با این زوج محبوب بودند و سرانجام انتشارات رندوم هاوس با قراردادی بالغ بر ۶۵ میلیون دلار برنده این مزایده شد.